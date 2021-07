Ludwigshafen: Stadtnotizen 08.07.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller, Westendstraße 22, findet am Donnerstag, 15. Juli 2021, 16 bis 17 Uhr statt.

Ortsvorsteherbüro Ruchheim geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Ruchheim, Schlossstraße 1, ist in der Zeit von Donnerstag, 15. Juli 2021 bis einschließlich Freitag, 6. August 2021, geschlossen.

Sonderimpfangebot im Impfzentrum ab Montag

Ohne vorherige Anmeldung können sich Erwachsene ab 18 Jahren in der kommenden Woche im Impfzentrum in der Walzmühle gegen das Coronavirus impfen lassen, und zwar von Montag, 12. Juli, bis Freitag, 16. Juli 2021, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Etwa 50 Menschen pro Tag können im genannten Zeitraum eine Impfung erhalten. Verwendet werden die Vakzine von BioNTech und Moderna. Mitzubringen sind der Personalausweis oder Pass und wenn vorhanden der Impfausweis. Die Impfdosen für die Aktion stehen aufgrund von abgesagten Terminen zur Verfügung. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck freut sich über diese weitere „Sonderimpfaktion“ in Ludwigshafen: „Nachdem wir im Juni zwei Aktionen für Menschen in beengten Wohnsituationen angeboten haben, gibt es nun eine Aktion für alle Ludwigshafener Bewohner über 18 Jahren. Ich möchte alle, die noch nicht geimpft sind, dazu ermutigen, diese Chance zu nutzen und sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen – zumal es völlig unkompliziert ohne vorherige Terminvergabe vonstattengeht.“

Gaststätte nach erneuter Lärmbeschwerde geschlossen

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am frühen Donnerstagmorgen, 8. Juli 2021, ein Lokal in Nord/Hemshof geschlossen, nachdem der Gaststättenbetreiber eine von dort ausgehende Lärmbelästigung der Nachbarschaft nicht dauerhaft beendet hatte. Eine Anwohnerin hatte gegen 1 Uhr beim KVD über laute Musik und Stimmen aus der Gaststätte geklagt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Lokaltür geöffnet war und so Lärm in die Umgebung drang. Im Gespräch zeigte sich der 36-jährige Betreiber uneinsichtig und impulsiv, wenngleich er den KVD-Forderungen nachkam, die Musik leiser zu stellen sowie Fenster und Türen des Lokals zu schließen. Gegen 2.20 Uhr bat die Polizei den KVD um Anfahrt der Gaststätte, weil es erneut Lärmbeschwerden gab. Aufgrund der vorherigen Erfahrungen mit dem Betreiber betrat der KVD das Lokal gemeinsam mit der Polizei. Die Einsatzkräfte teilten dem Betreiber mit, dass die Gaststätte nun geschlossen werde. Nach Räumung und Schließung des Lokals war die Nachtruhe wiederhergestellt.