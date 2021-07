Heidelberg Die Polizei-News

Heidelberg-Rohrbach: Auto im Parkhaus beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Ein unbekannter Täter beschädigte am

Donnerstagmittag in einem Parkhaus im Stadtteil Rohrbach ein geparktes Fahrzeug.

Ein 58-jähriger Mann stellte gegen 12 Uhr seinen Ford im Erdgeschoss-Parkdeck im

Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Hertzstraße ab. Als er wenig später

zurückkehrte, stellte er fest, dass der Lack im Bereich der Türen und der

Radkästen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Der Schaden wird

auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:

06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 26-jähriger

Autofahrer im Stadtteil Rohrbach einen Verkehrsunfall. Der 26-Jährige war kurz

nach zwei Uhr mit seinem Audi in der Ortenauer Straße unterwegs. Dabei kam er

von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Mercedes Sprinter. Während

der Audi des 26-Jährigen so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrfähig

war und abgeschleppt werden musste, waren an dem Sprinter nur leichte

Beschädigungen an der Heckstoßstange entstanden. Der Gesamtschaden wird auf rund

8.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im

Atem des Audi-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.