Berghausen/Jöhlingen/B293 – 43-jährige Autofahrerin geriet in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Berghausen/Jöhlingen – Eine Schwerverletze und zwei Leichtverletzte sind

die Folgen eines Frontalzusammenstoßes am Donnerstagnachmittag auf der

Bundesstraße 293 zwischen Berghausen und Jöhlingen. Die 43-jährige BMW-Fahrerin

war gegen 14.20 Uhr in Richtung Jöhlingen gefahren, als sie aus noch nicht

geklärter Ursache zunächst auf das Bankett und in der Folge auf die

Gegenfahrspur geriet. Dort ist ihr Wagen mit dem entgegenkommenden Nissan einer

60-Jährigen zusammengestoßen. Die BMW-Fahrerin erlitt hierbei schwere

Verletzungen und wurde durch ein hinzugeeiltes Rettungsteam mit Notarzt versorgt

und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Beifahrerin verletzte sich

leicht. Die Nissan-Lenkerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden

beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Strecke war für die Zeit der

Unfallaufnahme bis gegen 16.00 Uhr voll gesperrt.

Karlsruhe – Polizeibeamte auf Bahnhofplatz angegriffen – zwei Beamte verletzt

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein offenbar dem Obdachlosenmilieu zuzuordnender Mann hat am frühen

Donnerstagmorgen auf dem Bahnhofplatz Polizeibeamte angegriffen. Ein Beamter

konnte seinen Dienst nicht fortsetzen, eine Beamtin erlitt leichterer

Verletzungen. Die Beamten hatten ihn in Gewahrsam nehmen wollen, weil er einem

zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht Folge geleistet hatte.

Bereits gegen 23 Uhr hatte der 32-jährige Mann nach einem

Körperverletzungsdelikt einen Platzverweis für die Südstadt und den

Bahnhofsbereich erhalten. Gegen 01:20 Uhr wurde er erneut dort angetroffen. Der

32-Jährige war sehr aggressiv und alkoholisiert. Er sollte nunmehr in Gewahrsam

genommen werden, weil er den Platzverweis nicht befolgt hatte. Hierbei schlug er

einem der Beamten mit der Faust in das Gesicht. Zwar gelang es den Beamten, den

Mann zu Boden zu bringen und zu fesseln. Dennoch trat dieser weiter vehement um

sich und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Mittlerweile waren

insgesamt sechs Beamte vor Ort.

Der angegriffene Beamte erlitt ein Hämatom im Gesicht und eine schmerzhafte

Knieverletzung im Zuge des Gerangels mit dem Obdachlosen. Er musste seinen

Nachtdienst vorzeitig beenden. Eine weitere Beamtin erlitt ein Hämatom am Bein,

konnte aber ihren Dienst fortsetzen.

Gegen den 32-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ein

Haftbefehl erwirkt. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach der

Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Karlsruhe – Die Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe berät: Feiern aber ohne Gewalt – Folgen einer überzogenen Partynacht!

Karlsruhe – Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg… Die Meldungen über

Ausschreitungen und Übergriffe gegen Rettungskräfte und die Polizei, die bei der

Ausübung ihrer Arbeit tätlich angegriffen und angegangen werden, reißen nicht

ab.

Oftmals werden diese Attacken unter Alkoholeinfluss und im Schutze der

Dunkelheit aus Gruppen heraus verübt. Zu ihrer Motivation befragt, können die

Randalierer oftmals keine schlüssigen Antworten geben. Oft können sie ihr

eigenes Verhalten nicht erklären!

Was bleibt, sind Straftaten wie Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand und

tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungen. Die

Aufarbeitung der Krawallnacht in Stuttgart zeigte, dass viele Täter im Nachgang

ermittelt und empfindliche Strafen verhängt werden konnten.

Vielen jungen Menschen ist nicht bewusst, welche Auswirkungen eine Verurteilung

für das weitere Leben haben kann. In einigen Fällen wurden die ermittelten

Tatverdächtigen der Krawallnacht sogar zu Haftstrafen verurteilt, andere kamen

mit Bewährungsstrafen davon. Unter Umständen führt ein solcher Schuldspruch zu

einem Eintrag in das polizeiliche Führungszeugnis, der bei einer Bewerbung in

der Arbeitswelt nachteilig sein kann.

