Lambrecht: Volkstümliche Musik vom Landespolizeiorchester im Seniorenhaus

Lambrecht – Am Freitag, 09.07.2021, waren Reinhold Mai und Götz Kolbe-Maliwan, zwei Musiker des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz wieder im Seniorenhaus der Arbeiterwohlfahrt mit einem kleinen Frühschoppenkonzert musikalisch zu Gast. Nach dem Auftritt am 18.12.2020 hatten sie dieses Mal keine Weihnachtslieder sondern volkstümliche Weisen mitgebracht.

Reinhold Mai und Götz Kolbe-Maliwan sagten, dass sie sich freuen, hier spielen zu können. Zwei weitere Ensembles waren heute in Rheinland-Pfalz ebenfalls im Einsatz, um in Seniorenhäusern zu spielen und die Bewohner zu erfreuen. Insgesamt sind 15 Ensembles unterwegs, bestehend aus zwei Musikerinnen und Musikern. Über 1000 Veranstaltungen wurden bisher in Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Mitgebracht hatten die beiden Musiker Volkslieder wie „Kein schöner Land“, „Wenn alle Brünnlein fließen“, Schlager („La Paloma“, „Caprifischer“), den Schneewalzer und die Polka „Rosamunde“, alles arrangiert für zwei Posaunen.

Nach einer Zugabe verabschiededeten die Seniorenhausbewohner die Berufsmusiker mit „Auf Wiedersehen“ und bedankten sich für das Engagement der Musiker der rheinland-pfälzischen Polizei.