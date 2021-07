Nachtrag zu: (KA) Berghausen/Jöhlingen/B293 – 43-jährige Autofahrerin geriet in Gegenverkehr und wird schwer verletzt – Polizei sucht dringend Zeugen –

Karlsruhe (ots) – Wie gestern bereits berichtet kam es am Donnerstagnachmittag

auf der Bundesstraße 293 zu einem schweren Verkehrsunfall. Zur Klärung des

Unfallhergangs ist die Polizei auf der Suche nach Unfallzeugen. Diese werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Pressemeldung vom 08.07.2021:

Eine Schwerverletze und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines

Frontalzusammenstoßes am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 293 zwischen

Berghausen und Jöhlingen. Die 43-jährige BMW-Fahrerin war gegen 14.20 Uhr in

Richtung Jöhlingen gefahren, als sie aus noch nicht geklärter Ursache zunächst

auf das Bankett und in der Folge auf die Gegenfahrspur geriet. Dort ist ihr

Wagen mit dem entgegenkommenden Nissan einer 60-Jährigen zusammengestoßen. Die

BMW-Fahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde durch ein

hinzugeeiltes Rettungsteam mit Notarzt versorgt und anschließend in ein

Krankenhaus gebracht. Ihre Beifahrerin verletzte sich leicht. Die

Nissan-Lenkerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich

auf mehrere tausend Euro. Die Strecke war für die Zeit der Unfallaufnahme bis

gegen 16.00 Uhr voll gesperrt.

Stadt und Landkreis Karlsruhe – Vermehrte Aktivitäten von angeblichen Microsoft-Support-Mitarbeitern

Karlsruhe (ots) – Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe

häufen sich seit einigen Tagen wieder Meldungen über betrügerische Telefonanrufe

falscher Microsoft Mitarbeiter. In Einzelfällen entstanden bereits Schäden von

bis zu mehreren tausend Euro!

Unter dem Vorwand, angeblich das mit Schadsoftware verseuchte

Microsoft-Betriebssystem reparieren zu wollen, versuchen derzeit wieder vermehrt

Betrüger, sich über spezielle Fernwartungssoftware Zugang zu den Computern von

Bürgern im Stadt- und Landkreis Karlsruhe zu verschaffen.

Durch geschickte Gesprächsführung wurden die Geschädigten dazu gebracht, die

Fernwartungssoftware zu installieren. Damit erhielten die Täter gleichzeitig

auch Zugriff auf die Computer der Angerufenen.

Die Betrüger fordern ihre Opfer dabei zur Bezahlung von dubiosen

„Microsoft-Wartungsverträgen“ mittels Online-Gutscheinen auf. Auch werden sie

zur Herausgabe von Zugangs- und Transaktionsdaten für das Online- und

Kreditkartenbanking gebracht.

In der Folge wurden von den Anrufern Geldtransaktionen ins Ausland oder zu

Finanzdienstleistern veranlasst, womit eine Verfolgung der Zahlungswege

erheblich erschwert, oft gar unmöglich gemacht wird, sie zu identifizieren.

Die Täter kommunizierten in englischer Sprache oder in gebrochenem Deutsch. Bei

den angezeigten Rufnummern handelte es sich um simulierte Telefonnummern, die

meist eine deutsche Vorwahl aufwiesen.

Daher bitte die folgenden Tipps beachten:

Microsoft meldet sich bei niemandem persönlich, um auf ein

Problem hinzuweisen!

Keinen fremden Personen Zugriff auf persönliche Daten gewähren!

Die Firma Microsoft würde sich niemals mit Gutschein-Karten

„bezahlen“ lassen!

Niemals fremden Personen einen Remotezugriff auf den Computer gewähren!

gewähren!

Niemals die Zugangsdaten zu Bezahlsystemen herausgeben!

Bei tatsächlichen Problemen mit dem Computer sollte man sich an

eine Fachfirma wenden!

Ist man bereits von einem solchen Anruf betroffen:

den Computer vom Internet trennen

Passwörter (E-Mail, Onlinebanking, etc.)von einem sicheren

Gerät aus ändern

Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Zahlungsdienstleistern zum Stoppen der Transaktionen

Stoppen der Transaktionen

Kontaktaufnahme mit dem eigenen Kreditinstitut für weitere Maßnahmen

Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten und nach

Rücksprache den Computer von einem Fachmann überprüfen und bereinigen

lassen.

