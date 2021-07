Hohe Geldstrafe nach Sachbeschädigung an Schule

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 15.06.2020: https://s.rlp.de/hokk8 und vom 17.06.2020: https://s.rlp.de/DCYsd

Weil ein 24-Jähriger mit weiteren Tatverdächtigen am 15.06.2020 an einer Schule in Ludwigshafen-Edigheim 67 Scheiben eingeschlagen hatte, wurde er vom Amtsgericht Ludwigshafen zu einer Geldstrafe von 4500,- Euro verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizei Ludwigshafen konnten durch umfangreiche und intensive Ermittlungen zunächst vier Tatverdächtigen die Straftaten zuordnen (siehe Pressemeldung https://s.rlp.de/DCYsd).

Das Verfahren gegen einen 19-Jährigen wurde eingestellt, da dessen Täterschaft nicht nachweisbar war. Das Verfahren gegen einen 17-jährigen Täter wurde vorläufig, gegen noch festzusetzende Auflagen, eingestellt. Gegen einen vierten, 16-jährigen, Tatverdächtigen wurde zwischenzeitlich beim Amtsgericht Ludwigshafen -Jugendrichter- Anklage erhoben.

Betrügerische Telefonanrufe

Am Mittwoch (07.07.2021) wurden der Polizei Ludwigshafen zwei betrügerische Telefonanrufe gemeldet.

Am Morgen erhielt eine Seniorin einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Unter dem Vorwand der Computer der Seniorin sei gehackt worden, wollte der Betrüger sich Zugang zu dem PC verschaffen.

Am Nachmittag wurde ein Ludwigshafener von einer Frau angerufen. Die Frau täuschte vor, dass der Mann bei einem Gewinnspiel 750,- Euro gewonnen habe. Er müsse nun aber ein Zeitschriftenabonnement abschließen, um an den Gewinn zu kommen.

Beide Angerufenen durchschauten die Betrugsversuche und fielen nicht darauf herein.

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Brennender Wohnwagen

Am frühen Donnerstagmorgen (08.07.2021) gegen 4:20 Uhr, wurde der Polizei Ludwigshafen ein brennender Wohnwagen in der Edigheimer Straße gemeldet. Der Wohnwagen war auf einem Parkplatz eines Discounters abgestellt, als er anfing zu brennen. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Personen die Hinweise zu dem Brand geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Fahrerin eines Kleinkraftrades bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch (07.07.2021), gegen 11:30 Uhr, wurde eine 46-jährige Kleinkraftradfahrerin bei einem Unfall an der Kreuzung Kriemhildstraße/Giselherstraße leicht verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer soll die Vorfahrt der 46-Jährigen missachtet haben, so dass es zu Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 850,- Euro.

Einbrüche in zwei Kindergärten

In der Nacht vom 06.07. – 07.07.2021 brachen Unbekannte in zwei Kindergärten in Ludwigshafen ein.

In der Zeit vom 06.07., 18:00 Uhr bis zum 07.07.2021, 06:30 Uhr wurde in den Kindergarten in der Pettenkofer Straße eingebrochen. Dort wurden ein Computer und ein Beamer gestohlen.

In der Zeit vom 06.07., 18:30 Uhr bis zum 07.07.2021, 11:40 Uhr stiegen Unbekannte in den Kindergarten in der Mörikestraße ein und stahlen Unbekannte mehrere Digitalkameras.

Durch die Einbrüche entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen, ist derzeit noch unklar.

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pettenkofer Straße oder der Mörike Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierter Lieferwagenfahrer aus dem Verkehrs gezogen

Am Mittwoch (07.07.2021), gegen 20:00 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen betrunkenen Lieferwagenfahrer in der Malvestraße. Die verständigten Polizeibeamten konnten den 37-jährigen Fahrer feststellen. Der Verdacht bestätigte sich. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,05 Promille. Dem Lieferwagenfahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.