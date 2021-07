Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Radfahrer gestürzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Sturz vom Fahrrad am 07.07.2021 gegen 16:30 Uhr in Gimmeldingen zog sich ein 84-jähriger Mann eine Oberschenkelverletzung zu. Der Radfahrer verlor in einer leichten Rechtskurve in der Straße „Gelbwärts“ die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Neustadt: Rettungsgasse unerlaubt durchfahren

Neustadt/Weinstraße / BAB65 (ots) – Bei dem Verkehrsunfall am 07.07.2021 auf der BAB 65, bei dem die Fahrbahn Richtung Karlsruhe bei Edenkoben komplett gesperrt wurde, nutzte ein 35-jähriger Autofahrer die Rettungsgasse, um weiter nach vorne Richtung Ausfahrt zu kommen. Eine eingesetzte Streife der Polizei Neustadt wurde durch Zeugen auf den Vorgang aufmerksam gemacht. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 240 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Zudem werden zwei Punkte in Flensburg gutgeschrieben.

Neustadt: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 07.07.2021 gegen 16:40 Uhr auf der B 39 Anschlussstelle BAB 65 Neustadt-Süd kam es zu einem Zusammenstoß mit drei Fahrzeugen. Ein 66-jähriger Autofahrer übersah den vor ihm bremsenden und zum Stillstand kommenden Pkw und fuhr auf. Dieser Pkw wiederum wurde das Fahrzeug davor geschoben. Die Fahrerin des mittleren Fahrzeugs erlitt dabei Schmerzen im HWS-Bereich. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 3000 Euro angegeben.

