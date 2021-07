Erneute Betrugsversuche mittels sogenannter „Schockanrufe“ durch angebliche Polizeibeamte.

Im Laufe des Freitags, den 09.07.2021 kam es in Wörrstadt, sowie in Saulheim zu mehreren sogenannten „Schockanrufen“ durch angebliche Polizeibeamte.

Hierbei gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und teilt den vermehrt lebensälteren Personen mit, dass ihre Tochter einen „schweren Verkehrsunfall“ hatte und nun dringend Bargeld benötigen würde.

In allen Fällen wurde der Betrugsversuch erkannt und das Gespräch beendet.

Hierzu stellt die Polizei fest, dass die Benachrichtigung von Angehörigen bei „schweren Verkehrsunfällen“ nicht telefonisch durchgeführt wird.

Des Weiteren wird seitens der Polizei bei „schweren Verkehrsunfällen“ kein Bargeld verlangt.

Weitere Informationen zu richtigen Verhaltenshinweisen in solchen Situationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Worms – Verkehrskontrollen zur Verbesserung des Verkehrsklimas, mehrere Verstöße im Wormser Stadtgebiet

Worms (ots) – „Ablenkung im Straßenverkehr“ war Schwerpunkt der gestrigen

Verkehrskontrollen in Worms zur Verbesserung des Verkehrsklimas in der

Innenstadt. Ab 16:30 Uhr war am Tunnel in der Gaustraße kontrolliert worden. Ein

Autofahrer, der gegen 17:30 Uhr mit dem Mobiltelefon in der Hand ertappt wurde,

zeigte sich mit der Kontrolle nicht zufrieden. Mit „Halts Maul!“ wurde der

Beamte von dem 52-jährigen Wormser begrüßt, als dieser nach seinen

Fahrzeugpapieren verlangte. Weitere Äußerungen folgten, weswegen neben dem

Handy-Verstoß eine Anzeige wegen Beleidigung eröffnet wurde. Um 18:20 Uhr wurden

bei einem 19-jährigen Wormser drogentypische Auffälligkeiten erkannt, weswegen

er seinen PKW stehen lassen und die Beamten auf die Dienststelle begleiten

musste, wo ihm nach einem positiven Drogenschnelltest eine Blutprobe entnommen

wurde. Im rechten Fußraum seines Wagens konnten zudem Tütchen mit grünlicher

pflanzlicher Substanz sichergestellt werden. Gegen den 18-jährigen Beifahrer

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenbesitzes

eingeleitet. Die Kontrollen wurden bis 21:15 Uhr in der Arndstraße fortgesetzt.

Insgesamt sieben Autofahrer wurden mit dem Handy am Steuer festgestellt und vier

Personen waren nicht angegurtet.

Worms – Faustschläge gegen behandelnden Arzt

Worms (ots) – Im Klinikum wurde gestern Mittag der behandelnde Arzt mehrfach von

einem Patienten geschlagen. Während der Behandlung sprang der 37-jährige Wormser

erzürnt über die Diagnose auf und schlug dem Oberarzt mit der Faust mehrere Male

gegen den Kopf und den Hals. Mit Hilfe der anwesenden Arzthelferin konnte die

Situation wieder beruhigt werden. Der Wormser gestand sein Handeln und beschrieb

dies als Kurzschlussreaktion. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Bei dem Arzt wurde der Verdacht einer Gehirnerschütterung

diagnostiziert.