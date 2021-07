Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Rollerfahrer fährt 39-Jährigen an und flüchtet – Offenbach am Main

(as) Ein bislang unbekannter Motorroller-Fahrer befuhr Dienstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, den Otto-Steinwachs-Weg in Richtung Groß-Hasenbach-Straße. Ein 39-jähriger Fußgänger lief auf der Groß-Hasenbach-Straße in Richtung Bleichstraße. Der Rollerfahrer beabsichtigte nach rechts in die Groß-Hasenbach-Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte er mit dem Fußgänger, welcher dadurch am rechten Knie verletzt wurde. Der Rollerfahrer mit Dreitagebart soll circa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen schwarzen Overall und keinen Helm. Sein Roller soll schwarz-silber und mit Panzertape abgeklebt gewesen sein. Zeugen melden sich bitte bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Junger Mann von Auto angefahren – Zeugensuche – Dietzenbach

(as) Ein 17-Jähriger stand Dienstagmorgen an einer Fußgängerampel an der Straße „An der Vogelhecke“, die über die Velizystraße zur Frankfurter Straße führt. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen Mercedes Vito die Velizystraße in Fahrtrichtung Gravenbruch. Der Jugendliche soll dann nach bisherigen Erkenntnissen auf die Straße getreten sein, ohne dabei auf den fließenden Verkehr geachtet zu haben. Er wurde dadurch gegen 9.46 Uhr von dem Autofahrer frontal erfasst und kam verletzt ins Krankenhaus. An der Windschutzscheibe des Vito’s entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Dietzenbach sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere eine blonde Frau mit Brille, die einen Pflegedienstwagen fuhr, auf dem sich ein blau/roter Schriftzug befunden haben soll, wird dringend als Augenzeugin gesucht. Diese und weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0.

Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Autofahrer – Dietzenbach

(as) Eine 57-jährige Fußgängerin überquerte am Dienstagmittag den Zebrastreifen auf der Rodgaustraße auf Höhe der Feuerwehr Dietzenbach. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens befuhr die Rodgaustraße in Richtung Laufacher Straße. Hierbei kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem unbekannten Autofahrer, wodurch die Fußgängerin am rechten Arm erfasst und leicht verletzt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des Unfallverursachers abgerissen. Anschließend entfernte sich dieser, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche nach Sprengung eines Geldautomaten – Gründau

(tl) Mit einem vermutlich lauten Knall dürften am frühen Donnerstagmorgen Anwohner in der Frankfurter Straße aus dem Schlaf gerissen worden sein. Gegen 3.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Bankfiliale (20er-Hausnummern) gerufen, da Unbekannte dort offensichtlich ein Geldautomat gesprengt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll es sich um drei bis vier dunkel gekleidete, maskierte Täter gehandelt haben, die anschließend mit einem schwarzen Audi A6 mit FB-Kennzeichen in Richtung Autobahn 66 geflüchtet sind. Weitere Hinweise liegen bislang noch nicht vor. Sowohl an dem Geldautomaten als auch am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, nach ersten Schätzungen etwa 150.000 Euro. Unter anderem gingen in dem Fachwerkhaus etliche Fensterscheiben und Glastüren zu Bruch, und auch zwei vor der Bank stehende Autos wurden offenbar durch umherfliegenden Glassplitter in Mitleidenschaft gezogen. Ob und wieviel Geld entwendet wurde, ist noch unklar und nun Teil der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei in Gelnhausen bereits aufgenommen hat. Die Beamten suchen nun Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06051 827-0 melden können.

Mann wurde beim Basketballspielen angegriffen – Bruchköbel

(aa) Noch unklar sind die Hintergründe zu einer gefährlichen Körperverletzung am Mittwochabend in der Pestalozzistraße. Nach ersten Erkenntnissen spielte eine Gruppe gegen 22.10 Uhr auf dem Basketballplatz vor der dortigen Schule. Plötzlich fuhr ein schwarzer Mini vor und zwei etwa 20 Jahre alte Männer stiegen aus. Einer schlug einem 29-Jährigen gegen die Brust und holte ein Messer hervor. Der Angegriffene und seine Begleiter rannten davon, bevor Schlimmeres geschah. Der Angreifer war dünn, hatte sehr kurze schwarze Haare und einen Kinnbart. Er trug ein weißes T-Shirt mit Aufschrift, eine kurze Hose und eine Umhängetasche. Der zweite Unbekannte hatte hellbraune kurze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer Jeans und weißen Schuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen vor der Schule gesehen haben oder denen das schwarze Auto (Mini) aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Roller-Fahrer verletzt: Unfallfluchtermittler haben neue Erkenntnisse – Langenselbold

(aa) Nach dem Unfall am Dienstagabend, bei dem ein Motorroller-Fahrer eine Beinfraktur erlitt (wir berichteten), haben die Unfallfluchtermittler jetzt neue Erkenntnisse zum Unfallhergang: Der 37-jährige Roller-Fahrer war gegen 20.10 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Mikadokreisel unterwegs. Ihm entgegen kam ein schwarzer Pkw, der beim Überholen eines Linienbusses offensichtlich den Moped-Fahrer übersehen hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorroller-Lenker schwer verletzt wurde. Er musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Die oder der Unfallverursacher fuhr weiter. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe, die mehr als jeden zweiten Unfall mit Personenschaden aufklären, bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.