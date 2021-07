Kreis Bergstraße

Viernheim: Polizei sucht nach Drogen im Stadtgebiet

Viernheim (ots) – Zur Bekämpfung der Drogenkriminalität haben Rauschgiftfahnder

mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei am Donnerstag (08.07.)

vier Wohnungen und eine Bar im Stadtgebiet durchsucht.

Aus vorangegangenen Ermittlungsverfahren haben sich Hinweise auf vier Männer im

Alter von 21, 27, 50 und 57 Jahre ergeben, die mit Rauschgift handeln sollen.

Bei den Durchsuchungen, für die die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Vorfeld beim

Amtsgericht Beschlüsse beantragt hat, wurden rund 12 Gramm Kokain und eine

geringe Mengen Heroin aufgefunden. Zudem stellten die Beamten fünf Messer, eine

baulich veränderte PTB-Waffe sowie mehrere Handys, die offensichtlich für

Drogengeschäfte genutzt werden, sicher. Entsprechende Anzeige wegen Verstöße

gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz wurden gefertigt.

Zudem wurde nach einem Hinweis eines Bürgers am Nachmittag eine Mädchengruppe

auf dem Spielplatz, Bereich Berliner Ring kontrolliert. Der Verdacht, dass das

Trio Cannabis konsumieren würde, hat sich mit dem Fund von zwei Gramm der Droge

bestätigt. Das Cannabis gehörte einer 14-Jährige. Wegen des Drogenbesitzes wurde

Anzeige gegen die Jugendliche erstattet.

Lampertheim-Hüttenfeld: Festnahme nach Farbschmierereien

Lampertheim (ots) – Nachdem ein Zeuge am frühen Freitag (09.07.) eine

Vierergruppe dabei beobachtet hat, wie diese in der Alfred-Delp-Straße/ Ecke

Rosenweg und im Bereich Lampertheimer Straße/ Kinderspielplatz rote Farbe

versprühte, konnte die verständigte Polizeistreife um kurz nach 1 Uhr die vier

tatverdächtigen Personen im Alter von 18 und 22 Jahren vorläufig für die

Anzeigenaufnahme festnehmen. Die verwendeten Farbdosen wurden als Beweismittel

sichergestellt. Für die Sachbeschädigungen werden sich die Heranwachsenden

demnächst strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Viernheim (ots) – Am Donnerstag, dem 08.07.2021, gegen 12:20 Uhr, kam es auf

einem Fußgängerüberweg in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem folgeschweren

Verkehrsunfall. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem blauen

Opel. Ein Fußgängerin, welche die Straße queren wollte, wurde von diesem

Fahrzeug noch im Bereich des Fußgängerüberwegs erfasst. Der Fahrzeugführer

entfernte sich allerdings von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen

Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 81 jährige Fußgängerin aus dem

Bereich Kreis Bergstraße wurde mit dem Verdacht einer Beinfraktur in ein

Krankenhaus verbracht. Zeugen die vor Ort noch keinen Kontakt zu der Polizei

hatten und Hinweise zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Fahrzeug geben

können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter

06206-94400 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Navi und Lenkrad aus BMW ausgebaut / 7000 Euro Gesamtschaden

Darstadt (ots) – Auf einen weißen BMW, geparkt in der Heidelberger Landstraße

nahe Ecke Landskronstraße hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen

Dienstag (6.7.) und Donnerstag (8.7.) abgesehen. Die Kriminellen schlugen die

Beifahrerseite ein, verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Innenraum und

bauten dort das Lenkrad sowie das Navigationssystem aus. Mit ihrer Beute traten

sie die Flucht an. Zurück ließen sie einen Schaden, der insgesamt auf mindestens

7000 Euro geschätzt wird. Möglicherweise konnten die unbekannten bei ihrem

kriminellen Vorgehen beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei in Darmstadt(K21/22), erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690,

in Verbindung setzen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft / 3000 Gesamtschaden / Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Der Versuch von unbekannten Kriminellen, in der Nacht zum

Donnerstag (7.- 8.7.) in ein Fahrradgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße

einzubrechen, verlief glücklicherweise ohne Erfolg. Sowohl eine Zugangstür, als

auch ein Rolltor hielten den brachialen Hebelversuchen stand. Die Täter

ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Zwar gelangten sie nicht in die

Räume, jedoch verursachten sie durch ihr Vorgehen einen Schaden, der auf

mindestens 3000 Euro geschätzt wird. Alle in diesem Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22)

unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: 83 Jahre alter Autofahrer verstirbt an Unfallstelle

Ein 83 Jahre alter Autofahrer befuhr am Freitagmorgen (09.07.), gegen 8.30 Uhr, den Hessenring, geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn und prallte in der Folge gegen mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Der 83-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte möglicherweise eine medizinische Ursache für den Unfall des Seniors verantwortlich sein. Neben seinem Auto wurden fünf weitere Fahrzeuge beschädigt.

Der Hessenring war zwischen der Thüringer Straße und der Virchowstraße bis gegen 11.00 Uhr für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.

Mörfelden-Walldorf: Autofahrerin mit 3,5 Promille am Steuer

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Donnerstagabend (08.07.) in der Opelstraße.

Die Frau fiel den Ordnungshüter zuvor aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Rasch bemerkten die Polizisten anschließend, dass die 52-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 3,5 Promille an. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie in die Obhut von Familienangehörigen übergeben.

Die 52-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Groß-Gerau: Mehrere Schulfenster beschädigt/4000 Euro Schaden

In der Nacht zum Donnerstag (08.07.) wurden insgesamt acht Fensterscheiben am Gebäude der Martin-Buber-Schule in der Wilhelm-Seipp-Straße von Unbekannten beschädigt. Möglicherweise benutzten die Täter hierfür einen Nothammer. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.