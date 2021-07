Frau belästigt – Kripo sucht helfende Zeugin

Marburg – Die Kripo Marburg bittet um sachdienliche Hinweise und sucht eine wichtige Zeugin, eine junge, geschätzt Anfang 20 Jahre alte Frau. Die Zeugin half in der Nacht zum Sonntag, 27. Juni, zwischen 04 und 04.20 Uhr, in der Straße Am Hirscherg kurz vor der Einmündung zum Lahntor einer Frau, die laut geschrien hatte, nachdem ein Mann sie gegen ihren Willen festhielt und küsste. Der Mann entfernte sich, als die gesuchte helfende Zeugin hinzukam und verließ den Ort Richtung Oberstadt.

Nach den Angaben der betroffenen Frau hielten sich vor der naheliegenden Bar weitere mögliche Zeugen auf, die durch das Schreien auf die Situation aufmerksam geworden sein könnten. Sofern jemand sachdienliche Angaben sowohl zu dem Vorfall als auch zur beschriebenen Person machen kann, werden diese Zeugen gebeten, sich mit der Kripo Marburg in Verbindung zu setzen. Das Opfer konnte das Alter des mindestens 1,90 Meter großen Mannes nur schwer einschätzen. Er könnte zwischen 20 und sogar Ende 30 Jahre alt sein. Er sprach gebrochenes, akzentuiertes Deutsch und war eventuell arabischer oder türkischer Herkunft. Der Mann war schlank und hatte dunkles Haar mit Kurzhaarfrisur. Er trug eine lange helle Jeans und ein T-Shirt sowie eine rötliche stark verwaschen wirkende Sweatshirt-Jacke. Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unter dem Einfluss berauschender Mittel

In der Nacht zum Donnerstag, 08. Juli, fuhren zwei Männer im Alter von 39 und 48 Jahren ein Auto, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Die Polizei beendete die Fahrten und veranlasste Blutproben.

Einer Streife kam auf der Bundesstraße 255 aus Richtung Gladenbach ein SUV mit ganz offensichtlich sehr hoher Geschwindigkeit entgegen. Zwar konnte die Streife dem Wagen nicht folgen, jedoch verlief die Fahndung erfolgreich und endete um 00.35 Uhr mit einer Kontrolle in Marburg. Beim Aushändigen der Papiere bemerkte die Streife in dem Geldbeutel eine Tüte mit weißem Pulver. Beim Blick ins Auto sahen die Beamten auf dem Beifahrersitz eine Feinwaage und in der Mittelkonsole eine weitere Tüte mit weißem Pulver. Nachdem auch der Drogentest bei dem 39-Jährigen positiv auf Kokain reagierte, veranlasste die Polizei nicht nur die Blutprobe, sondern durchsuchte auch die Wohnung des Mannes und stellte dort u.a. weitere mutmaßliche Betäubungsmittel, vermutlich Kokain, sicher.

Um 02.15 Uhr kontrollierte die Polizei Marburg auf der B 3 einen Pkw und bemerkte dabei Alkoholgeruch bei dem 48 Jahre alten Fahrer. Letztendlich reagierten sowohl der Alkotest als auch ein Drogentest positiv. Der Alkotest zeigte knapp über 0,7 Promille, der Drogentest reagierte auf Amphetamine.

