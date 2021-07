Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – In Schlangenlinien mit dem Fahrrad zur Polizei gefahren

Die Fahrt zur Polizei wurde einem 35-jährigen Landauer am Mittwochmittag zum Verhängnis. Der Fahrradfahrer wurde dabei gesehen wie er sich in deutlichen Schlangenlinien der Dienststelle näherte. Die Beamten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Fahrrad musste er stehen lassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Landau – Unfallverursacher gesucht

1500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer, als er am Mittwoch auf dem Weißquartierplatz gegen ein dort geparktes Auto stieß und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau – Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Am 07.07.2021 ereignete sich um 16:59 Uhr auf der K 16 in der Gemarkung Minfeld ein schwerer Motorradunfall. Nach derzeitigem Stand fuhr ein 50- jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki auf der K 16 in Richtung Minfeld. Der Motorradfahrer wollte einen vorausfahrenden PKW überholen und stieß beim Beginn des Überholvorganges frontal gegen einen entgegenkommenden PKW. Warum der überholende Motorradfahrer das entgegenkommende Auto offensichtlich übersah und den Überholvorgang begann ist derzeit noch unklar. Es kam zum schweren Zusammenstoß, der Motorradfahrer blieb schwerst verletzt im angrenzenden Grünstreifen liegen und musste von anwesenden Ersthelfern versorgt werden. Er wurde nach Übernahme durch den Rettungsdienst mit Notarzt per Helikopter in ein Krankenhaus in Offenburg geflogen. Die K 16 musste aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen für 2,5 Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Wörth war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.