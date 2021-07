20-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Rammelsbach (Kreis Kusel) (ots) – Zur Mittagzeit sorgte ein Polizeiaufgebot in

der Haschbacher Straße für Aufsehen. Ein 20-Jähriger hatte sich in seinem

Wohnhaus eingeschlossen. Zuvor hatte eine Polizeistreife versucht den Mann

festzunehmen. Gegen den 20-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Er hat eine

Jugendfreiheitsstrafe zu verbüßen. Weil der Verurteilte damit drohte, sich etwas

anzutun, wurden Spezialkräfte hinzugerufen. Kurz vor 13:30 Uhr nahmen Polizisten

den 20-Jährigen widerstandslos fest. Vorsorglich wurde er einem Arzt

vorgestellt. Der Mann befindet sich im Polizeigewahrsam. Er wird in eine

Jugendstrafanstalt gebracht. |erf

Polizei stellt teure Smartphones sicher

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Acht nagelneue iPhones hat

die Polizei am Donnerstagabend bei einem 29-Jährigen sichergestellt. Wo er die

Geräte im Wert von mindestens 8.000 Euro herhat, dazu machte der Mann keine

Angaben. Eine Zivilstreife der Polizei kontrollierte den Autofahrer am Abend im

Bereich des Autohofs. Auf dem Rücksitz fielen den Beamten die originalverpackten

Smartphones auf. Eine Erklärung zu deren Herkunft hatte der 29-Jährige nicht

parat, auch konnte er keinen Eigentumsbeleg vorweisen. Den Beamten kamen

Zweifel, ob der 29-Jährige rechtmäßig im Besitz der iPhones war. Die

Mobiltelefone wurden daher vorsorglich sichergestellt. Die Ermittlungen zur

Herkunft der Geräte dauern an. |erf

Einbruchversuch in Imbiss und Bäckerei

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben in der Nacht zum

Donnerstag in der Rummelstraße versucht in einen Imbiss und in eine Bäckerei

einzubrechen. Eine Zeugin bemerkte gegen 4 Uhr den Schein einer Taschenlampe und

mehrere Personen, die sich an einer Tür des Imbisses zu schaffen machten.

Vermutlich kurz zuvor hatten es die Täter an der Tür der Bäckerei versucht.

Ihnen war es jedoch nicht gelungen in eines der Geschäfte einzudringen. Die

Türen hielten stand. Die Einbrecher flüchteten. Einsatzkräfte der Polizei

fahndete nach den Verdächtigen. Sie konnten sie jedoch nicht ausfindig machen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wem sind zwischen 3 Uhr und 5 Uhr Personen

oder Fahrzeuge aufgefallen? Möglicherweise haben die Diebe die Geschäfte in den

Tagen zuvor auch ausbaldowert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Gefährliches Überholmanöver

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein 33-jähriger Motorradfahrer befuhr am frühen

Freitagmorgen die K62 von Otterbach in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Hierbei

wurde er trotz des aufkommenden Gegenverkehrs und der unübersichtlichen Kurve

gefährlich überholt. Ein Mercedes-Fahrer raste an dem Mann vorbei. Der

33-Jährige musste daraufhin eine Vollbremsung hinlegen, weil der Überholende

kurz vor einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto stand. Der

entgegenkommende rote Pkw macht ebenfalls eine Vollbremsung, um eine

Frontalkollision zu verhindern. Nach dem Überholvorgang fuhr der Mercedes-Fahrer

davon. Zwar konnte er im Rahmen der Ermittlungen ausfindig gemacht werden,

dennoch benötigt die Polizei weitere Zeugenaussagen. Personen, die das

Überholmanöver (gegen 06:40 Uhr) beobachten konnten, werden gebeten sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. Gesucht wird insbesondere der Fahrer,

der im entgegenkommenden PKW saß. |elz

Randalierer fällt mehrmals auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 26-Jähriger hat am Donnerstag an mehreren Stellen

randaliert. Zunächst war der Mann am Nachmittag in der Slevogtstraße

aufgefallen. Zeugen alarmierten die Polizei, weil der 26-Jährige auf einen

Roller eintrat. Vor Ort konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Kurze

Zeit später ging ein weiterer Notruf im Zusammenhang mit dem 26-Jährigen aus der

Pariser Straße ein. Weitere Zeugen berichteten, dass er auf dem Weg einen

Gullideckel aus der Fahrbahnmitte entfernt hatte und bei einem Autohaus eine

Kennzeichenhalterung eines Autos beschädigt hatte. Vor Ort trafen die Beamten

den Mann an. Weil er sich ihnen gegenüber aggressiv verhielt, wurde der

26-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Offensichtlich befand sich der Mann

in einem psychischen Ausnahmezustand. Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme

zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Während der Verbringung zum Gewahrsam

schrie der Beschuldigte, trat um sich und leistete erheblichen Widerstand. Der

26-Jährige wurde in einer Fachklinik vorgestellt. Weil er sich nicht beruhigen

ließ und mehrfach versuchte, sich selbst zu verletzen, wurde er stationär

aufgenommen. |elz

Berauschte E-Scooter Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Auch am Donnerstag haben die Team der Polizeiinspektionen

Kaiserslautern E-Scooterkontrollen durchgeführt. Insgesamt 36 Fahrer wurden

hierbei kontrolliert. Fünf Fahrer wurden verwarnt, weil Sie unerlaubt durch die

Fußgängerzone oder auf Gehwegen fuhren. Acht Fahrer wurden mit Alkohol- oder

Drogeneinfluss erwischt. Spitzenreiter waren drei Männer im Alter von 28 bis 30

Jahren, die in der Berliner Straße angehalten wurden. Einer verweigerte den

Atemalkoholtest, die beiden anderen hatten Promillewerte von 1,09 und 1,30.

Alles drei mussten mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Ihre

Führerscheine stehen nun auf dem Spiel. |elz

In Kurve Kontrolle verloren

Kreis Kaiserslautern (ots) – In einer Kurve hat ein Autofahrer am

Donnerstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut.

Der 36-Jährige war mit seinem Fiat Panda auf der L503 von Stelzenberg in

Richtung Kaiserslautern unterwegs, als er in einer Linkskurve ins Schleudern

geriet. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Berührung des

Bordsteins mit einem der Räder wurde das Fahrzeug nach oben herausgehoben und

überschlug sich. Anschließend blieb das Fahrzeug im Grünstreifen auf dem Dach

liegen. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Der

Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass

er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr

kümmerte sich an der Unfallstelle um ausgelaufene Betriebsstoffe. |elz