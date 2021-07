Kreis Bergstraße

Bensheim: Geld aus Hähnchengrill gestohlen

Bensheim (ots) – Ein Hähnchengrill-Wagen, der auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes im Berliner Ring steht, wurde aufgebrochen. Die Täter nahmen das

Wechselgeld aus dem Grillwagen mit, nachdem sie die rückwärtige Tür aufgebrochen

hatten. Die Tatzeit wird zwischen Mittwochabend (07.07.), 22.30 Uhr und

Donnerstagmorgen (08.07.), 11.30 Uhr eingegrenzt.

Südhessen: Die Polizei-News

Wer in der relevanten Zeit Personen im Bereich bemerkt hat, meldet sich bitte in

Bensheim beim Kommissariat 41. Telefon: 06251 / 8468-0

Lampertheim: 20-Jähriger rastet bei Personenkontrolle aus

Lampertheim (ots) – Warum ein 20-Jähriger bei einer Personenkontrolle am späten

Mittwochabend (07.07.) falsche Personalien angab und in der Folge renitent

wurde, könnte möglicherweise auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen sein.

Der Mann bedrohte bei der Kontrolle in der Industriestraße um kurz vor

Mitternacht die Beamten und rastete förmlich aus. Dabei verletzte er drei

Polizeibeamte leicht. Nachdem Pfefferspray eingesetzt wurde, konnte der Mann

letztendlich festgenommen und zur ärztlichen Behandlung in eine Fachklinik

gefahren werden. Wegen des Widerstandes wurde Anzeige gegen ihn erstattet.

Bürstadt: Unsicherer Fahrweise / Radfahrer unter Drogeneinfluss

Bürstadt (ots) – Auch das Fahrradfahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss ist

strafbar. Diese Erkenntnis hat am Mittwochabend (07.07.) ein 23 Jahre alter

Bürstädter erfahren müssen. Weil er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken und die

Drogen Kokain sowie Cannabis zu sich genommen hatte, ist jetzt ein

Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Eine Polizeistreife ist um kurz vor

21 Uhr in der Straße Am Alten Friedhof auf den Fahrradfahrer aufmerksam

geworden, weil er in Schlangenlinien fuhr und offensichtlich Mühe hatte, sich

sicher auf dem Rad fortzubewegen.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Rucksack mit Stehlgut sichergestellt / Wer erkennt sein Eigentum wieder?

Darmstadt (ots) – Nach einer Reihe von Kellereinbrüchen am letzten Wochenende

(03. – 04.07.) im Brunnenweg in Eberstadt, haben die Einbrecher offensichtlich

einen gefüllten Rucksack an einem Tatort liegen gelassen. Die Ermittler gehen

davon aus, dass es sich bei dem Inhalt um Diebesgut handelt, das bisher noch

keiner Straftat zugeordnet werden konnte.

Wer sein Eigentum auf den Bildern wiedererkennt, wird gebeten, sich mit dem

Kommissariat 42 in Pfungstadt in Verbindung zu setzen. Telefon: 06157 / 9509-0.

Hinweis: Neben dem veröffentlichten Bild sind weitere Bilder auf der Homepage

der Polizei (polizei.hessen.de/ Fahndungen/ Sichergestellte Gegenstände)

abrufbar.

Darmstadt: Achtung Falsche Polizeibeamte wiederholt aktiv / Aktuell gehen vermehrt Meldungen über betrügerische Anrufe ein / Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Darmstadt (ots) – Aktuell melden sich vermehrt Bürgerinnen und Bürger aus

Darmstadt über Notruf bei der Polizei und berichten davon, dass Kriminelle

derzeit wieder mit der Geschichte des „Polizeibeamten der vor Einbrechern

warnt“, versuchen an das Hab und Gut der Angerufenen zu gelangen.

Erfahrungsgemäß tritt diese Masche immer in Wellen auf und vor diesem

Hintergrund gehen die Beamten davon aus, dass noch weitere Anrufe folgen werden

und sich auch über die Grenzen Darmstadts hinaus fortsetzen könnten. Bislang

reagierten alle, die einen solchen betrügerischen Anruf erhielten, vorbildlich.

Sie legten auf und informierten die Polizei.

Diese bislang innerhalb weniger Minuten eingegangenen vier Meldungen nimmt die

Polizei ernst und als Anlass erneut eindringlich vor den Betrügern zu warnen:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das

Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den

Polizeinotruf 110.

Darmstadt: Fahrtende nach Polizeikontrolle / Streife stellt zwei „China Bikes“ sicher

Darmstadt (ots) – Zwei Männer mussten nach einer Polizeikontrolle am Mittwoch

zur Fuß ihren Weg fortsetzen. Eine Streife der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen stellte bei mobilen Verkehrskontrollen zwei „China

Bikes“ sicher.

