Neustadt: vhs qualifiziert Sprachbeauftragte in Kitas

Neustadt an der Weinstraße – Das Thema „Sprache in der frühkindlichen Entwicklung“ ist hochaktuell. Im Kita-Zukunftsgesetz ist die Sprachförderung deshalb zum ersten Mal als Aufgabe für die Kindertagesstätten verankert. In jeder Einrichtung sollen eine Sprachbeauftragte und ausgebildete Sprachbildnerinnen dafür sorgen, dass die Kinder so früh wie möglich genügend Anregungen erhalten, um sich sprachlich weiterzuentwickeln und fit für die Grundschule zu werden.

Die Volkshochschule bietet dazu einen Zertifikatslehrgang mit neun Modulen an, der für diese Tätigkeit qualifiziert. Er beginnt am 11. September 2021.

Für Teilnehmer, die bereits einen Lehrgang besuchen, gibt es zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, ein verpasstes Modul zeitnah nachzuholen. Das Nachhol-Modul findet am 11. Dezember 2021 statt.

Eine Anmeldung ist schon jetzt möglich.

Nähere Auskünfte gibt in der Volkshochschule Dorothea Tomaschko unter dorothea.tomaschko@neustadt.eu oder unter 06231-855-1569.