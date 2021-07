Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zwei Drogenhändler beobachtet – anschließend kleines Drogenlabor entdeckt

Frankfurt (ots) – (ne)Beamte der REE konnten gestern Nachmittag zwei verdächtige

Männer beim Drogenhandel in der Elbestraße beobachten. Die anschließende

Durchsuchung eines Hotelzimmers brachte einiges an Beweismitteln zum Vorschein.

Die beiden 35 und 40 Jahre alten Männer handelten mit Crack. Alles unter den

Augen von Zivilbeamten der Polizei. Bei der Festnahme hatte einer der beiden

sogar noch über zwei Gramm Crack in der Tasche. Die Ermittler fanden heraus,

dass sich die Tatverdächtigen ein Zimmer in einem Hotel in der Moselstraße

angemietet hatten. Die Durchsuchung dessen ließ die Beamten staunen: rund 40g

Kokain, über 5g Crack, über 1.000 Euro Bargeld, diverses Equipment zur

Herstellung von Drogen und obendrein ein Gasdruckrevolver sowie ein

Pfefferspray. Beide Männer wurden vorübergehend festgenommen. An ihren

Wohnanschriften fanden die Ermittler keine weiteren Beweise.

Frankfurt-Bundesstraße 43: LKW nach Unfall in Flammen

Frankfurt (ots) – (hol) Heute Morgen fuhr der Fahrer eines Sattelschleppers auf

der B43 in Höhe des Frankfurter Flughafens frontal in den Fahrbahnteiler. Nach

derzeitigen Erkenntnissen könnte der Fahrer einen Fehler beim

Fahrstreifenwechsel gemacht haben.

Von Glück sagen kann der 30-jährige LKW-Fahrer, dass er bei dem Unfall nur

leicht verletzt wurde. Gegen 09:00 Uhr war er auf der B43 in Richtung

Kelsterbach/Flughafen unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er in

Höhe der Abfahrt „Unterschweinstiege“ nach rechts ab und prallte frontal in den

Fahrbahnteiler. Grund hierfür könnte ein im letzten Moment beabsichtigter

Fahrstreifenwechsel gewesen sein, bei dem sich der Fahrer verschätzte. Die

Ermittlungen hierzu dauern an. Die Zugmaschine fing nach dem Aufprall sofort

Feuer und stand kurze Zeit später in Vollbrand. Der leichtverletzte Fahrer

konnte glücklicherweise selbst aus dem Führerhaus aussteigen und sich in

Sicherheit bringen. Das Feuer griff dann auch auf den Sattelauflieger über. Die

Feuerwehr löschte den Brand.

Zum Berichtszeitpunkt ist die B43 in Richtung Flughafen/Kelsterbach aufgrund der

anspruchsvollen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle noch immer vollgesperrt.

Frankfurt-Nied: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Frankfurt (ots) – (em) In der vergangenen Nacht (07.07.2021) kam es in der

Mainzer Landstraße zu einem Brand. Dabei wurde glücklicherweise niemand

verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich der

Brandursache.

Gegen 21.50 Uhr gingen bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein, da im Bereich der

Mainzer Landstraße, nahe der Dürkheimer Straße, Rauch aufsteigen würde. Die

Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise zeitnah löschen. Durch das Feuer

wurden zwei Geräteschuppen in Mitleidenschaft gezogen sowie ein angrenzendes

Gebäude in Teilen beschädigt. Glücklicherweise stand das Objekt leer, so dass

sich keine Personen darin befunden haben.

Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des finanziellen Schadens sind

Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegen.

Frankfurt-Bornheim: Verfolgung mit Schreckschusswaffe aufgenommen

Frankfurt (ots) – (em) In der Nacht von Mittwoch (07.07.2021) auf Donnerstag

(08.07.2021) ereignete sich in der Wittelsbacherallee der Diebstahl eines

E-Scooters. Dieser führte zu einer Verfolgung mit einer Schreckschusspistole,

welche wiederum die Polizei auf den Plan rief.

Gegen 02.20 Uhr wachte eine 53-jährige Frau auf, da sie Geräusche hörte. Als sie

aus dem Fenster sah, konnte sie beobachten, wie zwei Personen den E-Scooter

ihres Sohnes klauten. Sofort weckte sie ihren 20-jährigen Sohn. Dieser schnappte

sich sodann eine Schreckschusswaffe und nahm die Verfolgung der Diebe auf. Seine

Mutter eilte ebenfalls hinterher und bat Passanten darum, die Polizei zu rufen.

