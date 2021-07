Neustadt: „KULTUR IST …“ – Pop-Up Ausstellungswechsel im Klemmhof

Neustadt an der Weinstraße – Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße in den Schaufenstern des Klemmhofs in Neustadt neue Ausstellungen mit dem Theater in der Kurve und Bildern des Malers Gerhard Lämmlin. Mit der Möglichkeit der Pop Up Ausstellungen im Klemmhof unterstützt die Stadt die lokale Kulturszene.

Gerhard Lämmlin ist Technischer Zeichner, Ingenieur- und Pädagoge. Den Maler Lämmlin faszinieren Formen und Farben und die Möglichkeit, mit diesen beiden Elementen zu experimentieren. Seine Bilder sind abstrakt und abstrahierend. Die Werke lassen dem Betrachter genügend Freiraum für eigene Interpretationen. Dabei ist es weniger das fertige Bild, als vielmehr der Prozess des Entstehens für Lämmlin emotional bedeutsam. Die Ideen zu den Bildern entstehen auf Reisen, in der Natur und auch in geselligen Runden. Ausgehend von einer Skizze werden in vielen Schichten Farben und Formen spontan gesetzt. Spannungsfelder werden aufgebaut und intuitiv durch angedeutete Linien unterstützt. „Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, einer weißen Leinwand in oftmals vielen Sitzungen ein eigenes Leben zu verleihen“ bekennt der Maler, der mit Farben und strukturgebenden Beimischungen auf der Leinwand spielt.

10 Jahre Theatergeschichte bekommt man in den neu gestalteten Schaufenstern zusehen. Requisiten und Kostüme aus dem Fundus des „Theater in der Kurve“ sowie Flyer und Erinnerungsstücke des Theater- und Kulturfördervereins Hambach e.V. wurden dekorativ zusammengestellt. Ein aufgeklappter großer Koffer wurde 2016 für eine Theaterproduktion angefertigt, die Programmhefte zeigen Fotos der Produktionen und Projekte über die Jahre und der Bauhelm erinnert an die Eröffnung des Theaters im Jahr 2009. Natürlich darf auch der Begrüßungs- und Pausensekt nicht fehlen, um auf die neue Spielzeit anzustoßen.

In einer weiteren Schaufensterfront präsentieren sich zudem vier Akteure der lokalen Kunstszene mit Fotoportraits und QR-Code-Links auf Bannern: der Innenarchitekt Wolfgang Glass, zugleich Vorsitzender des Kunstvereins Neustadt e.V. und Bildender Künstler, die Schauspielerin, Bühnenautorin und Podcasterin Leni Bohrmann, die Schauspielerin Dominique Christine Fürst, die mit ihrer Band „Betty Sue & The Hot Dogs“ Sounds von Rock ́n ́Roll und Blues auf die Bühne bringt und Ede Eber-Huber, der sich als Sänger und Gitarrist mit einem Soloprogramm der pfälzischen Mundart widmet und in verschiedenen Bands agiert.