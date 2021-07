Ludwigshafen: Stadtnotizen 07.07.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

„Pflegebedürftig – wer hilft?“ Vortrag an der VHS zum Thema Pflege

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet am Mittwoch, 14. Juli 2021, um 18.30 Uhr in Kooperation mit den Pflegestützpunkten Ludwigshafen einen Vortrag mit dem Titel „Pflegebedürftig – wer hilft?“ an. Die Veranstaltung findet im Vortragssaal der VHS statt. Die Pflegestützpunkte sind ortsnahe Anlaufstellen mit der Aufgabe, hilfe- und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige zu beraten und zu unterstützen. Die Referentinnen Tanja Deike-Weiand und Claudia Müller-Schmitt gehen in ihrem Vortrag auf folgende Themen ein: Unterstützungsangebote für Betroffene und Zugehörige; Leistungen der Pflegekassen; Pflegegrade und Begutachtung; Entlastungsangebote für pflegende Familienangehörige; Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht; weitere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Im Anschluss an den Vortrag stehen die Vortragenden für Fragen zur Verfügung. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, muss entweder einen negativen Schnelltest vorweisen können (nicht älter als 24 Stunden), oder einen Nachweis über die Genesung von Covid-19 oder geimpft sein. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher wird um eine Anmeldung gebeten. Im Gebäude gilt Maskenpflicht, am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. Das Testzentrum des DRK in den Räumen der VHS im Bürgerhof, Eingang Karlsruher Gässel, ist bis 18 Uhr geöffnet. Anmeldungen nimmt die VHS unter www.vhs-lu.de entgegen oder telefonisch unter 0621 504-2238.

Südamerikanischer Filmnachmittag in der VHS

Zu einem südamerikanischen Filmnachmittag lädt die Volkshochschule im Bürgerhof am Samstag, 17. Juli 2021, 16 Uhr, ein. Drei mutige Frauen aus Ecuador kämpfen sich mit Mikrofon und Rekorder durch den Regenwald. Ihr kleiner Radiosender wird zur Bastion gegen die Ausbeutung ihrer Heimat. Denn die indigenen Völker im Amazonas-Regenwald sind bedroht: Ölkonzerne dringen immer tiefer in die Lebensräume ein. Den indigenen Frauen eine Stimme geben: Dafür kehren die Radioreporterinnen zurück zu ihren Wurzeln. Das planet e.-Team Siegmund Thies und Berndt Welz konnte die Radio-Frauen auf ihrer Reise in den tiefen Regenwald begleiten. Ihre Dokumentation wurde beim GREENSCREEN Filmfestival 2021 als Best Report nominiert.

Die Filmaufführung findet um 16 Uhr im Vortragssaal der VHS Ludwigshafen statt. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Regisseur Siegmund Thies. Seit Anfang der 1990iger Jahre lebt und berichtet Thies aus Lateinamerika mit Dokumentationen zu gesellschaftlich relevanten Themen. Die Zusammenarbeit mit jungen Medienschaffenden aus dem Amazonasbecken sind nicht nur sein Schwerpunkt bei der Filmarbeit, sondern auch bei der Ausbildung und Vernetzung von Medienaktivisten vor Ort. Er studierte Medienpädagogik an der Universität in Münster und begann seine journalistische Laufbahn beim Landesfilmdienst in Rheinland-Pfalz.

Anschließend sind Interessierte eingeladen, sich ab 17 Uhr im hack-museumsgARTen auf dem Hans-Klüber-Platz an Infostände unter anderem von Fairtrade und BUND über Umweltfragen zu informieren. Ab 18 Uhr erklingen im Garten südamerikanische Vibes mit DJ Laurenzia.

Veranstalter des Nachmittags sind Vasantha Appadurai-Mehrfort, Gabriela Mewoekpor, ILA 21 Lu e. V. und Abya Yala, Mannheim e. V., in Kooperation mit der VHS Ludwigshafen. Der Nachmittag ist eine Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers der Stadt Ludwigshafen.

Anmeldung zum Film nimmt die Volkshochschule telefonisch unter 0621 504-2238, per E-Mail info@vhs-lu.de oder online über www.vhs-lu.de entgegen. Die Kursnummer ist 211AA1080.

