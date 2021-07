Mannheim-Neckarau: Drei Fahrzeuge liefern sich verbotenes Kraftfahrzeugrennen – weitere Teilnehmer ermittelt – Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

Mannheim-Neckarau (ots) – Wie bereits am 02.07.2021 berichtet, hatten sich in

der Nacht von Donnerstag, 01.07.2021 auf Freitag, 02.07.2021 drei Fahrzeuge, ein

Audi, ein BMW und ein VW auf der B 36 zwischen Mannheim und Schwetzingen ein

illegales Autorennen geliefert. Während der 38-jährige Audi-Fahrer in der

Brühler Landstraße am Ortseingang von Schwetzingen gestoppt werden konnte,

gelang den beiden anderen Fahrzeugen, zu entkommen.

Im Zuge der weiteren intensiven Ermittlungen der Ermittlungsgruppe „Poser“ bei

der Mannheimer Verkehrspolizei konnten zwischenzeitlich der 31-jährige Fahrer

des BMW und der 30-jährigen VW-Fahrer identifiziert und ermittelt werden. Deren

Fahrzeuge wurden zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Auch die

Führerscheine der beiden ermittelten Fahrer wurden einbehalten. Die Ermittlungen

wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gegen alle drei

beteiligten Fahrer dauern an.

Mannheim-Neckarstadt: Gemeinsame Kontrollaktion von Stadt Mannheim und Polizeipräsidium Mannheim – Gaststättenkontrollen im Stadtteil Neckarstadt-West

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – In enger Zusammenarbeit führten Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt und Kontrolleure der Gaststättenabteilung

der Stadt Mannheim im Rahmen der Einsatzmaßnahmen der BAO West am gestrigen

Donnerstag Gaststättenkontrollen im Stadtteil Neckarstadt-West durch.

Schwerpunkte der knapp siebenstündigen Kontrollaktion, die bereits am Nachmittag

startete, bildeten Gaststätten in der Mittel-, Lang-, Ried- und Waldhofstraße.

Insgesamt wurden in den 14 gut besuchten Gaststätten rund 80 Personen sowie die

Einhaltung der gaststättenrechtlichen Vorschriften überprüft. Dabei ergaben sich

28 Verstöße, die zur Anzeige gelangten. Zudem wurden zwei Personen angetroffen,

die polizeilich gesucht waren. Eine der beiden Personen wurde aufgrund

ausländerrechtlicher Verstöße festgenommen.

Außerdem ergaben sich nachfolgende weitere Verstöße:

4 x Verdacht des Sozialleistungsbetruges 3 x Verdacht des illegalen Glücksspiels

Sicherstellung von 2 Spielautomaten 4 x Verstöße gegen das

Landesnichtrauchergesetz 5 x Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz 2 x Verstöße

gegen das Gaststättengesetz 3 x Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaft- und

Abfallgesetz 4 x Verstöße gegen das Baurecht

und

3 x Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Mit den Öffnungen der Gaststätten als Folge der Corona-Lockerungen werden die

Maßnahmen – wie bereits in der Vergangenheit – in Zusammenarbeit mit der Stadt

Mannheim im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt weiter fortgesetzt.