Überdies legt die Polizei bei Straftaten oder Verhaltensweisen, die auf ein

hohes Aggressionspotential schließen lassen, in jedem Fall eine Meldung an die

zuständige Führerscheinstelle vor. Sofern man dort zum Ergebnis kommt, dass

charakterliche Eignungsmängel vorliegen, steht der geliebte Führerschein auf dem

Spiel.

Auch empfindliche finanzielle Forderungen können in Form von Schadenersatz oder

Schmerzensgeld auf solche Straftäter zukommen.

Unüberlegtes Verhalten in einer Partynacht kann also weitreichende Folgen haben.

Oftmals sind es Einzelne, die sich nicht an die Regeln halten und andere lassen

sich in deren Bann ziehen. Deshalb ergeht ein Appell der Polizei an alle jungen

Menschen: „Schaut nicht zu, wenn einzelne Chaoten über die Stränge schlagen und

sich danebenbenehmen.“

Geht verantwortungsvoll mit Alkohol um und achtet auf eure

Grenzen! – Haltet euch an die Regeln und begeht keine Straftaten! –

Beteiligt euch nicht an Übergriffen gegen Rettungskräfte oder

Ordnungshüter! – Distanziert euch von Gewalt! – Kümmert euch um die

Opfer! – Stellt euch der Polizei als Zeuge zur Verfügung!

Waldbronn- Betrüger ergaunerten 10.000 Euro von Rentnerehepaar

Karlsruhe – Ein Ehepaar aus Waldbronn fiel am Mittwochmittag, gegen 12

Uhr, Trickbetrügern zum Opfer. Eine bislang unbekannte Diebesbande wendete den

sogenannten „“Falscher Polizeibeamter“ Trick erfolgreich bei dem Ehepaar an und

ergaunerten auf diese Weise 10.000 Euro.

Mit einer wilden Räuberpistole gaben sich die Anrufer als vermeintliche

Tennispartnerin bzw. Polizeibeamter und Staatsanwalt aus. Mit geschickter

Gesprächsführung konnten sie bei dem Ehepaar den Anschein erwecken, dass die

Tennispartnerin der Frau in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt war. Die

Rentner sagte daraufhin ihre finanzielle Unterstützung zu und der 84-Jährige

machte sich auf den Weg zu seiner Hausbank. Kaum hatte er die geforderte Summe

von 10.000 Euro, abgehoben, wurde er zwecks der Vereinbarung einer Übergabe des

Geldes von den Betrügern auf seinem Handy kontaktiert. Die Geldübergabe fand

dann unmittelbar danach im Bereich des Amtsgerichts Karlsruhe statt. Der

Geldabholer war ca. 160 cm groß, etwas untersetzt und hatte ein ungepflegtes

Erscheinungsbild. Er hatte graues, mittellanges Haar und war zwischen 50 – 60

Jahre alt. Der Mann trug eine Hausmeisterkleidung und sprach akzentfreies

Deutsch.

Auch in den vergangenen Tagen kam es vermehrt im Stadt- und Landkreis von

Karlsruhe zu Anrufen von Trickbetrügern. Deshalb rät die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht

selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern

fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst

zu nennen.

Gehen Sie nicht auf Geldforderungen von vermeintlichen Verwandten am Telefon ein

Verwandten am Telefon ein

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Prüfen Sie die Angaben des Anrufers

des Anrufers

des Anrufers Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen

nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte

Informieren Sie bei verdächtigem Anruf sofort die Polizei unter der Nummer 110

der Nummer 110

Karlsruhe – Wolfgang Ams neuer Revierleiter des Südweststadt-Reviers in Karlsruhe (FOTO)

Karlsruhe-Südweststadt – Polizeioberrat Wolfgang Ams ist seit 1. Juli

neuer Leiter des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt. Er folgt auf

Kriminaldirektorin Gabi Evers, die nunmehr seit Anfang März der Verkehrspolizei

des Polizeipräsidiums Ravensburg vorsteht.

