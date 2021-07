Mannheim-Innenstadt: Gemeinsame Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim und der Stadt Mannheim im Zusammenhang mit gefälschten Ausweisdokumenten und nach Verdacht des illegalen Aufenthalts

Mannheim-Innenstadt – Aufgrund des bestehenden Verdachts, dass sich

mehrere Personen mit gefälschten Ausweisen in einer sogenannten

Arbeiterunterkunft in L 12 aufhalten sollen, fand gestern Abend unter

Federführung der BAO West des Polizeipräsidiums Mannheim in Zusammenarbeit mit

dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ein gemeinsamer, behördenübergreifender

Einsatz statt. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem 5

Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, die zuvor von der Staatsanwaltschaft

Mannheim beantragt und vom Amtsgericht Mannheim erlassen wurden. Der

Ordnungs-und Servicedienst der Stadt Mannheim führte zudem parallel eine

melderechtliche Begehung an der Anschrift durch.

Insgesamt waren 21 Polizeibeamte und 6 Mitarbeiter des Besonderen

Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim im Einsatz.

Vor Ort wurden 13 Personen angetroffen und in der Folge kontrolliert. Die

Überprüfungen ergaben, dass sich 3 Personen illegal in der Bundesrepublik

Deutschland aufhalten. Bei 6 weiteren Personen besteht derzeit der Verdacht der

illegalen Einreise zum Zweck der Arbeitsaufnahme. Gegen eine weitere Person

bestand ein Vollstreckungshaftbefehl. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte die

Person ihre Inhaftierung allerdings abwenden.

Nach Rücksprache mit dem Ausländeramt der Stadt Mannheim leitete diese gegen

insgesamt 9 Personen aufenthaltsbeendete Maßnahmen ein. Darüber hinaus werden

nun 6 Strafanzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, 6 Strafanzeigen

wegen des Verdachts der illegalen Einreise zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

sowie 3 Strafanzeigen wegen illegalen Aufenthalts gefertigt.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten zudem 3 gefälschte Ausweisdokumente

aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit

an.

Der BOD der Stadt Mannheim konnte im Rahmen des Einsatzes ebenfalls wichtige

Erkenntnisse zur Wohnsituation vor Ort erlangen und prüft derzeit, ob auch

melderechtliche Verstöße vorliegen.

Mannheim-Fahrlach: Drei Porsche bei Verkehrsunfall beschädigt – Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden

Mannheim-Fahrlach – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 37

in Mannheim, an dem drei Porsches beteiligt waren, entstand beträchtlicher

Sachschaden. Ein 74-jähriger Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Porsche 911 auf

der Wilhelm-Varnholt-Allee stadtauswärts unterwegs. Kurz der Fahrlachstraße

wechselte er auf die rechte Fahrspur und musste an der dortigen Ampel wegen

Rotlichts anhalten. Der nachfolgende 45-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne

konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig hinter dem 74-Jährigen zum

Stillstand bringen und fuhr diesem auf. Hierdurch wurde der Porsche des

74-Jährigen nach links gegen die Fahrzeugseite eines dort stehenden 23-jährigen

Fahrers eines Porsche Macan geschleudert. In der weiteren Folge schleuderten der

Porsche Cayenne und der Porsche 911 über die Kreuzung hinweg und kamen am

gegenüberliegenden Ampelmast zum Stehen. Dieser knickte durch den Aufprall um.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die

beiden Porsche des 74-Jährigen und des 45-jährigen Mannes wurden so stark

beschädigt, dass sie nicht mehr fahrfähig waren und abgeschleppt werden mussten.

Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro.

Mannheim-Käfertal: Verkehrsunsicherer Transporter aus dem Verkehr gezogen

Mannheim-Käfertal – Beamte der Verkehrspolizei zogen am Montagnachmittag

im Stadtteil Käfertal einen verkehrsunsicheren Transporter aus dem Verkehr. Den

Beamten war gegen 16.30 Uhr ein 39-jähriger Mann aufgefallen, der mit einem Fiat

Ducato in der Straße „Um Ullrichsberg“ unterwegs war. Der Transporter wurde

daraufhin gestoppt und Fahrer und Fahrzeug überprüft. Bereits bei einer ersten

Inaugenscheinnahme des Fiat Ducato fielen den Beamten gravierende Mängel auf. So

wurden unter anderem erhebliche Durchrostungen an tragenden Teilen der

Karosserie festgestellt. Der 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und das

Fahrzeug einem Prüfer bei einer Technischen Prüfstelle für den Kfz-Verkehr

vorgeführt. Aus dessen Prüfbericht gingen insgesamt 46 technische Mängel hervor.

Dabei handelt es sich überwiegend um erhebliche Mängel oder Mängel, die als

verkehrsunsicher oder gar als verkehrsgefährdend zu werten sind. Der Fiat des

39-Jährigen wurde daher als verkehrsunsicher eingestuft und zwangsweise

stillgelegt. Die Kosten der technischen Untersuchung gehen zulasten des

Fahrzeughalters. Zudem sieht dieser einem Bußgeld wegen Verstößen gegen

straßenverkehrkehrsrechtliche Bestimmungen entgegen.

Mannheim-Innenstadt: Unbekannter überfällt zwei Männer im Schlosspark – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Mannheim-Innenstadt – Zwei Männer im Alter von 30 und 51 Jahren wurden am

frühen Donnerstagmorgen im Mannheimer Schlosspark von einem Unbekannten

überfallen. Zunächst traf der Unbekannte gegen 0,45 Uhr im Bereich der Mensa auf

den 51-Jährigen und forderte unter Vorhalt eines längeren Holzgegenstandes die

Herausgabe von Geld. Als der Geschädigte sich weigerte, schlug ihm der Täter mit

dem Holzgegenstand mehrfach gegen den Kopf. Obwohl der 51-Jährige Verletzungen

am Kopf erlitten hatte, gelang ihm die Flucht. Der Täter ließ daraufhin von

seinem Opfer ab und lief in Richtung Hafen. Dabei traf er auf den 30-Jährigen,

dem er in gleicher Weise mit dem Holzgegenstand drohte und mehrmals die

Herausgabe von Geld forderte. Der Geschädigte ging zunächst auf die Forderung

ein, ergriff dann aber die Flucht in Richtung Amtsgericht. Nach kurzer

Verfolgung ließ der Täter vom 30-Jährigen ab und zog sich wieder in den

Schlosspark zurück.

Der 51-jährige Geschädigte hatte durch die Schläge Platzwunden am Kopf erlitten.

Er wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das zweite Opfer konnte den unbekannten männlichen Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 20 Jahre alt

175 bis 180 cm groß

Gebräunte Haut

nordafrikanisches Erscheinungsbild

kurze dunkle Haare, an den Seiten abrasiert

langes schmales Gesicht

gepflegtes Erscheinungsbild

war bekleidet mit dunklem T-Shirt und dunkler Sporthose

Weitere Geschädigte, sowie Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist

und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Vereinsheim – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt – Zu einem Einbruch kam es am Mittwoch zwischen 00:30

Uhr und 08:45 Uhr im Anemonenweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich

Zugang zum dortigen Vereinsheim und durchsuchten dieses. Außerdem wurde versucht

in die Vereinsgaststätte zu gelangen, was allerdings misslang. Anschließend

flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummmer 0621-777690, zu melden.