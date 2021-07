Diebe entwenden Pedelec samt Fahrradständer, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Alte Weinstraße 07.07.2021, 22.00 Uhr bis 08.07.2021, 12.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg stahlen Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag ein hochwertiges Elektrofahrrad. Die Tat ereignete sich zwischen dem späten Mittwochabend und Donnerstagmittag in der „Alte Weinstraße“. Die Fahrerin des Pedelecs hatte ihr Rad an einem Fahrradstellplatz geparkt und es an einem Fahrradständer angeschlossen. Als die Frau ihr Velo wieder nutzen wollte, war nicht nur das Pedelec selbst gestohlen. Auch ihr Fahrradschloss und der metallene Fahrradständer waren verschwunden. Der Wert des Diebesguts wird auf über 2.600 Euro geschätzt. Bei dem gestohlenen Elektrofahrrad handelt es sich um ein blaurotes Modell „Compact Sport Hybrid“ des Herstellers „Cube“. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizeistation unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

VW demoliert und davongefahren,

Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße, 07.07.2021, 18.20 Uhr bis 08.07.2021, 08.00 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Jacobistraße kam es von Mittwoch auf Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkelblauer VW Polo stand zwischen 18.20 Uhr am Abend und 08.00 Uhr morgens am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 9, als ein anderes Fahrzeug mit dem Heck des Kleinwagens zusammenstieß. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro, um dessen Regulierung der oder die Verantwortliche sich augenscheinlich nicht kümmern wollte. Die Person fuhr davon, weshalb nun die Bad Homburger Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 8, zwischen Glashütten und Königstein (Gemarkung Königstein)

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.