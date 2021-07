Mann durch Messerstiche verletzt

Worms – Ein 29-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Worms durch

Messerstiche schwer verletzt. Der Verletzte befand sich gegen 19:00 Uhr in

Begleitung eines Freundes, im Bereich der Kämmererstraße in Worms, als er von

zwei Tätern auf offener Straße angegriffen wurde. Bei dem Angriff setzten die

beiden Täter neben Schlägen und Tritten auch ein Messer ein und fügten dem

29-Jährigen schwere Verletzungen zu. Beim Versuch des Begleiters den Streit zu

schlichten, wurde dieser ebenfalls leicht verletzt. Ein zufällig vorbeikommender

Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Worms konnte dem Geschädigten zu Hilfe

eilen, worauf einer der Angreifer mit einem Pkw flüchtete. Der Schwerverletzte

musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort wurden noch am späten Abend erste

Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Weitere Hintergründe zu den Tätern und

deren Motiv sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Worms – Einbruch in Geschäftsräume

Worms – Gestern, gegen 03:20 Uhr wurde ein Einbruchsalarm in die Büro- und

Geschäftsräume eines Rohstoffrecycling-Betriebs im Wormser Norden mitgeteilt.

Unbekannter Täter gelangte mittels Leiter auf das Dach und durch ein

Dachfenster, welches aufgebrochen wurde, in das Gebäudeinnere. Sämtliche Räume

wurden betreten, Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Bislang ist

Höhe und Art des Diebesguts nicht bekannt.