Gegen 14 Uhr fiel den Beamten in der Heidelberger Straße eine 48 Jahre alte Frau

auf einem Fat Bike auf. Bei der anschließenden Überprüfung des Rades bemerkten

die Ordnungshüter, dass das Gefährt dank eines 1000 Watt starken Motors und

einem Selbstfahrmodus bis auf 42 km/h beschleunigen konnte. Eine

Betriebserlaubnis fehlte, eine Versicherung wäre so nicht möglich gewesen. Zudem

stellte die Streife fest, dass ein Bolzen der Federungsaufhängung rausgerutscht

war und der Schnellspanner am Vorderrad locker war. Das E-Bike war somit auch

verkehrstechnisch in einem sehr bedenklichen Zustand.

In der Rheinstraße geriet um 16.30 Uhr ein 26-Jähriger auf einem Faltrad in das

Visier der Streifenbesatzung. Bei dem Zweirad handelte es sich ebenfalls um ein

China Bike mit einem Selbstfahrmodus. Auch für den Fahrer war die Fahrt nach der

Kontrolle zu Ende. Er muss sich, wie die 48-Jährige, jetzt in einem Verfahren

strafrechtlich verantworten.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Anzeige gegen Brummifahrer/1500 Euro an Ort und Stelle fällig

Pfungstadt (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen

kontrollierten am Donnerstagmorgen (08.07.) einen Sattelzug aus Osteuropa auf

der A 67.

Bei der Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers fielen den Ordnungshütern bei

dem 47-jährigen Brummifahrer Unregelmäßigkeiten auf. Es ergaben sich Hinweise

auf die widerrechtliche Nutzung einer zweiten Fahrerkarte. Diese Karte fanden

die Polizisten anschließend bei dem Lastwagenfahrer und zogen sie ein.

Der 47-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Fälschung

beweiserheblicher Daten zu verantworten haben. Er musste an Ort und Stelle zur

Sicherung des Verfahrens 1500 Euro hinterlegen. Zudem wird auch gegen den

Transportunternehmer ein Verfahren eingeleitet.

Babenhausen-Hergershauen: Unbekannter in Oldtimer ertappt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat sich am Mittwochabend (7.7)

Zugang zu dem Innenraum eines Oldtimers verschafft, der auf einem Hinterhof in

der Hügelstraße abgestellt war. Zeugen wurden gegen 23 Uhr auf den Unbekannten

aufmerksam. Als der Mann diese bemerkte ergriff er sofort die Flucht. Eine

Beschreibung des Flüchtenden liegt den Beamten nicht vor. Die Polizei (K21/22)

hat ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Autodiebstahls eingeleitet

und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Fischbachtal, Ortsteil Lichtenberg Zeugen nach Verkehrsunfall mit Flucht gesucht

Fischbachtal (ots) – In der Nacht von Montag (05.07.) auf Dienstag (06.07.)

ereignete sich zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der

Waldstraße in Lichtenberg. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte

einen geparkten VW UP im Bereich der Stoßstange hinten links. Der Schaden an dem

geparkten VW UP beläuft sich auf ca. 900,- EUR. Hinweise zu dem

Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer

06154/6330-0 entgegen.

Groß-Gerau

Gernsheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Ein Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße geriet am Mittwoch (07.07.), in der Zeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten das Haus anschließend nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fielen hierbei diverse Schmuckstücke in die Hände. Die Einbrecher entkamen nach der Tat unerkannt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Verkehrsunfall Radfahrer/ Fußgänger mit anschließender Flucht- Zeugenaufruf

Am Samstag, den 03.07.2021 in der Zeit zwischen 23:00-23:15 Uhr spazierten zwei Fußgänger (älteres Ehepaar) dem Feld.-/Wiesenweg an den Bahngleisen zwischen Mörfelden-Walldorf entlang. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer befuhr ebenfalls diesen Feldweg, übersah die zwei Fußgänger und fuhr die beiden an.

Hierbei stürzten die beiden Fußgänger und verletzten sich schwer. Der Fahrradfahrer flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Walldorf, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der in frage kommende Fahrradfahrer soll sich bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 4006-0 melden.

Odenwaldkreis

Unfallflucht in Lützelbach Ortsteil Haingrund, am Mittwoch 07.07.2021, um 23:50 Uhr, Verursacher geflüchtet, Schaden von ca. 2500 EUR

Am 07.07.2021, um 23:50 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Haingrund, in der Wörther Straße, Höhe Haus Nr. 18, ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bis jetzt unbekanntes Fahrzeug, einen dort abgestellten Pkw Mercedes Benz. Das geschädigte Fahrzeug stand ordnungsgemäß halbseitig auf dortigem Gehweg in Richtung Breitenbrunnn.

Der Unfallverursacher flüchtete. Weitere Hinweise diesbezüglich sind bis jetzt nicht bekannt.

Zur Aufklärung dieser Straftat bittet die Polizeistation Höchst um ihre Mithilfe.

Sachdienlichen Hinweise, nimmt ihre zuständige Polizeistation Höchst/ Odw., unter der Rufnummer: 06163-9410, entgegen.