Gefährliches Überholmanöver durch schwarzen Porsche – Polizei sucht Zeugen

Kirchhain/Cölbe

Nach ersten vorliegenden Informationen überholte der Fahrer eines schwarzen Porsche Cabriolet auf der Bundesstraße 62 trotz Gegenverkehr und unter Nutzung des Fahrstreifens des Gegenverkehrs zunächst einen weißen Kombi und dann einen Ford, der gerade einen Lastwagen überholte. Die Überholmanöver waren am Mittwoch, 07. Juli, gegen 12.40 Uhr, auf dem Weg von Kirchhain nach Marburg, in Höhe der Hainmühle zwischen Betziesdorf und Bürgeln, dort wo auf der dreispurigen Straße die Ein- bzw. Zweispurigkeit erneut wechselt und der Weg nach Marburg sich von einem auf dann zwei Fahrstreifen verbreitet. Der überholende Fordfahrer befand sich bereits neben dem Lastwagen, als der Porschefahrer unter Nutzung des Fahrstreifens des Gegenverkehrs vorbeifuhr. Er bremste sein Fahrzeug stark ab und konnte seinen schlingernden Pkw ohne weiteren Schaden abfangen. Derzeit steht nicht fest, ob der entgegenkommende Verkehr durch die Fahrweise des Porsche zu eigenen Reaktionen gezwungen war. Die Polizei Marburg sucht Zeugen der Fahrweise des schwarzen Porsche Cabriolet sowie etwaige Fahrer*innen, die selbst aufgrund dessen zu einer Reaktion gezwungen waren. Außerdem bittet die Polizei die überholten Fahrer des weißen Kombi und des Lastwagens, sowie die Fahrer des entgegenkommenden Verkehrs, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Obereisenhausen – Stahlkugeln schlugen ein

Zwei unterschiedlich große Stahlkugeln schlugen in einem alten Scheunentor ein. Mindestens eine prallte ab und beschädigte dadurch die Frontscheibe eines auf dem Hof geparkten Pkw. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch, 07. Juli, gegen 23.50 Uhr in der Eisenhäuser Straße ereignete.

Da Anwesende lediglich den Einschlag am Scheunentor, nicht aber irgendwelche Schussgeräusche wahrnahmen, dürften die sichergestellten unterschiedlich großen Kugeln vermutlich mit einer Zwille abgeschossen worden sein. Bei der Spurensuche bemerkte die Polizei beim Gedenkstein an der Ecke Obereisenhäuser Straße/Brunnenstraße frische Schuh- und rundliche Eindruckspuren im Gras. Möglicherweise kniete dort der Schütze und zielte bewusst auf das Scheunentor des Anwesens in der Eisenhäuser Straße. Personen waren jedoch nicht mehr an diesem Ort. Ein etwaiger Sachschaden an dem schon älteren Scheunentor ließ sich in der Nacht nicht mehr feststellen. Der Schaden durch die gesprungene Frontscheibe des roten Golf III beträgt mindestens 800 Euro. Aufgrund der ersten Ermittlungen zielte der Schütze bewusst auf das Tor, sodass keine unmittelbare Gefahr für Personen bestand. Demzufolge gab es auch keinen Personenschaden. Sachdienliche Hinweise die mit dem geschilderten Vorfall zusammenhängen könnten, bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkreis

Eine im Ebsdorfergrund lebende Frau ging einem Fake-Shop auf den Leim und überwies für die Ware, die nie ankam, einen vierstelligen Betrag. Die tatsächlich nicht existenten Internetplattformen, Fake-Shops, sehen täuschend echt aus und sind insbesondere auf den ersten Blick nicht sofort von seriösen Webseiten zu unterscheiden. Es gibt Produktbilder, Beschreibungen, Anschriften, Rufnummern, E-Mail-Adressen, allgemeine Geschäftsbedingungen usw. – alles sieht seriös und professionell aus. Im Ebsdorfergrund ging es um ein E-Bike. Die Dame bestellte das recht günstige Fahrrad und bezahlte per Vorabüberweisung. Erst nachdem die Ware ausblieb, recherchierte sie, versuchte es erfolglos über die Telefonnummer und stieß dann bei weiterem Stöbern im Netz auf den Hinweis, dass es sich um einen Fake-Shop handelt. Wie beschrieben, lässt sich ein Fake-Shop ohne weitere Prüfungen nur schwer als solcher identifizieren. Stutzig hätte die Frau beim Bezahlvorgang werden können, denn trotz der angeblich möglichen sicheren Zahlungsweise z.B. über PayPal ließ der Bestellvorgang dann nur die Bezahlung per Vorkasse und Überweisung auf eine online-Direktbank zu.