Wolfgang Ams ist seit 1984 bei der Polizei, leitete von 2003 bis 2009 das

Autobahnpolizeirevier Karlsruhe und war seitdem bis Ende Juni 2021 über zwölf

Jahre lang Leiter des Polizeireviers Bruchsal.

„Mit Polizeioberrat Ams übernimmt ein erfahrener Revierleiter eines unserer

großen Innenstadtreviere, der es versteht, ein gutes Verhältnis zu den Bürgern

zu pflegen und in urbanen Strukturen unter anderem mit Gewerbetreibenden und

Einrichtungen unterschiedlichster Art für bestmögliche Sicherheit zu sorgen,“ so

Polizeipräsidentin Caren Denner.

Bruchsal – Einbruch in Schulgebäude

Karlsruhe – Kurz nach 06.00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in die

Balthasar-Neumann-Schule gemeldet. Von mehreren Streifen wurde das Schulgebäude

zunächst durchsucht. Der oder die Täter verschafften sich durch Einschlagen

eines Fensters Zutritt zur Schule. In der Cafeteria wurden zwei Automaten

aufgebrochen und die Geldkassetten gestohlen. Im Gebäude wurden mehrere Zimmer

der Verwaltung und Sekretariats aufgebrochen und durchsucht. Durch Aufhebeln

eines rückwärtigen Fensters gelangten die Täter auch ins Werkstattgebäude. Auch

hier wurden Räumlichkeiten durchsucht. Die Kriminaltechnik hat die

Spurensicherung übernommen.

Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Von der Schulleitung wurde der Schulbetrieb für diesen Tag ausgesetzt.

Bruchsal – Unfallflucht am Kreisverkehr – Kind mit Fahrrad leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochmittag ein

12-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Paul-Gerhardt-Straße

und Schnabel-Henning-Straße in Bruchsal zu. Der Autofahrer ging unmittelbar

danach flüchtig, konnte aber inzwischen ermittelt werden. Der 85-jähriger

Peugeot-Fahrer befand sich demnach gegen 13.30 Uhr im Kreisverkehr und wollte

diesen zur Paul-Gerhardt-Straße hin verlassen. Hierbei missachtete der aus

verkehrter Fahrtrichtung von links herannahende Radfahrer die Vorfahrt des

Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge stürzte und sich leicht

verletzte. Der Autofahrer stieg daraufhin aus, schaute nach dem Jungen und dem

Wagen, verließ sodann aber die Unfallstelle unerlaubt. Sachschaden entstand

offenbar nicht. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und konnten das amtliche

Kennzeichen ablesen. Die weiteren Überprüfungen führten die Beamten des

Polizeireviers Bruchsal rasch zum Gesuchten.

Karlsruhe – Beim Fahrstreifenwechsel mit Auto kollidiert

Karlsruhe – Rund 15.000 Euro Sachschaden sowie eine Leichtverletzte sind

die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße

10 ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer, kurz nach 18

Uhr, auf der Bundesstraße 10 in Richtung Rheinland-Pfalz. Höhe der Ausfahrt

Mühlburg wollte der die Bundesstraße verlassen und wechselte den Fahrstreifen.

Hierbei kollidierte er mit der auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Peugeot

und zog diesen noch fast 100 Meter mit sich. Durch den Zusammenstoß wurde die

19-jährige Fahrerin leicht verletzt und wurde vorsorglich mit dem alarmierten

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Bretten – Verkehrsunfall im Kreisverkehr – Rollerfahrer leicht verletzt

Bretten – Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag ein

58-jähriger Rollerfahrer im Kreisverkehr Wilhelmstraße / Bahnhofstraße leicht

verletzt. Eine 51-jährige Frau war mit ihrem VW Golf gegen 14.20 Uhr von der

Wilhelmstraße in den Kreisel eingebogen und hatte hierbei den herannahenden

Zweiradfahrer übersehen. Beide hatten beabsichtigt den Kreisverkehr an der

Bahnhofstraße zu verlassen. Der Rollerfahrer musste daraufhin so stark bremsen,

dass er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Zu einer Berührung beider

Fahrzeuge kam es nicht. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

Karlsbad – Unfall auf Höhe Gartencenter an der L622

Karlsruhe – Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen

an der Einmündung der Kreisstraße 3585 in die Landesstraße 622 auf Höhe des

Gartencenter. Eine Autofahrerin wurde verletzt, der Schaden an den Fahrzeugen

wurde auf ungefähr 25000 Euro geschätzt.

