Rauenberg/Viernheim/Darmstadt: Sprengung eines Geldautomaten; Fahndung bislang ohne Ergebnis; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Rauenberg/Viernheim/Darmstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter sprengten am

frühen Freitagmorgen in der Straße „Frankenäcker“ einen Geldautomaten und

erbeuteten dabei rund 20.000.- Euro. Der Sachschaden am Gebäude beträgt nach

momentaner Einschätzungen rund 100.000.- Euro.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergaben,

flüchteten die Täter mit einem schwarzen, hochmotorisierten Audi A6 über die

Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg zunächst auf die A 6 und ab dem Walldorfer

Kreuz auf die A 5 in Richtung Frankfurt. Nach den weiteren Erkenntnissen sollen

die Täter dann am Kreuz Weinheim über die A 659 am Vierheimer Kreuz auf die A 67

in Richtung Darmstadt gewechselt sein.

Im Rahmen der weiteren Fahndung nach den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug ist die

Polizei im Besonderen auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Um die Fahnder entscheidende Schritte voranzubringen, werden Zeugen gebeten,

sich zu melden. Wichtig sind hierbei alle Hinweisgeber, die nicht nur

unmittelbar vor der Tat, sondern auch schon in den Tagen zuvor, verdächtige

Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben.

Lieferdienste der Einkaufsmärkte sind genauso von großer Wichtigkeit, wie

Zeitungsausträger im angrenzenden Wohngebiet. Auch Frühaufsteher und Personen,

die mit ihren Hunden bereits so früh unterwegs waren sowie Auto- und Lkw-Fahrer,

denen ein schneller, schwarzer Audi A6 auf den Autobahnen, A6, A5, A659 und A67

aufgefallen ist, dem sie aber bislang jedoch keine große Bedeutung schenkten,

könnten den Fahndern den entscheidenen Hinweis liefern.

Alle diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch; Tel.: 06222/5709-0 in

Verbindung zu setzen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und abgehauen – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer

beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend einen

geparkten Opel. Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrzeug zwischen Mittwoch,

18 Uhr und Donnerstag, 21 Uhr in der Ziegelstraße einen am Fahrbahnrand

abgestellten Opel Insignia. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne sich um

den entstandenen Schaden zu kümmern. Es war Sachschaden in Höhe von rund 1.500

Euro entstanden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Autos mit Keyless-Entry-System

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten

in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich zwei Fahrzeuge aus einem

Wohngebiet in Brühl. Die Autos waren jeweils mit einem Keyless-Entry-System

ausgestattet.

Zunächst stellte der Besitzer eines Audi A6 am Freitagmorgen fest, dass sein

Auto im Wert von rund 12.000 Euro nicht mehr vor seinem Wohnhaus in der

Albert-Einstein-Straße stand, obwohl er das Fahrzeug noch am Abend zuvor dort

geparkt hatte.

Ein 33-Jähriger in der Max-Planck-Straße musste am Freitagmorgen dann eine

ähnliche Feststellung machen. Sein vor dem Wohnhaus geparkter Audi Q5 im Wert

von rund 23.000 Euro war ebenfalls verschwunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wird

davon ausgegangen, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht und

die Täter vermutlich einen Funkstreckenverlängerer einsetzten.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person leicht verletzt

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Brand in einer Wohnung am

Donnerstagmittag wurde ein 77-jähriger Mann leicht verletzt. Gegen 12 Uhr war in

einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienanwesen in der Schubertstraße ein

Brand ausgebrochen. Handwerker, die im Flur des Hauses mit Sanierungsarbeiten

beschäftigt waren, wurden auf Rauch, der aus der Wohnung des 77-Jährigen in den

Gang herausdrang, aufmerksam. Geistesgegenwärtig traten sie die Wohnungstür ein

und fanden den Bewohner auf dem Boden liegend vor und brachten ihn ins Freie.

Anschließend verständigten sie Feuerwehr und Rettungsdienst. Der 77-Jährige

hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde zur Behandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert. Der Schmorbrand konnte durch die Feuerwehr rasch

gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung und das

Treppenhaus gelüftet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 77-Jährige einen Wasserkocher auf

einer eingeschalteten Kochplatte stehen lassen, der daraufhin zu schmoren

begann, was wiederum starken Rauch verursachte.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: 37-Jähriger verursacht Auffahrunfall – vierstelliger Sachschaden

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 37-Jähriger befuhr am Donnerstagabend

gegen 18:45 Uhr die Rohrbacher Straße in Fahrtrichtung Heidelberg als er auf

Höhe der Hausnummer 100 verkehrsbedingt bremsen musste. Vermutlich bemerkte der

37-Jährige die rote Ampel zu spät und fuhr in der Folge auf einen vor ihm

wartenden Fiat auf. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf einen

davorhaltenden Mercedes geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden

in einer Gesamthöhe von rund 6000 Euro. Das Fahrzeug des 37-jährigen

Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die

24-jährige Fiat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine sofortige

medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Wiesloch hat

die weiteren Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen fahrlässiger

Körperverletzung.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Verkehrsunfall Kleinkind verletzt

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 51-Jährige befuhr am

Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr mit ihrem Ford die Rennewartstraße Nord und

wollte an der Einmündung Rennewartstraße Nord/ Conradstraße nach rechts

abbiegen. Hierbei übersah sie eine 35-jährige, vorfahrtsberechtigte

BMW-Fahrerin. Die 51-Jährige touchierte das Auto der Frau, woraufhin sich der

hintere linkere Stoßfänger des BMWs weiter in ein dort parkendes Wohnmobil

drückte. Der BMW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von

rund 9500 Euro. Im Auto der BMW-Fahrerin saß zudem ein 3-jähriges Kind, das sich

durch den Aufprall den Kopf gestoßen hatte. Das Kind wurde zur weiteren

Abklärung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Das

Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.