Polizeieinsatz bei Zwangsräumung 08.07.2021 – 08:00 Uhr

Mainz-Ebersheim – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am

Donnerstagvormittag im Stadtteil Ebersheim. Auf Ersuchen des Amtsgerichts Mainz

unterstützen Polizeikräfte bei der Vollstreckung der Zwangsräumung eines

Wohnhauses. Der 46-jährige Bewohner war in der Vergangenheit bereits vermehrt

polizeilich aufgefallen und es bestanden Hinweise auf den Besitz von Waffen.

Nachdem er auf Klingeln und Anrufe nicht reagierte, mussten sich polizeiliche

Spezialkräfte Zutritt zum Anwesen verschaffen, wo der 46-jährige letztlich auch

angetroffen werden konnte. Dieser war tatsächlich im Besitz diverser Waffen und

gefährlicher Gegenstände und musste vor Ort festgenommen werden. Da im Haus

zusätzlich noch diverse, zunächst nicht definierbare, Flüssigkeiten aufgefunden

werden konnten, wurden sechs angrenzende Wohnobjekte kurzfristig geräumt und

Spezialkräfte des Landeskriminalamts und die Berufsfeuerwehr Mainz zur weiteren

Gefahreneinschätzung hinzugezogen. Die Bewohner der angrenzten Anwesen konnten

nach erfolgter Prüfung und Ausschluss von Gefahren gegen 12:30 Uhr wieder in

ihre Häuser zurückkehren. Mehrere Waffen und Behälter mit Flüssigkeiten wurden

sichergestellt und werden derzeit noch untersucht. Der 46-jährige befindet sich

auf Grund seines Allgemeinzustands in medizinischer Behandlung.

Täteridentifizierung durch Zeugenhinweise

Mainz-Neustadt – Am Montag, den 21.06.2021 veröffentlichte die Polizei

Mainz einen Zeugenaufruf nach einer Körperverletzung zum Nachteil eines

75-jährigen Mannes.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4947239

Hierauf haben sich mittlerweile zwei Zeuginnen bei der Mainzer Polizei gemeldet

mit deren Hilfe der Täter identifiziert werden konnte. Gegen den 50-jährigen

Mann aus der Mainzer Neustadt werden nun zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung

und Körperverletzung geführt.

Gefahr für Insassen und andere Verkehrsteilnehmer –

Wörrstadt – Am gestrigen Dienstag kontrollierten die Spezialisten für den

gewerblichen Güter- und Personenverkehr (GGuP) der Verkehrsdirektion Mainz auf

der A60 in Höhe Heidesheim Kleintransporter und andere Lastkraftwagen. Es wurden

zwar nur 3 Fahrzeuge kontrolliert, aber die hatten es in sich. Alle drei

Fahrzeuge wurden beanstandet. Ein 3,5t Pritschenwagen eines Gerüstbauers nahm

dabei die meiste Zeit der Kontrollierenden in Anspruch. Die spezialisierten

Einsatzkräfte konnten viele gravierende Mängel am diesem LKW feststellen. Ein

defekter Fahrergurt, eine fehlende Heckscheibe die eine Vergiftungsgefahr für

die Insassen darstellte, stark korrodierte Bremsleitungen, Brüche an der

Achsaufnahme, sowie eine mangelhafte Sicherung der zu schweren Ladung sind nur

einige Beispiele der insgesamt 40 Mängel, die bei einer technischen

Untersuchungsstelle im Verlauf der Anzeigenaufnahme festgestellt werden konnten.

Gegen den Fahrer wurde ebenfalls eine Strafanzeige wegen Verdachtes des Fahrens

ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Ermittlungen dauern hier

noch an. Nach einer mehrstündigen Kontrolle wurde das marode und

verkehrsunsichere Fahrzeug stillgelegt. Der Fahrer und Insassen mussten durch

ihren Chef abgeholt werden.

Zahlreiche Verkehrssünder ertappt

Rheinhessen/Gau-Bickelheim – Im Rahmen der Verkehrsüberwachung mit einem

zivilen Einsatzfahrzeug am 7.7.2021 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim im Zuständigkeitsgebiet zwischen 9 und 16:30 Uhr zahlreiche

Verkehrsverstöße fest. In einem Fall schritten die Beamten ein, weil ein

PKW-Fahrer in einem Baustellenbereich bei erlaubten 60 km/h mit einer

Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h fuhr. Dreimal beanstandeten die Polizisten

ein Überholen im Überholverbot. Ein Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen,

weil sein Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden zu gering war. Ein weiterer

beachtete nicht das Rechtsfahrgebot und behinderte den nachfolgenden Verkehr.

Ein weiterer Fahrer muss sich wegen verbotenem Rechtsüberholen verantworten. In

einem sich bildeten Stau bei Stromberg wurden vier Fälle beanstandet, in denen

Verkehrsteilnehmer nicht die erforderliche Rettungsgasse bildeten. Auch hier

müssen die Verantwortlichen mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. In

allen Fällen werden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen, 07.07., Kapuzinerstraße, 19:04 Uhr. Rettungssanitäter baten um Unterstützung bei einer Patientin aus einem Zug am Hauptbahnhof. Die 19-Jährige war im Zug eingeschlafen und reagierte aggressiv aus Ansprache. Sie roch stark nach Alkohol und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Notaufnahme wurden ihre Taschen durchsucht. Hier wurde eine geringe Menge Cannabis und Amphetamin gefunden und sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bingen, 07.07., Burggäßchen, 16:15-16:30 Uhr. Im genannten Zeitraum stellte eine 63-Jährige ihre graue Mercedes E-Klasse auf einem Parkplatz ab. Ein unbekannter PKW parkte im selben Zeitraum daneben und touchierte vermutlich beim Ausparken die Frontstoßstange an der Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Im Anschluss beging der unbekannte Führer Fahrerflucht. Auch hier wird um Zeugenaussagen gebeten!

Diebstahl aus Amazonfahrzeug – Zeugen bitte melden!

Bingen, 07.07., 15:38 Uhr. Ein Amazon-Zusteller lieferte im Bereich der Kloppgasse aus und ließ das Fahrzeug unverschlossen stehen. Bei seiner Rückkehr sah er, wie mehrere Personen Päckchen und Pakete aus dem Fahrzeug entwendeten. Durch eine Zeugin wurde ein Täter fotografiert. Ein Teil der Päckchen fand sich später entleert unterhalb eines Spielplatzes. Es wird um weitere Zeugen-Hinweise gebeten.

Brand

Waldalgesheim, 07.07., Rattener Straße, 11:26 Uhr. Es ging ein Anruf über einen Zimmerbrand ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich das Fett in der Küche beim Anbraten von Kohlrouladen entzündet hatte. Es wurde niemand verletzt, es entstand kein Schaden.

Sachbeschädigung – Wer hat was gesehen?

Gensingen, 07.07., Am Kieselberg, 07:00 Uhr. Eine Anruferin meldete eine Sachbeschädigung bei einem Getränkemarkt. Unbekannte hatten einen Stein durch das Türglas geworfen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.