Gemälde aus Hotel gestohlen – SIEHE EINGANGSFOTO

Lauterbach – Aus dem Eingangsbereich eines Hotels in der Kanalstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.07.) ein Gemälde. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter über die Eingangstür in die Räumlichkeiten – Sachschaden entstand dabei nicht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Auto auf Parkplatz beschädigt

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (07.07.), zwischen 5:45 Uhr und 14:15 Uhr, wurde ein grauer Mazda CX 5 auf einem Parkplatz im Seilerweg durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der dabei verursachte Schaden beträgt circa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Kradfahrer kollidiert mit Tier Niederaula – Am Mittwoch (07.07.) befuhr ein 59-jähriger Kraftradfahrer die L3432 aus Richtung Kerspenhausen kommend in Fahrtrichtung Mengershausen als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, stürzte infolgedessen und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Kraftrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Vogelsbergkreis

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Wartenberg – Am Dienstag (06.07.), gegen 9 Uhr, parkte der Fahrer eines Skoda Rapid sein Fahrzeug in Angersbach zunächst auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes und anschließend auf dem Kundenparkplatz eine gegenüberliegenden Lebensmitteldiscounters. Als er gegen 10:15 Uhr wieder zu Hause ankam und sein Fahrzeug ausräumen wollte, stellte er fest, dass dieses an den beiden linken Fahrzeugtüren beschädigt wurde. Anhand der Beschädigung ist nicht auszuschließen, dass ein anderer Kunde mit seinem Einkaufswagen gegen den Skoda gestoßen ist und diesen dabei beschädigt hat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Gegen Pkw gestoßen Herbstein – Am Mittwoch (07.07.), gegen 16:30 Uhr, wollte parkte der Fahrer eines Renault Megan in der Hessenstraße rückwärts von der Parkfläche eines Unternehmens aus. Dabei übersah er einen Mitsubishi Outlander, der hinter dem Renault am Fahrbahnrand hielt. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro.

Auffahrunfall Lauterbach – Am Mittwoch (07.07.) befuhr die Fahrerin eines Skoda Superb die Fuldaer Straße von Angersbach kommend und wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierzu verringerte sie ihre Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Ein nachfolgender Polo-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Auto auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Von Fahrbahn abgekommen

Hopfmannsfeld – Am Mittwoch (07.07.), gegen 22:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Ford Kombi die Landesstraße von Hopfmannsfeld nach Frischborn. Plötzlich wechselte ein Wildschwein über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Durch den Aufprall auf das Wildschwein geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen die Böschung, wo es dann zum Stillstand kam. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Bei dem Unfall blieb der Pkw-Fahrer unverletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell vermehrt Schockanrufe in allen drei osthessischen Landkreisen

Legen Sie sofort auf und lassen sich in kein Gespräch

verwickeln!

verwickeln! Gehen Sie auf keine Geldforderung ein!

Informieren Sie Personen ihres Vertrauens!

Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Brandserie in Neuhof in 2020

Neuhof – Am 31. März 2020 ereignete sich eine Brandserie von insgesamt zwölf Taten im Bereich von Neuhof. Dabei entzündete ein damals unbekannter Täter Mülltonnen und Brennholzstapel und legte Brände direkt an Wohngebäuden, in denen Unbeteiligte schliefen. Zudem wurde ein geparkter Mercedes in Brand gesetzt, dessen Motorraum in der Folge komplett ausbrannte.

Bei der akribischen Tatortarbeit der Kriminalpolizei Fulda konnten die Beamtinnen und Beamte eine DNA-Spur sichern, die einem 26-jährigem Mann aus Fulda zugeordnet werden konnte. In der Folge gelang es den Ermittlerinnen und Ermittlern den Tatverdacht gegen den 26-Jährigen zu begründen und zu erhärten. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen unterschiedlicher Branddelikte in zwölf Fällen.

Diebstahl von Verkehrsschildern

Neuhof – Am 16. Juni stellte ein Bauunternehmen fest, dass fünf Verkehrsschilder von einer Baustelle an der L3141, zwischen Hosenfeld und Hainzell gestohlen worden waren. Das Diebesgut hatte einen Wert von 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Fulda – Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (07.07.) in ein Bürogebäude in der Kanalstraße einzubrechen. Die Hebelversuche an der Eingangstür scheiterten und verursachten 100 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda – Am Mittwoch (07.07.), gegen 19 Uhr, stahlen Unbekannte in der Karl-Philipp-Arnd-Straße einen weinroten Roller der Marke „Alpha Motors“. Das Zweirad mit dem Kennzeichen 074-LPH stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus und hatte einen Wert von circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kriminalpolizei Bad Hersfeld stellt Betäubungsmittel im Kilo-Bereich sicher – Rotenburgerin in U-Haft

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld – Bei Durchsuchungen am 04. und 07. Juli in Bad Hersfeld und Rotenburg a.d. Fulda stellten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld Betäubungsmittel im Kilobereich sicher. Eine 57-jährige Rotenburgerin sitzt in Untersuchungshaft.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln durchsuchte die Kriminalpolizei Bad Hersfeld aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Fulda am vergangenen Sonntag die Wohnungen einer 32-jährigen und einer 57-jährigen Tatverdächtigen aus Rotenburg a.d. Fulda. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamte rund ein Kilogramm Amphetamin und ein Kilogramm Marihuana – im Straßenverkaufswert von circa 15.000 Euro – sicher und nahmen die 57-jährige Frau fest. Sie wurde im Anschluss der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt, die Untersuchungshaftbefehl erließ. Die 32-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

In einem weiteren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurden am Mittwoch (07.07.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Fulda durch die Kriminalpolizei Bad Hersfeld vollstreckt, bei denen auch hessische Spezialkräfte zum Einsatz kamen. Die Verfahren richteten sich gegen drei Tatverdächtige aus Bad Hersfeld im Alter zwischen 23 und 30 Jahren. Bei den Durchsuchungen in Bad Hersfeld wurden mehrere tausend Euro Bargeld und Betäubungsmittel im Straßenverkaufswert von rund 3.000 Euro sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag, dem 06.07.2021, gg. 08:45, wollte ein 56jähriger aus dem Landkreis Offenbach mit seinem PKW Opel in Eiterfeld von der Hünfelder Straße kommend die Markstraße in Rtg. Fürsteneck überqueren. Hierbei übersah er eine 43jährige vorfahrtsberechtigte Fahrerin aus einem Eiterfelder Ortsteil, die sich in ihrem Mercedes Kombi aus Rtg. Bahnhofstraße der Kreuzung näherte. Die Eiterfelderin prallte frontal in die Beifahrerseite des Opel. Dabei wurde sie und ihre 15jährige Tochter leicht verletzt. Sie wurde mit einem der beiden am Unfallort eingesetzten Rettungswagen ins Klinikum nach Fulda transportiert. An beiden Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 16.000 EUR, wobei der Mercedes schon aufgrund der massiven Schäden am Fahrzeugaufbau als Totaschaden angesehen werden muss.