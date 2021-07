Hausbewohner schlagen Einbrecher vor Terrassentür in die Flucht: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Oberzwehren: Die Bewohner der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oberzwehrener Straße, unweit der Korbacher Straße, haben am heutigen Donnerstagmorgen einen Einbrecher verjagt. Das Ehepaar war gegen 6 Uhr durch Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden. Beim Nachsehen waren sie auf einen draußen vor ihrer Terrassentür stehenden Mann getroffen, der sich mit einem Schraubendreher an der Tür zu schaffen machte. Ihnen gelang es, den Einbrecher in die Flucht zu schlagen, der daraufhin über den Nachbargarten in Richtung Oberzwehrener Straße wegrannte. An der Tür war bei dem Einbruchsversuch ein Schaden von ca. 100 Euro entstanden.

Laut den Bewohnern soll es sich bei dem Täter um einen ca. 25 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann mit arabischem Aussehen gehandelt haben, der einen leichten Oberlippenbart hatte, mit einer bunten Sweatshirt-Jacke sowie Jeanshose bekleidet war und einen dunklen Rucksack mitführte.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Containerbrand in Holländischer Straße sorgte für Verkehrsbehinderungen am Morgen: Ursache für Feuer noch unklar

Kassel-Nord: Am heutigen frühen Donnerstagmorgen sorgte der Brand eines Containers im Kasseler Norden für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr. Der Brand des in Höhe der Hausnummer 173 in der Holländischen Straße auf dem Gehweg abgestellten Containers mitsamt Sperrmüll war gegen 4:30 Uhr gemeldet worden. Der Löscheinsatz der Feuerwehr sowie die Bergung des ausgebrannten Containers erforderten eine Vollsperrung der stadteinwärts führenden Fahrstreifen bis etwa 8 Uhr. Durch die Hitze- und Rußentwicklung waren auch die Außenfassade und Fenster des angrenzenden, derzeit leerstehenden Mehrfamilienhauses beschädigt worden. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden war, ist derzeit noch unklar. Daher werden Personen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Zuvor in der Nacht waren Feuerwehr und Polizei bereits zu einem Mülltonnenbrand in der Artilleriestraße, Ecke Bremer Straße, ausgerückt. Gegen 3:30 Uhr hatten Unbekannte dort drei Papiertonnen auf den Gehweg geschoben und offenbar angezündet. Diese waren dadurch zerstört worden und ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstanden. Ob dieser Fall mit dem späteren Brand des Containers im Zusammenhang steht, ist derzeit noch völlig unklar. Jedoch sucht die Polizei auch hier nach Zeugen. Die Ermittlungen werden in diesem Fall wegen Sachbeschädigung bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei ebenfalls unter der Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Jugendliche sorgen für erhebliche Zugverspätungen

Gießen (ots) – Weil zwei bislang unbekannte Jugendliche sich unbefugt an der

Bahnstrecke Kassel-Gießen, im Bereich des Güterbahnhofs der Universitätsstadt,

aufgehalten haben, kam es gestern Abend (7.7.), gegen 18 Uhr, zu erheblichen

Behinderungen im Bahnverkehr.

Bundespolizei Hubschrauber im Einsatz

Neben drei Streifenfahrzeugen der Bundespolizei war auch ein Hubschrauber der

Bundespolizei-Fliegerstaffel aus Fuldatal im Einsatz. Die Suche blieb bisher

erfolglos.

Bahnstrecke gesperrt

Aus Sicherheitsgründen war die Bahnstrecke im Bereich des Bahnhofs Gießen für

rund eine halbe Stunde gesperrt. Insgesamt 22 Züge erhielten durch die Maßnahmen

jeweils rund 25 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu den beiden Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561 816160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei:

Auf die Verursacher solcher Einsätze und derartiger Störungen des Bahnbetriebes

können enorme Kosten zukommen. Hierzu zählen Kosten für den Polizeieinsatz sowie

Schadensersatzansprüche der Verkehrsunternehmer. Diese zivilrechtlichen

Forderungen können bis zu 30 Jahre danach geltend gemacht werden. Bei

Minderjährigen richten sich die Forderungen an die Erziehungsberechtigten.

Unbekannter entreißt gehbehindertem Senior die Tasche in Treppenhaus von Ärztehaus: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter hat am heutigen Donnerstagmorgen einem gehbehinderten 86-Jährigen im Treppenhaus eines Ärztehauses im Vorbeigehen die Tasche aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete der Täter, zu dem bislang leider keine Beschreibung vorliegt, aus dem Gebäude an der Kölnischen Straße, Ecke Wolfsschlucht in unbekannnte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei erhofft sich nun Hinweise von Zeugen zu bekommen, die zur Tatzeit möglicherweise verdächtige oder gar flüchtende Personen in der Kölnischen Straße beobachtet haben.

Der Raub auf den Kasseler Senior hatte sich heute Morgen gegen 8:20 Uhr ereignet. Wie das Opfer den zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) schilderte, hatte er sich aufgrund seiner Gehbehinderung im Treppenhaus beim Hochgehen mit einer Hand am Geländer festhalten und mit der anderen mit seinem Gehstock stützen müssen. Der Unbekannte war die Treppe zügig heruntergekommen und hatte dem 86-Jährigen im Vorbeigehen die Tasche entrissen, die dieser um das linke Handgelenk trug. Eigenen Angaben zufolge war der Senior dabei aus dem Gleichgewicht geraten, hatte sich aber gerade noch so am Geländer abfangen und einen Sturz verhindern können. Der Räuber war mit der braunen Ledertasche, in der sich Ausweisdokumente, ein Mobiltelefon und ein Blutzuckermessgerät befanden, nach unten und aus dem Gebäude geflüchtet. Der 86-Jährige hatte den entgegenkommenden Täter zuvor nicht direkt angesehen und konnte daher keine Personenbeschreibung abgebeben.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gegen 8:20 Uhr auffällige Personen im Bereich Kölnische Straße / Wolfsschlucht beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unbekannte brechen in Kiosk ein und stehlen Zigaretten: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in einen Kiosk in der Leipziger Straße eingebrochen und haben Münzgeld, fast alle Zigarettenpackungen sowie Zigarettenstangen gestohlen. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch gegen 3:30 Uhr ereignet. Die Täter hatten mit einem Werkzeug gewaltsam die Eingangstür des Kiosks aufgebrochen und waren so in das Geschäft, das im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses liegt, gelangt. Wohin die Täter anschließend mit der Beute flüchteten und wie sie diese abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.