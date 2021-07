Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Waldsee) Unfall durch Sekundenschlaf

Am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer die Ludwigstraße in Richtung Ortsmitte. Nach den Angaben des Fahrzeugführers sei er aufgrund eines „Sekundenschlafs“ mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000EUR. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Ferner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt.