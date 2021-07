Edenkoben – In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte haben gestern Morgen (07.07.2021) zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr an einem Anwesen in der Bahnhofstraße die Terrassentür eingeschlagen und sind in das Wohnhaus eingedrungen. Mehrere Schränke wurden durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei Edenkoben und die Kriminalpolizei Landau suchen Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 oder 06341 2870 melden.