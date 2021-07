Landkreis Fulda

Verkehrsunfall – Umgestürzter Baum

Kalbach – Am Donnerstag (08.07.), gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 41- Jähriger aus der Gemeinde Flieden mit seinem PKW Audi die L 3206 von Oberkalbach nach Mittelkalbach. Als er sich in der Nähe der ICE-Brücke befand, fiel plötzlich ein großer Baum von rechts über die Böschung direkt auf die Fahrbahn und vor das Auto. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr in den Baum hinein und beschädigte seinen PKW massiv im Frontbereich. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Polizeiposten Neuhof

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda – Am Mittwoch (07.07.) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin aus Künzell befuhr die Schlachthausgasse, um nach links in die Gutenbergstraße in Richtung Peterstor abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 56-jähriger aus Eichenzell mit seinem Tesla rückwärts die Gutenbergstraße auf der Suche nach einem Parkplatz. Hierbei übersah er die einbiegende BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Fulda

Unfall auf der BAB 7, bei der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz, bei plötzlich einsetzenden Starkregen

Hünfeld – Am Freitag (09.06.), gegen 7:55 Uhr, kam es auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Stormarn war mit seinem Porsche Cayenne auf der BAB 7 in Richtung Süden unterwegs. Er fuhr auf dem linken von drei Fahrstreifen, als kurz vor der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz plötzlich Starkregen einsetzte. Auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf prallte er gegen die am linken Fahrbahnrand befindliche Betonschutzwand, wurde von dort nach rechts abgewiesen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Eine 52-jährige PKW-Führerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis fuhr mit ihrem Audi Q3 direkt hinter dem Unfallfahrzeug, konnte ihren PKW noch rechtzeitig abbremsen und kam ebenfalls auf dem rechten Seitenstreifen, hinter dem verunfallten PKW zum Stehen. Ein 28-jähriger PKW-Führer aus Detmold verlor bei dem Versuch dem Unfall auszuweichen die Kontrolle über seinen VW Tiguan und kam ins Schleudern. Hierbei prallte er zuerst gegen die am rechten Fahrbahnrand befindlich Schutzplanke und anschließend in das Heck des am rechten Seitenstreifen stehenden Audi Q3. An allen drei beteiligten Fahrzeugen sowie an der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 77.500 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten kam es über den Zeitraum von knapp einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Kirchheim – Am Montag (05.07.) fuhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer aus der Ausfahrt eines Parkplatzes in der Hauptstraße und bog nach rechts ab. Während des Abbiegevorgangs stieß er mit seinem Anhänger gegen den Pkw einer 65-jährigen Frau und beschädigte dabei den Pkw sowie den Anhänger seines LKWs. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Vogelsberg

Zusammenstoß

Lauterbach – Am Donnerstag (08.07.), gegen 17 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Toyota Yaris die Alexander-Stöppler-Straße in nordöstlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich Alexander-Stöppler-Straße / Goethestraße übersah sie den Audi A3 einer 68-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Goethestraße in nordwestliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Zeugenaufruf – 16-Jähriger verletzt

Fulda – Am Freitagmittag (09.07.) meldete sich die Mutter eines 16-Jährigen aus Fulda bei der Polizei und zeigte an, dass ihr Sohn bei einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Tätern am Arm verletzt worden sein soll.

Ihren Angaben nach sei der 16-Jährige am Mittwochabend (07.07.) zu Fuß im Bereich der Unterführung Bardostraße, Höhe Feuerwache, unterwegs gewesen und soll dort von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen worden sein. In der Folge sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der einer der Männer dem Fuldaer eine Schnittverletzung am Arm zugefügt habe. Zu den Unbekannten und dem Tatmittel liegen derzeit keine belastbaren Hinweise vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Autodach beschädigt

Eiterfeld – Unbekannte beschädigten bereits am 27. Juni, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes in der Straße „Ebertsgraben“ das Fahrzeugdach eines roten Mitsubishi. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten die Täter den Lack und verursachten so 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Angepöbelt und geschlagen

Homberg – Wie der Polizei erst im Nachgang bekannt wurde, pöbelten drei unbekannte Männer am frühen Dienstagmorgen (06.07.), gegen 1 Uhr, zwei Männer in der Brauhausstraße an und beleidigten diese. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die Täter unvermittelt auf die Geschädigten ein. Dabei erlitt der 42-Jährige im Gesichtsbereich und der 43-Jährige am Körper Prellungen und Schürfwunden.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auto beschädigt

Bad Hersfeld – Eine 44-jährige Frau aus Niederaula meldete am Donnerstag (08.07.) an der Polizeistation Bad Hersfeld eine Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug. Ihren grauen VW Polo parkte sie am Morgen zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fand sie dieses beschädigt vor. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden von der Motorhaube an, über die gesamte Beifahrerseite und den Heckbereich, durchgehend Kratzer gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tödlicher Verkehrsunfall – aktualisierter Bericht –

Kirtorf – Vogelsbergkreis

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag Abend auf der B62 zwischen Kirtorf und Lehrbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei erlitt ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Renault Twingo so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 31-jährige Fahrer des LKW erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum nach Marburg verbracht. Zur Bergung und Sicherung waren neben Rettungsdiensten die Feuerwehren aus Kirtorf und Homberg im Einsatz. Um die Unfallursache zu klären wurde ein Gutachter bestellt und die B62 über mehrere Stunden gesperrt. Derzeit werden die verunfallten Fahrzeuge geborgen. Die Fahrbahn kann in Kürze wieder freigegeben werden.

Schwerer Verkehrsunfall B62 Kirtorf-Lehrbach – Erstmeldung

Kirtorf – Vogelsbergkreis

Um 20:13 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der B62 zwischen Lehrbach und Kirtorf gemeldet. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines LKWs die B62 aus Lehrbach kommend in Richtung Kirtorf als ihm ein PKW in entgegengesetzter Richtung entgegen kam. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Der Fahrer des PKWs wurde hierbei tödlich verletzt. Derzeit ist die Fahrbahn in beiden Richtungen voll gesperrt. Polizeiliche Maßnahmen zur Identität des Fahreres und zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. Es wird nachberichtet.