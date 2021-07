Landau: Sommerschule RLP von 16. bis 27. August 2021 auch in Landau

Landau – Spiel, Spaß und Sommerschule: Auch in der Stadt Landau soll es in den letzten beiden Ferienwochen ein pädagogisches Angebot für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 9. Klassen geben. An jeweils drei Stunden pro Tag können die Kinder das nachholen, was beim Lernen in der Corona-Zeit vielleicht zu kurz gekommen ist. Anmeldungen für das Sommerferienangebot nimmt die Stadtverwaltung ab sofort entgegen.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch war es als Jugenddezernent wichtig, dass die Stadt in den Sommer- und auch in den Herbstferien ein solches Angebot unterbreitet: „Das müssen wir für die jungen Menschen und für die Familien wieder anbieten, damit Corona künftige Lebensläufe nicht dauerhaft beeinträchtigt“, so der OB. Auch Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron freut sich: „Im vergangenen Jahr wurden die Angebote sehr gut angenommen. Wir sind froh, dass wir den Landauer Kindern und Jugendlichen auch jetzt wieder die Möglichkeit bieten können, selbstbestimmt und so weit wie möglich auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten zu lernen, Schulstoff zu vertiefen und in einer positiven Lernatmosphäre Wissenslücken zu schließen“, so der Schuldezernent.

Besonderer Schwerpunkt des Angebots liegt auf den Fächern Mathematik und Deutsch. Der Unterricht für die Grundschülerinnen und Grundschüler findet in der Thomas-Nast-Grundschule (Albrecht-Dürer-Straße 3) statt; die 5. bis 9. Jahrgangsstufen werden in der Konrad-Adenauer-Realschule plus (Fortstraße 2) fit für das neue Schuljahr gemacht. Kinder und Jugendliche können die Sommerschule für eine Woche, bei Bedarf und entsprechenden Kapazitäten aber auch für zwei Wochen besuchen.

Anmeldungen nimmt das städtische Schulamt per E-Mail an sommerschule2021@landau.de oder per Post an Stadtverwaltung Landau, Amt für Schulen, Kultur und Sport, Maximilianstraße 7, 76829 Landau entgegen. Das Anmeldeformular ist online unter www.landau.de/schulanmeldungen zu finden. Anmeldeschluss ist Freitag, 6. August.