Der 55-jährige Fahrer eines Ford Focus befuhr gegen 01.20 Uhr die

Albtalquerspange in Richtung Langensteinbach, eine 29-jährige Dame fuhr auf der

L622 von Langensteinbach kommend in Richtung Ittersbach. Der 55-Jährige prallt

beim Linksabbiegen wohl nahezu frontal mit dem geradeaus fahrenden Mercedes der

29-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge drehen sich, der Ford kommt in der

Böschung zum Stillstand, der Mercedes kommt entgegen der Fahrtrichtung zum

Stehen. Die 29-Jährige kommt verletzt in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird

auf 25.000 Euro geschätzt.

Exhibitionistische Handlungen in Zügen

Karlsruhe – Am Mittwoch (7. Juli) wurden gleich zwei Frauen Opfer von

Exhibitionisten, als sie sich auf der Fahrt nach Karlsruhe befanden.

Gegen 19:30 Uhr informierte ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn die

Bundespolizei, dass es im ICE 272 auf der Fahrt von Offenburg nach Karlsruhe zu

einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer Frau kam. Die Frau saß

bereits im Zug, als sich in Offenburg ein 53-jähriger Inder in die Reihe neben

sie setzte. Zunächst nahm er Blickkontakt mit der Frau auf, um sich anschließend

ihr gegenüber zu entblößen. Die Geschädigte verließ daraufhin das Abteil und

suchte Unterstützung bei einem Zugbegleiter. Beamte der Bundespolizei stellten

den Tatverdächtigen noch im Zug und nahmen ihn vorläufig fest.

Zu einer weiteren exhibitionistischen Handlung kam es gegen 21:30 Uhr in einem

Interregioexpress auf der Fahrt von Aalen nach Karlsruhe. Eine Frau bemerkte den

neben ihr sitzenden 47-jährigen Deutschen, der sie fortwährend anschaute und

sich schließlich unsittlich berührte. Nach sofortiger Verständigung der

Bundespolizei nahmen die Beamten den Tatverdächtige im Karlsruher Hauptbahnhof

vorläufig fest.

Beide Männer erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer

Handlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe bittet mögliche weitere Zeugen sich unter

der Nummer 0721/120160 zu melden

Unbekannter bespuckt Reisende

Mannheim – Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch (7. Juli) im Mannheimer

Hauptbahnhof wahllos Reisende bespuckt und die körperliche Auseinandersetzung

gesucht.

Gegen 13:20 Uhr teilte ein 54-jähriger Geschädigter einer Streife der

Bundespolizei im Hauptbahnhof mit, dass er soeben von einem Mann bespuckt wurde.

Anschließend blieb es bei Provokationen durch den Unbekannten. Zu einem

körperlichen Angriff kam es nicht. Anhand der Personenbeschreibung fahndeten die

Beamten nach dem Mann. Zeitgleich wurde der Weg des Unbekannten anhand der

Videoüberwachung nachverfolgt. Es stellte sich heraus, dass in einem weiteren

Fall ebenfalls ein Reisender bespuckt wurde.

Der Tatverdächtige stieg anschließend in die S3 Richtung Karlsruhe. Ergänzend zu

den Fahndungsmaßnahmen im Mannheimer Hauptbahnhof wurde auch die Bundespolizei

am Karlsruher Hauptbahnhof informiert. Bei Ankunft des Zuges trafen die Beamten

den Tatverdächtige jedoch nicht mehr an.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Mann.