25-Jähriger von zwei Männern attackiert, Wiesbaden-Westend,

Elsässer Platz, 08.07.2021, 17.05 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde ein 25-jähriger Mann auf dem Elsässer Platz

von zwei unbekannten Tätern attackiert und leicht verletzt. Nach Angaben des

25-Jährigen sei er gegen 17.05 Uhr über den Elsässer Platz gegangen, als er von

dem Duo angegriffen und geschlagen worden sei. Hierbei habe ihm einer der beiden

Männer auch noch einen Kopfstoß verpasst. Nach dem Angriff seien die beiden

Täter dann zu Fuß geflüchtet. Einer der beiden Angreifer soll dunkelhäutig

gewesen sein und zum Zopf gebundene Rastalocken sowie einen Bart gehabt haben.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Handfeste Auseinandersetzung,

Wiesbaden-Westend, Hellmundstraße, 08.07.2021, 19.35 Uhr,

(pl)In der Hellmundstraße waren am Donnerstagabend drei 18, 22 und 26 Jahre alte

Männer in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt. Die Männer waren gegen

19.35 Uhr aneinandergeraten, was schließlich in eine wechselseitige

Körperverletzung ausuferte. Hierbei soll auch mit Pfefferspray gesprüht und mit

einem zusammengeklappten Messer zugeschlagen worden sein. Die beteiligten

Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Zeuginnen oder

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Firma von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 07.07.2021, 18.00 Uhr bis 08.07.2021,

08.45 Uhr,

(pl)Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag das Ausstellungshaus einer

Firma in der Hagenauer Straße heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt

zu den Räumlichkeiten der Firma und entwendeten unter anderem einen

Kaffeevollautomaten, einen Akkuschrauber, einen Bildschirm, eine VR-Brille sowie

ein Smartphone im Gesamtwert von über 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Werkzeuge aus Mercedes Sprinter gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim,

Helmholtzstraße, 07.07.2021, 19.40 Uhr bis 08.07.2021, 06.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag haben Autoaufbrecher aus einem in der

Helmholtzstraße geparkten Mercedes Sprinter hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert

von rund 5.000 Euro gestohlen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des

Sprinters ein und entwendeten anschließend aus dem Fahrzeuginnenraum eine

Bohrmaschine, ein Digitalmessgerät sowie diverse weitere Werkzeuge. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

Wiesbaden für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bürgersprechstunde der „Schutzfrau vor Ort“ in Waldems

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Ab Juli 2021 bietet Polizeihauptkommissarin Hatun

Deitz, die zuständige „Schutzfrau vor Ort“ für das Idsteiner Land, eine

Bürgersprechstunde an. Zu regelmäßig stattfindenden Terminen ist sie in den

Rathäusern Idstein, Niedernhausen, Hünstetten und Waldems anwesend. Sie steht

den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort für ihre Anliegen zur Verfügung. In Waldems

findet der erste Sprechstundentermin am Mittwoch, den 14. Juli, in der Zeit von

15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Rathaus in Waldems-Esch statt.

Die nachfolgenden Termine werden über die Presse sowie auf der Internetseite der

Gemeinden bekanntgegeben. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können – nach

Voranmeldung per Telefon oder E-Mail – die Gelegenheit der persönlichen

Kontaktaufnahme zu ihrer „Schutzfrau vor Ort“ nutzen. Dem Infektionsschutz wird

im Rahmen der Sprechstunde eine besondere Bedeutung beigemessen und auf die

Einhaltung der geltenden Hygieneregeln hingewiesen.

Wer es nicht zu den Terminen im Rathaus schafft, kann selbstverständlich auch

außerhalb dieser Zeiten den Kontakt zur „Schutzfrau vor Ort“ suchen. Zudem ist

sie natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen ansprechbar.

Erreichbar ist Frau Deitz unter der Telefonnummer (06126) 9394-11 oder per

E-Mail an svo.idsteinerland.ppwh@polizei.hessen.de .

Einbrecher suchen Schule heim, Idstein, Auf der Au, Donnerstag, 08.07.2021, 17:15 Uhr, bis Freitag, 09.07.2021, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht auf Freitag stiegen unbekannte Täter in eine Schule in der

Straße „Auf der Au“ in Idstein ein und hatten es dabei auf Bargeld abgesehen.

Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Unbekannten eine Tür und ein Fenster

eines angrenzenden Gebäudes gewaltsam auf und begaben sich so in das Innere der

Schule. Dort angekommen hebelten die Einbrecher weitere Verbindungstüren auf und

verschafften sich so Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten, wo sie aus einer

Geldkassette 150 Euro entwendeten. Im Anschluss gelang den Tätern unbemerkt die

Flucht. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126)

-9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Kasse und Süßigkeiten aus Klinik gestohlen, Kiedrich, Suttonstraße, Donnerstag, 08.07.2021, 16:30 Uhr bis Freitag, 09.07.2021. 07:00 Uhr

(fh) In der vergangenen Nacht gelang es Dieben unbemerkt eine Kasse samt Inhalt

sowie Süßes aus einer Klinik in Kiedrich zu stehlen und sich anschließend aus

dem Staub zu machen. Die Täter begaben sich auf das Gelände der Klinik und

verschafften sich dort auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum

Innenraum einer Kantine. Hier stahlen sie eine Registerkasse im Wert von etwa 1.000 Euro, in welcher sich weitere 50 Euro Bargeld befanden und flohen in

unbekannte Richtung. Auf der Flucht ließen es sich die Täter nicht nehmen und

stahlen aus einem Regal diverse Süßigkeiten im Wert von weiteren 50 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Niedernhausen, Ulmenstraße, Montag, 28.06.2021, 11:00 Uhr

(fh)Bereits am Montag, dem 28.06.2021, ereignete sich in der Ulmenstraße in

Niederhausen gegen 11:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht zu der die Polizei Zeugen

sucht. Die Nutzerin eines weißen Smart parkte ihren PKW am Fahrbahnrand der

Ulmenstraße auf Höhe der Hausnummer 2 und stellte bei der Wiederkehr zu ihrem

Fahrzeug eine Beschädigung am linken Außenspiegel und der linken Fahrzeugseite

fest. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein

schwarzes Kraftfahrzeug gehandelt haben, welches den Smart beim Vorbeifahren

gestreift haben könnte.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06126) -9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises,

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.