Dies taten sie und meldeten einen Mann mit einer Schusswaffe. Ein Zeuge nahm die

Verfolgung auf und gab der Polizei stetig seinen Standort durch, so dass der

20-jährige wenig später im Bereich Auf der Sülze festgenommen werden konnte. Die

Schreckschusspistole hatte der 20-Jährige unterwegs in ein Gebüsch geworfen, wo

die Polizei sie auffand und sicherstellte. Den E-Scooter-Dieben gelang

dahingegen, wenn auch ohne die Beute, die Flucht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahles gegen

die zwei unbekannten Täter sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Waffengesetz gegen den 20-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Gallus: Dreiste Diebe – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Nachmittag (07.07.2021) haben zwei Männer eine

87-jährige Frau um mehrere Tausend Euro gebracht. Die Kriminalpolizei sucht nun

Zeugen.

Gegen 16.00 Uhr war die 87-jährige Frankfurterin auf der Suche nach einem

Schlüsseldienst, da das Schloss ihres Briefkastens ausgetauscht werden musste.

Nachdem die Suche erfolglos verlief, fragte sie in einem Imbiss in der Mainzer

Landstraße nach Rat. Dort boten zwei Männer, welche Angaben in dieser Branche

tätig zu sein, ihre Hilfe an. Man vereinbarte für 16.30 Uhr einen Termin an der

Anschrift der älteren Dame. Kurz darauf war das Briefkastenschloss tatsächlich

repariert. Da die beiden Männer nun jedoch spontan einen höheren Preis für ihre

Dienstleistung verlangten, musste die 87-Jährige in ihrer Wohnung die Differenz

der Forderung holen gehen. Die beiden Herren begleiteten sie dorthin und

beobachteten, wo sie das Bargeld herholte. Als die Summe nun beglichen war,

fragten die beiden noch nach etwas zu Trinken. Hilfsbereit kam die ältere Dame

diesem Wunsch nach. Die beiden Männer nutzten die Gunst der Stunde, entwendeten

mehrere Tausend Euro aus dem „Geldversteck“ der Frau und machten sich

anschließend mit einer dunkelgrauen Limousine der Marke „Ford“ aus dem Staub.

Als das Opfer das Fehlen des Geldes bemerkte, wurde die Polizei alarmiert.

Wer kann Angaben zu den Tätern und/oder dem dunkelgrauen Ford machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 069/755-52499 entgegen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juli 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Züricher Straße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Hugo-Eckener-Ring Juli 2021: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße Juli 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden Juli 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Mörfelder Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Juli 2021: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Bornheim: Sexuelle Belästigung

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 14-jährige Frankfurterin war am Mittwoch, den 7.

Juli 2021, gegen 21.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Comeniusstraße. In Höhe

der Hausnummer 46 wurde sie von einem bislang unbekannten Täter eingeholt, der

sie unsittlich berührte und am Arm packte. Der 14-Jährigen gelang es, sich

loszureißen und zu flüchten. Eine nach dem Täter eingeleitete Fahndung verließ

ohne Erfolg.

Der Täter wird beschrieben als 30-40 Jahre alt und von ungepflegter Erscheinung.

Faltiges, auffallend schiefes Gesicht mit einer herunterhängenden Augenpartie.

Dünne, dunkle, fettige Haare, bekleidet mit einem T-Shirt und kurzer Hose.

Führte ein rosafarbenes Fahrrad mit neogelben Streifen mit sich.

Personen, welche sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer

069-75551399 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Gutleutviertel: Autoknacker festgenommen

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht beobachteten Zeuge ein Ganovenduo beim

Aufbrechen eines Autos. Die hinzugerufene Polizei nahm die beiden fest. Sie

hatten noch Teile der Beute einstecken.

Gegen 01:30 Uhr informierten die Zeugen die Polizei über das Treiben zweier

Männer am Untermainkai. Diese hatten nämlich ein geparktes Auto geknackt und

augenscheinlich Gegenstände auf dem Innenraum gestohlen. Die Polizei nahm kurz

darauf im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige fest. Sie trugen in ihren

Taschen noch Teile des Diebesguts bei sich. Die restlichen Wertsachen fand die

Polizei in unmittelbarer Nähe der Festgenommenen am Boden liegend.

Die beiden 26 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die

strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen

dauern an.

Frankfurt: Wie schütze ich meine Wohnung vor Einbruch – die Polizei Frankfurt berät

Frankfurt (ots) – (hol) Der Sommerurlaub steht vor der Tür und viele

Frankfurterinnen und Frankfurter werden ihre Häuser und Wohnungen zeitweise

unbewohnt zurücklassen. Um bedenkenlos in den Urlaub fahren zu können, sollten

die eigenen vier Wände vor möglichen Einbruchsversuchen geschützt sein.