Es gibt darüber hinaus weitere Erkennungsmerkmale, die auf einen möglichen Fake-Shop hinweisen. – Die Bezahlung ist nur per Vorkasse möglich, obwohl andere Bezahlmöglichkeiten ohne Funktion aufgeführt werden. – Die URL des Shops weist keine gesicherte Verbindung (https) auf. – Die angebotenen Produkte werden als „echtes Schnäppchen“ wahrgenommen, sind extrem günstig. – Die Stückzahl der „Schnäppchen“ ist begrenzt oder zeitlich eingeschränkt – Oft fehlt das Impressum oder es ist unvollständig. – Die Kundenbewertungen sind durchgängig positiv. – Kontaktmöglichkeiten fehlen oder sind ohne Funktion. – Der aktuelle Lieferstatus kann nicht abgerufen werden. – Bestell-, Zahlungseingangs- und Versandbestätigungen bleiben aus. – Teileweise machen sich Fake-Shop-Inhaber auch große Onlineplattformen zu Nutze und verlinken von dort auf fremde, tatsächlich existierende Onlineshops.

Diese Informationen und weitere Hinweise stehen im Internet auf der Seite der Polizei Hessen und der Rubrik Schutz & Sicherheit (https://k.polizei.hessen.de/451804883).

Fahrradcodierung bei der Polizei Stadtallendorf – Noch freie Termine!

Ostkreis – Die Polizei Stadtallendorf codiert am Montag, 12. Juli, zwischen 9:00 und 16:00 Uhr Fahrräder und es gibt noch freie Termine!

„Erhöhen Sie die Sicherheit ihres Fahrrades durch eine Codierung! Die Codierung lässt Rückschlüsse auf den Eigentümer zu und macht das Rad daher für den Dieb uninteressant.“

Die Codierung findet auf dem Gelände der Polizeidienststelle in der, Schulstraße 2b in 35260 Stadtallendorf statt.

Für die Codierung selbst, sind die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines anderen gültigen Ausweisdokumentes, sowie ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad notwendig. Außerdem sollten – soweit möglich – die am oberen Sattelrohr befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen, Schlösser oder ähnliche Gegenstände abmontiert sein. Speziell für Elektrofahrräder wird darum gebeten, den Schlüssel zum Herausnehmen des Akkus mitzunehmen.

Achtung: Carbon- und Leasingräder können nicht codiert werden.

Hygiene- und Kontaktbestimmungen

Die Polizei weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit den Codierungen aufgrund der Corona-Pandemie folgende Regelungen einzuhalten sind: – vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 06428 93050 (werktags zw. 08 und 15 Uhr) ist unabdingbar erforderlich – zum Termin bitte pünktlich erscheinen, – bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sowie auf den vom RKI empfohlenen Mindestabstand achten

Da die Polizei Stadtallendorf nicht jeden Wunsch auf eine Codierung erfüllen kann, hier ein paar Tipps und Hinweise!

Jede Schutz- und Sicherungsmaßnahme erhöht für den Täter das Entdeckungsrisiko. Wer sein Fahrrad codiert und zusätzliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen wie hochwertige, massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerschlösser verwendet, um sein Fahrrad auch im Haus oder in der Garage abzuschließen, der erhöht für einen potentiellen Dieb das Risiko, entweder direkt beim Diebstahl oder aber bei der nächsten Kontrolle erwischt zu werden. Das macht das Fahrrad in diesem Augenblick für den Täter definitiv unattraktiv. Den „alten“ Fahrradpass mit allen Daten und Fakten gibt es auch als kostenlose App.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung, sowie rund um das Thema Fahrradcodierung und das hesseneinheitliche Codierverfahren – F.E.I.N. finden Sie im Internet auf der Seite der Polizei Hessen. https://k.polizei.hessen.de/483845482