Flüchtige Diebe festgenommen, Wiesbaden, Schwalbacher

Straße, Mittwoch, 07.07.2021, 10:30 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag gelang es der Polizei in Wiesbaden ein Diebesduo zu

stellen, welches zuvor Kleidung aus einem Einkaufsladen stahl und flüchtete.

Gegen 10:30 Uhr betraten eine 24-jährige Bad Schwalbacherin sowie ihr

38-jähriger Begleiter ein Geschäft in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden. Dort

konnten ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin des Geschäfts beobachteten, wie

sich die Frau Kleidungsstücke in ihre Handtasche steckte und gemeinsam mit ihrem

männlichen Begleiter den Laden verlassen wollte. Hierbei wurden die beiden durch

die Mitarbeiter auf die Tat angesprochen, verließen jedoch unbeeindruckt das

Geschäft. Die Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf und konnten die beiden im

Bereich der Bleichstraße stellen. Hier sei es zu einer verbalen

Auseinandersetzung gekommen in deren Verlauf die 24-Jährige die Mitarbeiterin,

welche versucht habe eine weitere Flucht zu hindern, kratzte und dadurch

verletzte. Der 38-Jährige habe plötzlich die Handtasche an sich genommen und sei

in Richtung Wellritzstraße geflüchtet. Die 24-Jährige konnte an der Flucht

gehindert und an Ort und Stelle an die Polizei übergeben werden. Im Rahmen der

umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem männlichen Täter, konnte dieser mitsamt

der Handtasche und dem darin befindlichen Diebesgut angetroffen und kontrolliert

werden. Da sich der Mann im Rahmen der Kontrolle aggressiv zeigte und den

Aufforderungen der Beamten nicht nachkam, musste er zu Boden gebracht und

gefesselt werden. Das Duo wurde zum 1. Polizeirevier Wiesbaden gebracht und nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Mitarbeiter verhindert Betrugsmasche, Wiesbaden-Bierstadt, Limesstraße,

Mittwoch, 07.07.2021, 10:30 Uhr

(fh)Einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Supermarktes ist es zu verdanken, dass

eine Betrugsmasche aufflog und ein 86-Jähriger in Wiesbaden-Bierstadt keinen

weiteren finanziellen Schaden nahm. Dem 34-jährigen Verkäufer fiel ein älterer

Herr auf, welcher in der Vergangenheit im Markt mehrfach Guthabenkarten kaufte

und sprach diesen am Mittwochvormittag darauf an. Der Senior entgegnete, er

benötige das Guthaben, um als Gegenleistung eine hohe Gewinnsumme zu erhalten.

Der Mitarbeiter des Marktes durchschaute die Betrugsmasche und informierte die

Polizei. Gegenüber der Streife gab der ältere Herr an, er habe bereits in der

Vergangenheit den Wert der Guthabenkarten an einem ihm unbekannten Mann

übermittelt, in der Hoffnung einen angeblichen Gewinn im hohen fünfstelligen

Bereich zu erhalten. Durch die Beamten konnte der 86-Jährige ausgiebig über

diese Form der Betrugsmasche aufgeklärt werden. Das zuständige Kommissariat in

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anrufe wie der beschriebene gehen regelmäßig insbesondere bei älteren Menschen

ein. Die professionellen Telefonbetrüger nutzen dabei ebenso altbekannte Maschen

wie den „Enkeltrick“, Schockanrufe oder wie hier, falsche Gewinnversprechen, um

an Geld oder Wertsachen der Angerufenen zu kommen. Als Angehörige älterer

Mitbürgerinnen und Mitbürger können Sie einen Beitrag zur Verhinderung solcher

Taten leisten, indem Sie mit Ihren lebensälteren Liebsten über solche

Betrugsmaschen sprechen und diese sensibilisieren, sich unter keinen Umständen

zur Übergabe von Geld oder Wertgegenstände verleiten zu lassen. Tipps gegen

Betrügereien jeder Art finden Sie auch auf der Internetseite

www.polizei-beratung.de

Einkauf eingeladen – Handtasche gestohlen, Zeuge gesucht!

Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, Mittwoch, 07.07.2021, 13:20 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde einer 44-jährigen Wiesbadenerin in Nordenstadt

innerhalb weniger Sekunden die Handtasche samt umfangreichen Inhalt aus dem Pkw

entwendet und dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die

Kundin eines im Ostring gelegenen Einkaufsmarktes räumte gegen 13:20 Uhr ihren

Einkauf in den Kofferraum ihres Pkw. Zuvor hatte sie ihre Handtasche im Fußraum

des Beifahrersitzes abgelegt. Nachdem die Einkäufe eingeladen und der leere

Einkaufswagen zum Abstellplatz zurückgebracht worden war, stieg die Geschädigte

wieder in ihren Pkw. Nun war ihre Handtasche verschwunden. Den Angaben der

Wiesbadenerin zufolge hatte sie den PKW zum Zurückbringen des Einkaufswagens

verschlossen, sodass der Diebstahl sehr wahrscheinlich während des Einräumens

der Lebensmittel geschah. Mit der Handtasche verschwanden noch weitere Sachen

wie ein Handy, Bankkarten, Ausweispapiere und Schlüssel. Im Tatzusammenhang gab

ein Zeuge einen Hinweis auf einen verdächtigen Mann. Dieser sei 40-50 Jahre alt

und circa 1,80 m groß gewesen. Weiterhin habe er grau-blondes Haar sowie einen

Bart getragen. Der Zeuge, welcher diese Beobachtung gemacht hatte ist der

Polizei bis dato nicht bekannt und wird gebeten, sich bei dem 4. Polizeirevier

unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Mehrere Autospiegel abgetreten, Wiesbaden-Dotzheim, Schönbergstraße,

Donnerstag, 08.07.2021, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag trat ein unbekannter Täter im Bereich der

Schönbergstraße in Dotzheim gegen die Außenspiegel von 3 geparkten PKW,

verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro und flüchtete.