Nützliche Ratschläge, wie dies am besten umgesetzt werden kann, hat die

Beratungsstelle der Frankfurter Polizei parat.

Die polizeiliche Beratungsstelle reagiert vor dem Ferienstart mit verlängerten

Öffnungszeiten. Dieser besondere Service beinhaltet eine kostenlose und

unverbindliche Beratung von Montag bis Dienstag und Donnerstag bis Freitag in

der Zeit von 08:00 – 20:00 Uhr.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, vorab einen Termin zu

vereinbaren, damit die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden können.

Die Terminvereinbarung kann Mo., Mi., Fr. in der Zeit von 08:00 – 12:00 Uhr und

Do., in der Zeit von 16:00 – 19:00 Uhr telefonisch unter 069 / 755-55 55 5

erfolgen oder jederzeit per Email an beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de.

Die Polizeiliche Beratungsstelle berät Sie auch gerne zum Thema

Sicherheitstechnik. Sie finden sie direkt neben dem 1. Polizeirevier, Zeil 33.

Gerne vereinbaren die Fachleute dort auch einen Beratungstermin bei Ihnen zu

Hause.

Hier noch eine kleine Checkliste mit nützlichen Tipps Ihrer Frankfurter Polizei:

Briefkasten leeren

Auch bei kurzer Abwesenheit von ein paar Tagen kann sich einiges im Briefkasten

ansammeln. Insbesondere kostenlose Flyer, Zeitungen und Prospekte können schnell

dazu führen, dass der Briefkasten überquillt. Beauftragen Sie daher eine

Vertrauensperson, den Briefkasten täglich zu leeren. Zeitungsabos können bei den

meisten Verlagen vorübergehend abbestellt werden. Aufkleber wie „Keine Werbung“

helfen vor überflüssigem Material im Briefkasten.

Licht einschalten

Lassen Sie ihre vier Wände bewohnt aussehen. Hierbei hilft eine Zeitschaltuhr,

die an Lampen in allen Etagen angeschlossen ist. Sie muss nicht die ganze Nacht

brennen, dies wäre unrealistisch.

Rollläden nicht permanent geschlossen halten Nichts lässt ein Haus / eine

Wohnung unbewohnter erscheinen, als ein dauerhaft geschlossener Rollladen.

Dieser bietet auch keinen Einbruchschutz, kann in den meisten Fällen leicht nach

oben gedrückt oder aus den Führungsschienen gezogen werden. Sorgen Sie daher

dafür, dass der Rollladen morgens geöffnet und abends geschlossen wird. Optimal

sind elektrische Rollläden mit Zeitschaltuhr.

Mülltonnen

Auch eine permanent auf der Straße stehende Mülltonne, die nicht an „ihren“

Platz zurückgebracht wird, kann die Aufmerksamkeit eines Einbrechers erregen.

Gleiches gilt natürlich für eine übervolle Tonne auf dem Grundstück. Sorgen Sie

auch hier dafür, dass sich jemand um die Mülltonne kümmert.

Rasenpflege

Bei langer Abwesenheit und entsprechender Witterung kann das Gras wuchern und

schnell einen ungepflegten Eindruck machen. Denken Sie daher daran, dem Rasen

und der Hecke vor der Abreise eine Rundumpflege zu gönnen.

„Ich bin dann mal weg“ Bei aller Freude über den bevorstehenden Urlaub: Halten

Sie den Kreis der Personen, die über Ihre Abwesenheit Bescheid wissen so klein

wie nötig. Eine Ansage auf dem Anrufbeantworter, die auf die Dauer des Urlaubs

verweist, ist eine Einladung für Einbrecher. Auch in den Sozialen Netzwerken hat

dieser Hinweis nichts zu suchen. Posten Sie keine Fotos aus dem Urlaub auf

Seiten, die Jedermann ansehen kann.

Wertvolle Gegenstände sichern

Der Schmuck, die Münzsammlung oder Bargeld sollte nicht ungesichert in der

Wohnung zurückgelassen werden. Es gibt keine Verstecke, die ein Einbrecher nicht

findet. Mieten Sie daher ein Bankschließfach. Hier sind die wertvollen

Gegenstände sicher.

Alle Luken dicht? Vergewissern Sie sich vor der Abreise, ob wirklich alle

Fenster geschlossen und die vorhandenen Sicherungen aktiviert sind (z. B.

abschließbare Fenstergriffe). Schließen Sie immer zweimal ab. Machen Sie es

einem Einbrecher nicht zu einfach.