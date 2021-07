Auto zerkratzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – In der Schulstraße in Otterberg haben

Unbekannte am Dienstag zwischen 08:15 Uhr und 12:20 Uhr ein Auto zerkratzt. Der

rote Mazda parkte in Höhe des Anwesens Nummer 4. Bei den Kratzern kann ein

Unfallschaden ausgeschlossen werden, vielmehr wurden sie durch einen spitzen

Gegenstand verursacht. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbrecher stehlen Fernseher

Kaiserslautern – Der Keller eines Mehrfamilienhauses im Gersweilerweg war

das Ziel von Einbrechern. Am Mittwoch meldete ein Bewohner, dass unbekannte

Täter sein Kellerabteil gewaltsam geöffnet haben. Ersten Überprüfungen zufolge

stahlen die Eindringlinge einen Fernseher. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag,

03. Juli, 12 Uhr, und Dienstag 6. Juli 18 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt

es bislang nicht. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei

der Polizeiinspektion 1 zu melden. Ob auch aus weiteren Kellerabteilen etwas

gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|elz

Reifen abgebrochen – Pariser Straße gesperrt

Kaiserslautern – Wegen eines Unfalls war am Mittwochnachmittag die Pariser

Straße zweitweise gesperrt. Gegen 15 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen

Pkw Pkw, der mit geringer Geschwindigkeit und eingeschalteter Warnlichtanlage

die Pariser Straße aus Richtung Ortsmitte befuhr. Der linke hintere Reifen

rotierte untypisch. Kurz bevor die Beamten den Wagen anhalten wollten, geriet

der Reifen ins Schleudern und brach aus der Aufhängung und der Pkw setzte mit

der Bremsscheibe auf den Asphalt auf. Bis der beschädigte Wagen abtransportiert

war, musste die Straße für circa eine Stunde gesperrt werden. |elz

Unfall geht glimpflich aus

Kaiserslautern – Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein

Unfall in der Nacht zu Donnerstag an der Kreuzung

Rudolf-Breitscheid-Straße/Königstraße. Hier kam es gegen 3.30 Uhr zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Dienstfahrzeug der Polizei und einem Opel Corsa. Die

Polizeibeamten waren mit einem Zivilfahrzeug auf der Rudolf-Breitscheid-Straße

mit Blaulicht unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit einer

von links kommende Fahrerin eines Opel Corsa. An dem Polizeifahrzeug dürfte

Totalschaden entstanden sein, und auch der andere Pkw wurde so stark beschädigt,

dass er nicht mehr fahrbereit war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Beteiligten wurden nach eigenen Angaben nur leicht oder gar nicht verletzt.

| elz

Versuchter Diebstahl von Styropor

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte haben am Mittwoch gegen

22:30 Uhr auf einer Baustelle am Bettina-von-Arnim-Ring in Otterberg versucht

zwei Pakete mit Styroporplatten zu entwenden. Hierbei wurden sie von

angrenzenden Bewohnern beobachtet. Als dies von den Tätern bemerkt wurde, ließen

sie die Pakete am Straßenrand zurück und entfernten sich fußläufig in Richtung

Stadtmitte. Die zwei Personen wurden als männlich, circa 1,85 Meter groß und

dunkelhaarig beschrieben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Unfallflucht – Motorradfahrer gesucht

Kaiserslautern – Zu einem Unfall ist es am Mittwoch in der Pariser Straße

gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Ein Motorradfahrer streifte

gegen 17 Uhr einen entgegenkommenden Transporter. Nach Angaben der Fahrerin des

Transporters und ihrer Beifahrerin, habe der Motorradfahrer im Stau versucht

links an wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Hierbei war er auf die

Gegenfahrbahn geraten und hat den Transporter an der linken Seite touchiert.

Während die Fahrerin anhielt, brauste der Fahrer des Motorrads ohne anzuhalten

davon. Das Motorrad wurde von den beiden Zeuginnen als „Sportmaschine mit

blau/weißer Verkleidung beschrieben. Der Fahrer trug eine helle Lederkombi. Die

Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der

Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad und dessen Fahrer geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrunken und berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern – Die verstärkten E-Scooterkontrollen sind drei Männern am

Mittwoch zum Verhängnis geworden. Ein 39-Jähriger wurde gegen halb eins in der

Donnersbergerstraße gestoppt und kontrolliert. Weil er Frau leicht nach Alkohol

roch, wurde er zum Atemtest gebeten – Ergebnis: 1,26 Promille. Der Mann musste

deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen halb 4 wurde ein

27-Jähriger in der Bremerstraße kontrolliert. Dabei zeigte er typische Anzeichen

von einem Drogeneinfluss. Auch er musste mit zur Dienststelle kommen und eine

Blutprobe abgeben. Keine halbe Stunde später erwischte es einen 30-Jährigen in

der Mannheimer Straße. Auch er zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen und

musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. |elz

Falsche Polizeibeamte rufen an . und haben einmal Erfolg

Kaiserslautern – Ein Fall aus Kaiserslautern zeigt, dass die

betrügerischen Anrufe falscher Polizeibeamter immer noch aktuell sind – und

funktionieren.

Eine Seniorin erhielt am Mittwochnachmittag mehrere Anrufe angeblicher

Polizeibeamter. Die Unbekannten erzählten der Frau eine Geschichte von

festgenommenen Tätern, die Senioren um ihr Hab und Gut bringen wollten. Bei den

Tatverdächtigen sei ein Zettel mit ihrem Namen aufgefunden worden. Die Anrufer –

eine Frau und ein Mann, die abwechselnd mit ihrem Opfer sprachen – forderten die

94-Jährige auf, ihr gesamtes Bargeld in eine Tüte zu packen und aus dem Fenster

zu werfen. Die Geschädigte tat wie geheißen. Ein Mann nahm das Päckchen mit

einem vierstelligen Bargeldbetrag an sich. Er konnte unerkannt entkommen.

Bereits am Dienstag gingen mehrere Anzeigen wegen ähnlicher Anrufe bei der

Polizei ein. In allen Fällen blitzen die Betrüger bei ihren potenziellen Opfern

aber ab. Sie durchschauten die Masche.

Auch die Seniorin aus Kaiserslautern erstattete Anzeige bei der Polizei. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt erneut: Lassen Sie sich nicht von Betrügern am Telefon

überrumpeln. Geben Sie keine persönlichen Daten von sich preis. Gehen Sie nicht

auf Geldforderungen ein und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an

unbekannte Personen.

Bei den Anrufen nutzen die Betrüger eine spezielle Technik. Im Telefondisplay

wird dann eine gefälschte Vorwahlnummer zusammen mit der Notrufnummer 110 oder

die Telefonnummer der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt. So wird den

Opfern vorgegaukelt, die „echte“ Polizei rufe an.

Verständigen Sie die Polizei, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten und

erstatten Sie Anzeige, wenn Sie auf die Kriminellen hereingefallen sind.

Informieren Sie auch Ihre Angehörigen und Bekannten über die Betrugsmaschen. Die

Gauner haben es meist auf ältere Menschen abgesehen.

Sollten Sie die Tricks der Betrüger und das richtige Verhalten bei solchen und

ähnlichen Anrufen noch einmal nachlesen wollen, finden Sie weitere Informationen

auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes

(ProPK) unter https://s.rlp.de/ZOl4D |mhm