Zeugen konnten den mutmaßlichen Täter beobachten. Bei diesem könnte es sich um

einen etwa 50 Jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben,

welcher mit einer kurzen, blauen Hose einem weißen T-Shirt und einer schwarzen

Umhängetasche bekleidet gewesen sein soll.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)

-345-2340 mit dem 3. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann von Traktor überrollt,

Geisenheim-Stephanshausen, Rennpfad, Mittwoch, 07.07.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am gestrigen Vormittag wurde ein 76-Jähriger in Höhe eines Feldweges bei

Geisenheim-Stephanshausen mutmaßlich von seinem eigenen Traktor überrollt und

dabei schwer verletzt. Gegen 10 Uhr stieß eine Spaziergängerin im Beriech eines

Feldweges auf einen unbesetzten Traktor und fand daraufhin den schwerverletzten

Stephanshausener. Dieser habe ihr gegenüber angegeben, er sei nach dem Absteigen

von seinem Traktor überrollt worden. Der 76-Jährige wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Er befindet sich

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Lebensgefahr.

Graffitisprayer in Idstein unterwegs, Idstein, Dammühlenweg, Mittwoch,

07.07.2021

(fh)Mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch verunstalteten unbekannte Täter die

Parkanlage in Idstein rund um den Schlossteich mit diversen Graffitis. Insgesamt

besprühten die Unbekannten zwei Parkbänke sowie den Boden rund um den

Schlossteich mit neon-pinker Farbe und hinterließen dabei Schriftzüge und einen

Sachschaden von circa 2.000 Euro. Rund um den Tatort wurde ein auffälliger Mann

wahrgenommen, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Dieser habe ein

dunkelblaues Tank-Top, eine beige oder graue Hose sowie eine schwarze Kappe, mit

einem augenscheinlich selbst aufgebrachten Schriftzug, getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Unfall mit drei Fahrzeugen und einem Verletzten, Taunusstein-Wingsbach,

Landesstraße 3032, Mittwoch, 07.07.2021, 15:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L3032 zwischen Wingsbach und

Strinz-Magarethä ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und zwei PKW bei dem

sich der Fahrer des Zweirads verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein

40 Jahre alter Taunussteiner mit seiner Kawasaki die Landesstraße aus Richtung

Wingsbach in Richtung Strinz-Magarethä, kam im Bereich einer Kurve leicht auf

die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Mercedes einer

47-Jährigen zusammen. Der Fahrer des Zweirads schaffte es einen Sturz zu

vermeiden, streifte jedoch einen weiteren entgegenkommenden Renault und brachte

sein Kraftrad danach zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich der

Motorradfahrer und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. An allen drei

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Bürgersprechstunde der „Schutzfrau vor Ort“ im Hünstetter Rathaus

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Ab Juni 2021 bietet Polizeihauptkommissarin Hatun

Deitz, die zuständige „Schutzfrau vor Ort“ für das Idsteiner Land, eine

Bürgersprechstunde an. Zu regelmäßig stattfindenden Terminen ist sie in den

Rathäusern Idstein, Niedernhausen, Hünstetten und Waldems anwesend. Sie steht

den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort für ihre Anliegen zur Verfügung. In

Hünstetten findet der erste Sprechstundentermin am Mittwoch, den 21. Juli, in

der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus in Wallbach statt.

Die nachfolgenden Termine werden über die Presse sowie auf der Internetseite der

Gemeinden bekanntgegeben. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können – nach

Voranmeldung per Telefon oder E-Mail – die Gelegenheit der persönlichen

Kontaktaufnahme zu ihrer „Schutzfrau vor Ort“ nutzen. Dem Infektionsschutz wird

im Rahmen der Sprechstunde eine besondere Bedeutung beigemessen und auf die

Einhaltung der geltenden Hygieneregeln hingewiesen.

Zum Hintergrund der „Schutzfrau vor Ort“: Die seit Dezember 2020 tätige

„Schutzfrau vor Ort“ ist ständige Ansprechpartnerin der Polizei für die Anliegen

der Bürgerinnen und Bürger der Kommunen im Zuständigkeitsgebiet der

Polizeistation Idstein. Hatun Deitz ist bereits seit 2002 im Bereich der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus beschäftigt und versah ihren Dienst bei der

Polizeistation Idstein. Zuletzt war sie als stellvertretende

Ermittlungsgruppenleiterin bei der Polizeistation Idstein tätig, in deren

Räumlichkeiten Hatun Deitz auch weiterhin ihren Dienst ausübt. Das durch den

engeren Kontakt entstehende, besondere Vertrauensverhältnis kommt sowohl der

Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, als auch der polizeilichen Arbeit zugute.

Wer es nicht zu den Terminen im Rathaus schafft, kann selbstverständlich auch

außerhalb dieser Zeiten den Kontakt zur „Schutzfrau vor Ort“ suchen. Zudem ist

sie natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen ansprechbar.

Erreichbar ist Frau Deitz unter der Telefonnummer (06126) 9394-11 oder per

E-Mail an svo.idsteinerland.ppwh@polizei.hessen.de .