Stadtbibliothek: Freitagslesung mit Uwe Ittensohn

Aus seinem Roman „Requiem für den Kanzler“ liest Uwe Ittensohn bei der Freitagslesung am Freitag, 16. Juli 2021, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Altbundeskanzler Helmut Kohl soll, nach einem Requiem im Dom, in Speyer beigesetzt werden. Kriminalhauptkommissar Frank Achill koordiniert den Hintergrundeinsatz der örtlichen Polizeikräfte und bittet seinen Freund André Sartorius als ortskundigen Stadtführer um Unterstützung. Alles sieht nach einer harmlosen Routineaufgabe aus. Dann mehren sich die Zeichen, dass Extremisten dem Ereignis ihren kaltblütigen Stempel aufdrücken wollen. Ein spannender Wettlauf gegen die Zeit hinter der Kulisse der Trauerfeierlichkeiten nimmt seinen Lauf. Uwe Ittensohn studierte Betriebswirtschaft, arbeitet in der Finanzbranche und war lange Jahre nebenberuflich als Lehrbeauftragter an einer Hochschule tätig. In seiner Freizeit widmet er sich der Speyerer Stadtgeschichte und dem Schreiben von Kriminalromanen.

Die Lesung ist eine Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers Ludwigshafen. Eine Anmeldung unter Telefon 0621 504-3301 ist zwingend erforderlich. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 3 Euro, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bei den Präsenzveranstaltungen in der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Vorgaben zur Pandemie-Bekämpfung. Die Kontaktdaten werden erfasst. Der Eintritt ist ausschließlich mit einem höchstens 24 Stunden alten, negativen Corona-Test gestattet. Vollständig geimpfte Personen, bei denen die letzte Impfung mehr als 14 Tage zurückliegt, sowie Genesene 28 Tage nach dem positiven PCR Test und daran anschließend sechs Monate, müssen keinen negativen Test nachweisen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist auf 20 begrenzt.

Schulbuchausleihe 2020/2021: Zusatztermine für die Schulbuchrückgabe vor den Sommerferien

Zum Ende des Schuljahres steht wieder die Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher an. Nutzer der Schulbuchausleihe können die Schulbücher zu den regulären Rückgabeterminen in den jeweiligen Schulen abgeben. Hierüber wird mit Ausgabe beziehungsweise Versand der Rücknahmescheine durch die Schulen informiert. Wie in den vergangenen Jahren auch, bietet der Bereich Schulen darüber hinaus wieder zentrale Zusatztermine für die Rückgabe für diejenigen an, die die Termine in den Schulen nicht einhalten können.

Diese Termine sind Mittwoch, 14. Juli 2021, von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag, 15. Juli 2021, von 9 bis 17.30 Uhr und Freitag, 16. Juli 2021, von 9 bis 12.30 Uhr im großen Saal im Kulturzentrum „dasHaus“, Bahnhofstraße 30. Eine vorherige Terminvereinbarung ist hierfür nicht notwendig.

Eine Rückgabe nach diesen Terminen ist nicht mehr möglich. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass alle bis dahin nicht zurückgegebenen sowie beschädigte und unvollständige Bücher in Höhe des Zeitwertes in Rechnung gestellt werden.

Zu eigenem Schutz und zum Schutz der Mitarbeitenden werden Besucher im Kulturzentrum „dasHaus“ gebeten, entweder eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen und die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis und Beachtung sowie um Einhaltung der Rückgabetermine.

Treffen am Bibelgärtchen: Kreuzkümmel

Die Evangelische Kirche Ludwigshafen am Lutherplatz veranstaltet am Mittwoch, 14. Juli 2021, 17 Uhr, wieder ein „Treffen am Bibelgärtchen“ im hack-museumsgARTen auf dem Hans-Klüber-Platz. „Himmlisch gewürzt: erdig – Kreuzkümmel“ ist das Thema des Abends, bei dem die Religionspädagogin Bärbel Bähr-Kruljac zu einem sinnlichen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus rund um das Thema Kreuzkümmel einlädt. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Bärbel Bähr-Kruljac, Teefon. 0621 65 82 07 21. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Durchführung der Veranstaltungen im hack-museumsgARTen ist von den geltenden Pandemie-Bestimmungen abhängig. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln.

Radarkontrollen für die Woche vom 12. Juli bis 18. Juli 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 12. Juli: Oppau, Pfingstweide und Rheingönheim; Dienstag, 13. Juli: Süd, Ruchheim und West; Mittwoch, 14. Juli: Friesenheim, Gartenstadt und Edigheim; Donnerstag, 15 Juli: Maudach, Mundenheim und Mitte; Freitag, 16. Juli: Nord, Oggersheim und Oppau; Samstag, 17. Juli: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.