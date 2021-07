Degen als Gehstock getarnt – Bundespolizei ermittelt gegen US-Amerikaner

Einen nicht alltäglichen Fund machten die Sicherheitsdienstleister der Bundespolizei am 8. Juli. Ein mitgeführter Gehstock entpuppte sich im Röntgengerät einer Luftsicherheitskontrollstelle am Flughafen Frankfurt als sogenannter „Stockdegen“ mit einer Klingenlänge von 42,5 Zentimetern. Die alarmierten Bundespolizisten stellten das Fundstück sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Luftsicherheits- und Waffengesetz gegen den Besitzer der ungewöhnlichen und gefährlichen Gehhilfe ein. Der 83-jährige US-Amerikaner befand sich auf dem Weg nach Teheran. In seiner Vernehmung wollte er keine stichhaltigen Angaben machen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann – nun ohne Stock – seinen Flug noch antreten.

Frankfurt-Sachsenhausen: Ermittlungen nach Brand des Dachstuhls des Oberforsthauses

Frankfurt – (hol) Wie hinlänglich bekannt, brannte in der vergangenen

Nacht der Dachstuhl des Oberforsthauses in Sachsenhausen aus. Die Frankfurter

Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Fraglich ist, ob diese

vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde.

Gegen 22.00 Uhr meldeten Zeugen das Feuer am Notruf. Die Feuerwehr hatte den

Brand dann gegen 01.00 Uhr gelöscht. In der Folge wurde der Brandort der Polizei

für die Brandursachenermittlung übergeben. Am heutigen Vormittag untersuchten

dann die Brandursachenermittler der Frankfurter Kripo die Brandstelle. Dies

gestaltete sich aufgrund des einsturzgefährdeten Dachgeschosses schwierig. Das

Ergebnis der Untersuchung: Brandstiftung. Allerdings ist derzeit noch nicht

klar, ob das Feuer absichtlich oder fahrlässig gelegt wurde. Vor Ort sicherte

die Polizei umfangreiches Spurenmaterial, dessen labortechnische Untersuchungen,

bspw. auf Brandbeschleuniger, noch ausstehen.

Frankfurt-Gutleutviertel: Sicherheitsgespräch – Der Präventionsrat lädt ein, die Polizei Frankfurt und die Stadtpolizei sind dabei

Frankfurt – (hol) Zu einem Sicherheitsgespräch unter dem Motto „Ihre

Sicherheit im Gutleutviertel“ lädt der Präventionsrat der Stadt Frankfurt am

Main unter Beteiligung der Polizei Frankfurt sowie der Stadtpolizei

für Donnerstag, 15. Juli 2021,

Einlass ab 18:30 Uhr, in der Turnhalle der Werner-von-Siemens Berufsschule,

Gutleutstraße 333 – 335

ein.

Wie sicher fühlen sich die Menschen im Gutleutviertel? Gibt es etwas zu

verbessern?

Antworten darauf möchte der Präventionsrat von den Bewohnerinnen und Bewohnern

aus dem Gutleutviertel im Rahmen eines Sicherheitsgespräches erfahren. Den

Fragen und Anregungen stellen sich Vertreter des Präventionsrates, der

Landespolizei, der Stadtpolizei des Ordnungsamtes sowie des Nachbarschaftsbüros.

Die geltenden Corona-Regeln sind einzuhalten. Eine vorherige Anmeldung ist

deshalb unbedingt erforderlich.

Interessenten melden sich bitte online unter www.t1.de/r80b oder im Nachbarschaftsbüro Gutleut unter der Telefonnummer 069/74 73 78 38 an.

Frankfurt-Nieder-Eschbach: Reizgas in Schulgebäude

Frankfurt – (hol) Gestern setzte ein Unbekannter einen Reizstoff in einem

Schulgebäude in Nieder-Eschbach frei. Insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler

wurden dadurch leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Gegen 11.15 Uhr informierte die Schule im Urseler Weg die Polizei darüber, dass

mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen klagten. Die

Ermittlungen vor Ort erhärteten den Verdacht, dass durch jemanden ein Reizstoff

freigesetzt wurde. Insgesamt klagten 14 Schülerinnen und Schüler im Alter

zwischen 13 und 16 Jahre über Reizungen der Augen und Atemwege. Alle wurden

durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und konnten im Anschluss nach

Hause gehen. Der kontaminierte Gebäudeteil konnte nach entsprechenden

Entlüftungsmaßnahmen der Feuerwehr wieder für den Unterricht freigegeben werden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen

Unbekannt ein.

Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Unfallopfer verstorben – Nachtrag zur Meldung „Schwerer Verkehrsunfall“ vom 04.07.2021

Frankfurt – (hol) Wie den Medien bereits bekannt, kam es am Samstag, dem

03.07.2021 im Stadtteil Kalbach-Riedberg, Zum Bergwerk, zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde.

Die Dame erlag gestern im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der

Unfallfahrer, der ohne Führerschein unterwegs, im Anschluss an den Unfall

zunächst von der Unfallstelle geflüchtet und dann von der Polizei festgenommen

worden war und gegen den nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, wurde

einem Haftrichter vorgeführt. Mangels Haftgründen befindet sich der 28-Jährige

wieder auf freiem Fuß.

