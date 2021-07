Einbruch in Firma

Unbekannte brachen am Freitag (09.07.2021), gegen 4 Uhr, in eine Firma im Hedwig-Laudien-Ring ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem Gebäude entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrzeug gestohlen

In der Nacht von Donnerstag (08.07.2021) auf Freitag (09.07.2021) stahlen Unbekannte einen LKW (IVECO). Das Fahrzeug parkte in der Flomersheimer Straße und hatte noch einen Wert von 20.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

13-Jährigen abgepasst und geschlagen

Ein 13-Jähriger wurde am Donnerstag (08.07.2021) von einem Jugendlichen aus einer Gruppe körperlich angegangen. Der Junge war im Bereich der Kärntner Straße unterwegs, als er auf die Gruppe, bestehend aus drei Personen, traf. Hierbei ging ein Jugendlicher direkt auf den 13-Jährigen zu, schlug ihm ins Gesicht und trat nach ihm. Die anderen Personen der Gruppe sahen bei der Tat zu. Die Gruppe flüchtete anschließend. Der Junge trug Prellungen im Gesicht davon. Der männliche Angreifer war circa 17 Jahre alt, circa 1,85m groß, trug einen grauen Pullover und eine orangefarbene Jogginghose. Die beiden anderen Personen waren weiblich und ebenfalls circa 17 Jahre alt. Eine trug einen lilafarbenen Trainingsanzug, die andere grüne Oberbekleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

27-Jähriger fordert zum Kampf auf und landet im Polizeigewahrsam

Ein 27-Jähriger musste die Nacht von Donnerstag (08.07.2021) auf Freitag (09.07.2021) im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er gegen 20.15 Uhr im Bereich des Berliner Platzes Sicherheitspersonal der Verkehrsbetriebe zum Faustkampf aufforderte, da ihm angeblich der Berliner Platz gehöre. Da die Situation zu eskalieren drohte, wurde die Polizei verständigt. Diese erteilte ihm ein Platzverweis, dem er nicht nachkam. Der 27-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er die Nacht verbrachte.

Angebliche Apotheken-Mitarbeiterin

Eine unbekannte Frau gelangte am Donnerstag (08.07.2021) mit einer falschen Identität in eine Wohnung einer 86-Jährigen. Gegen 15.10 Uhr klingelte die Unbekannte bei der Seniorin und gab sich als Apotheken-Praktikantin aus, die die neuen Medikamente kontrollieren müsse. Da die 86-Jährige tatsächlich vor kurzem neue Medikamente erhalten hatte, ließ sie die Unbekannte Frau eintreten. Die falsche Praktikantin ging daraufhin durch die ganze Wohnung und verließ sie wieder. Aus der Wohnung wurde nichts entwendet. Die Unbekannte war Ende 20, circa 1,70m groß. Sie trug einen dunklen Rock und war von dicker Statur.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen: -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. -Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. -Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären. -Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf. -Geben Sie kein Geld in fremde Hände. -Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. -Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de