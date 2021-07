Mit Schippe zugeschlagen,

Niederhadamar, Weiergärten, Mittwoch, 07.07.2021, 16:30 Uhr,

(wie)Am Mittwochnachmittag wurde ein 38- Jähriger von einem 53-Jährigen mit einer Schippe mehrfach geschlagen. Die beiden Männer trafen in Niederhadamar aufeinander und es kam zum Streit. Im Laufe der Konfrontation schlug der 53- Jährige seinen Kontrahenten mehrfach mit einer Metallschippe gegen den Körper. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Polizisten beleidigt und bedroht,

Limburg, Diezer Straße, Donnerstag, 08.07.2021, 09:45 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen bedrohte und beleidigte ein 35-Jähriger Polizeibeamte, die gerade eine Strafanzeige aufnehmen wollten. Die Beamten waren in der Diezer Straße wegen einer Sachschädigung im Einsatz. Der 35-Jährige tauchte dabei plötzlich auf und störte die Amtshandlung massiv. Zudem begann er gleich die Beamten zu beleidigen. Als der Mann daraufhin kontrolliert und seine Identität festgestellt wurde, beleidigte er die Beamten weiter und bedrohte sie. Einem Platzverweis kam er im Anschluss auch nicht nach, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Der zuständige Richter ordnete den Verbleib des 35-Jährigen für mehrere Stunden an. Die Zelle auf der Polizeidienststelle war dem 35-Jährigen nicht unbekannt, da er erst am frühen Morgen daraus entlassen worden war. Die Beleidigungen gegen die Beamten stellte der 35-Jährige auch in der Gewahrsamszelle nicht ein.

Unfall mit Verletzten,

Limburg, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 08.07.2021, 17:50 Uhr

(wie)Am Donnerstagnachmittag wurden bei einem Auffahrunfall in Limburg zwei Personen verletzt. Eine 26-Jährige und eine 27-Jährige befuhren hintereinander die B 417 von Linter in Richtung Limburg-Innenstadt. Die 26-Jährige musste ihren Ford verkehrsbedingt abbremsen. Die 27-Jährige schaffte es nicht mehr ihren Opel rechtzeitig zum Stehen zu bringen und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Ford im Alter von 26 und sechs Jahren verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.600EUR.

Ohne Führerschein Unfall verursacht,

Hadamar, Georgshof, Donnerstag, 08.07.2021, 10:40 Uhr

(wie)Am Donnerstagmorgen wurde bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, eine Frau, die keinen Führerschein besaß, verletzt. Auf einem Feldweg in der Nähe des Niederweyerer Georgshofs kam es zu einer Kollision zwischen einem VW Bus und einem Fiat Panda. Die Fahrerin des Fiat wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die junge Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfallflucht in Limburg,

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Mittwoch, 07.07.2021, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 08.07.2021, 08:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Limburg ein parkender PKW bei einem Unfall beschädigt. Der 43-Jährige Besitzer stellte seinen VW Golf abends in der Heinrich-von-Kleist-Straße ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter gegen den vorderen, linken Kotflügel gefahren war. Der Verursacher war danach offensichtlich von der Unfallstelle geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Blitzerreport

(Wie) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag, 16.07.2021: Gem. Limburg, B 417, Höhe Baumschule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.