Karlsruhe – Bei Wohnungsräumung Rauschgift gefunden

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ am Donnerstag der zuständige

Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe Haftbefehl wegen des Vorwurfs des

bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen

einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der Haftbefehl wurde gegen

Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Am Mittwochmorgen waren Beamte des Polizeipostens Karlsruhe-Oberreut zur

Unterstützung eines Gerichtsvollziehers bei der Zwangsräumung der von dem

Beschuldigten bewohnten Wohnung eingesetzt. Nachdem hierbei Betäubungsmittel und

Verpackungsmaterialien aufgefunden worden waren, wurde die Wohnung auf

richterliche Anordnung durchsucht. Hierbei wurden insgesamt etwa 850 Gramm

Marihuana, 20 Gramm Haschisch, 30 Gramm Amphetamin sowie eine geladene

Schreckschusswaffe sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die

Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Karlsruhe – Zwei betrunkene e-Scooter-Fahrer in der Innenstadt unterwegs

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagmorgen wurden zwei E-Scooter-Fahrer im

Innenstadtgebiet von der Polizei kontrolliert. Die Fahrer waren jeweils

betrunken, der eine hatte sogar noch einen betrunkenen Mitfahrer dabei.

In der Kaiserstraße fiel Polizeibeamten gegen 02.30 Uhr ein wohl in

Schlangenlinien fahrender E-Scooter auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus,

dass der 24-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über ein Promille. Er wird angezeigt.

Andere Beamte bemerkten einen mit zwei Personen besetzten e-Scooter gegen 04.30

Uhr am Europaplatz. Die beiden 18-Jährigen hatten bei einem Atemalkoholtest

während der Kontrolle einen Wert von ebenfalls jeweils über ein Promille. Auch

sie werden beide angezeigt und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

nach Hause entlassen. Der Mitfahrer hat aufgrund der baulichen Beschaffenheit

eines e-Scooter jederzeit Einfluss auf das Fahrverhalten, daher wird ihm die

Fahrereigenschaft zugerechnet.

Berghausen/Jöhlingen/B293 – Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 293 zwischen

Jöhlingen und Berghausen hat sich am Freitagmorgen eine 18-jährige Autofahrerin

leichte Verletzungen zugezogen. Sie war mit ihrem Opel Corsa gegen 06.30 Uhr auf

Höhe der dortigen Deponie in Richtung Berghausen unterwegs und aus noch unklarer

Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto hat sich in der Folge mehrfach

überschlagen und blieb auf der Seite liegen. Hinzugeeilte Rettungskräfte mit

Notarzt kümmerten sich um die Frau. Der verunfallte Wagen war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf

mehrere tausend Euro. Die Strecke musste bis gegen 08.00 Uhr voll gesperrt

bleiben.

Waghäusel -Autofahrerin betrunken und vermutlich unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Eine 33-jährige Autofahrerin wurde am späten Donnerstagabend

in Waghäusel betrunken und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen aus dem

Verkehr gezogen.

Kurz vor 23:30 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Philippsburg die

Autofahrerin, aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise, in der Karlsruher Straße in

Wiesental auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten bei der Frau

deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,3 Promille. Des Weiteren gab

es Anzeichen, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Die 33-Jährige musste die Polizisten mit auf das Revier begleiten und dort erst

mal eine Blutprobe abgeben. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen konnte sie die Wache wieder verlassen.

Karlsruhe – Einbruch in Ladengeschäft – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagmorgen sind bislang Unbekannte in ein

Ladengeschäft in der Karlsruher Waldstraße gewaltsam eingedrungen. Wie hoch der

dabei angerichtete Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

gesagt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Eindringlinge kurz nach 03:15 Uhr

durch Einschlagen einer Scheibe in den Verkaufsraum. Anschließen gingen sie

zielstrebig zum Kassenbereich im Erdgeschoss und entnahmen daraus das

aufgefundene Bargeld. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe bislang unerkannt

aus dem Staub, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz auf der Suche nach

Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 6663311 zu

melden.

Karlsruhe- Mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 42 Jahre alter Radfahrer zu,

als er am Donnerstag im Karlsruher Rheinhafen stürzte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Radler gegen 16 Uhr auf der

Fettweisstraße. Beim Überqueren der dortigen Bahngleise gerät er mit seinem

Hinterrad in die Schienen und kam in der Folge zu Fall. Dabei zog sich der

42-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in eine

Klinik gebracht werden. Der am Fahrrad entstandene Sachschaden wird auf rund 50

Euro geschätzt.