Frankfurt-Bornheim: Mutmaßlichen Einbrecher erwischt

Frankfurt – (ne) Ein Spielhallenangestellter aus der Berger Straße holte

gestern die Polizei in seinen Betrieb, da er dort einen mutmaßlichen Einbrecher

festhielt. Die Beamten stellten fest, dass der Verdächtige mit einem Haftbefehl

gesucht wurde.

Ein Angestellter der Spielhalle erwischte den Mann heute Nacht auf der Toilette.

Hier hatte der 33-Jährige mit einem Akku-Winkelschleifer herumhantiert. Dies

deutete der Angestellte als Vorbereitungshandlung für einen Einbruch, rief die

Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Streife fest. Die Beamten

durchsuchten den Mann und fanden neben einer kleinen Menge Kokain, auch einen

Bund diverser Schlüssel für unterschiedliche Schließsysteme. Die Gegenstände

wurden sichergestellt.

Es stellte sich heraus, dass der 33-Jährige per Haftbefehl wegen Diebstahls

gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine

Haftzelle.

Frankfurt-Innenstadt: 46-jähriger Mann wird ausgeraubt

Frankfurt – (ne) Um 16.30 Uhr gestern Nachmittag raubte ein 17-jähriger

Mann einen 46 Jahre alten Radfahrer in der Neuen Mainzer Straße das Handy.

Der 17-Jährige sprach sein Opfer zunächst an, unter dem Vorwand Drogen im

Angebot zu haben. Der 46-Jährige lehnte dankend ab und wollte weiterfahren.

Jetzt forderte der Jugendliche Bargeld von seinem Opfer, doch auch dieser

Versuch scheiterte. Letztlich zog der 17-Jährige ein Messer, drohte damit und

entwendete das Handy des 46-Jährigen.

Die sofort alarmierten Polizeistreifen konnten den 17-Jährigen im Rahmen der

Fahndung antreffen und festnehmen. Das geraubte Handy hatte er noch bei sich.

Nach Abschluss der Maßnahmen kam der 17-jährige Wohnsitzlose in eine Haftzelle

des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Innenstadt: Taschendieb beobachtet

Frankfurt – (ne) Zivilbeamte konnten gestern Nachmittag auf dem

Wochenmarkt an der Konstablerwache einen Taschendieb direkt nach der

Tatausführung festnehmen.

Der 23 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich die Handtasche einer

Wochenmarktbesucherin ausgesucht. Die 50-Jährige hatte diese in ihrem

Fahrradkorb deponiert. Sie bemerkte es nicht, als sich der 23-Jährige die Tasche

herausnahm und damit verschwand. Zivilbeamte des 1. Polizeireviers hingegen

schon. Sie schnappten sich den Langfinger und nahmen ihn vorübergehend fest. Der

23-Jährige hatte das Stehlgut in seinen Rucksack verstaut. Letzten Endes konnte

alles wieder an die 50-Jährige ausgehändigt werden.

Frankfurt-Bundesautobahn 3: Fahrzeugbrand

Frankfurt – (fue) Ein 49-jähriger Fahrzeugführer war am Donnerstag, den 8.

Juli 2021, gegen 16.05 Uhr, am Frankfurter Kreuz unterwegs auf der Verbindung

von der BAB 3, zur BAB 5, in Fahrtrichtung Darmstadt. Auf dem Standstreifen

bemerkte er vorne links starke Rauchentwicklung an seinem Renault Megane. Das

Feuer erfasste schnell das ganze Fahrzeug und der Renault geriet in Vollbrand.

An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Personen wurden nicht

verletzt. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen schnell erstickt werden. Von

einer technischen Ursache ist derzeit auszugehen.

Frankfurt-Höchst: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (fue) Der 36-jährige Fahrer eines Opel Zafira war am Freitag,

den 9. Juli 2021, gegen 03.00 Uhr, mit seinem Fahrzeug unterwegs auf der

Bundesstraße 40, von Frankfurt kommend, in Richtung des Schwanheimer Knotens.

Vermutlich wollte er die B40 zur Leunastraße hin verlassen, kommt aber nach

links von der Abbiegespur ab und wird mit seinem Auto über die aufsteigende

Leitplanke gehoben. Über eine Strecke von rund 80 Metern fliegt bzw. fährt er

über alle Bodenunebenheiten durch den Grünstreifen, um dann frontal mit der

Schutzmauer vor der Unterführung der Zufahrt der Leunastraße zur B 40 in

Richtung Frankfurt zu kollidieren. Dabei fliegt der Opel über die Mauer und

landet auf dem Dach unmittelbar vor der Unterführung der Leunastraße zur B 40

Richtung Frankfurt.

Zur Bergung, Reinigung und zur Unfallaufnahme musste die Straße über drei

Stunden gesperrt werden. Der 36-jährige Fahrer kam in ein Frankfurter

Krankenhaus.

