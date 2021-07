Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.07.2021, 08:30 Uhr wurde ein in der Dr.-Hugo-Bischoff-Straße in Bad Dürkheim abgestellter VW Polo beschädigt. Der Fahrer eines Hyundai Tucson beschädigte beim Einparken den ordnungsgemäß geparkten Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen 32-jährigen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Hyundai als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 79-jährige Fahrer in der Weinstraße Süd durch eine Streifenbesatzung gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Laut eigenen Angaben hätte er den Anstoß nicht bemerkt. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Audi beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 07.07.2021 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein in der Burgstraße in Bad Dürkheim abgestellter Audi beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Bei Unfall verletzt, aber niemand hat geholfen

Wachenheim (ots) – Am 08.07.2021 gegen 14:00 Uhr wurde ein 72-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 16 bei Wachenheim verletzt. Er befuhr mit seinem Peugeot 308 die K 16 von Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Lindenberg. In Höhe des Parkplatzes des Kurpfalzparkes verlor er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Durch die zersplitternde Seitenscheibe und zerborstene Anbauteile zog sich der Fahrer mehrere Schnittwunden zu. Traurig ist hierbei die Tatsache, dass mehrere Verkehrsteilnehmer den blutüberströmten 72-Jährigen an der Straße wahrgenommen, jedoch nicht angehalten und keine Hilfe geleistet haben. Der Fahrer wurde vor Ort durch das DRK und einen Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls vor Ort. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer, zumindest unverzüglich die Polizei oder die Rettungsleitstelle zu verständigen, wenn sie sich selbst nicht gefahrlos um einen Verletzten kümmern können.

Erpolzheim: Dachrinne beschädigt

Erpolzheim (ots) – Am 07.07.2021 gegen 10:00 Uhr wurde die Dachrinne eines Wohnhauses im Weisenheimer Weg in Erpolzheim beschädigt. Ein LKW-Fahrer beschädigte beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes die Dachrinne und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Hausbesitzer konnte den Unfall beobachten und sich das Kennzeichen merken. Der 60-jährige LKW-Fahrer konnte schließlich im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen an der Landstraße 526 parkend festgestellt und kontrolliert werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Frankeneck: Betrunken am Steuer

Frankeneck (ots) – Am 08.07.2021 wurde gegen 23:45 Uhr in der Talstraße in Frankeneck ein Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.

