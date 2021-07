Heidelberg: Vorbereitungen für „Kultursommer Lust4Live“ laufen auf Hochtouren

Heidelberg – Endlich wieder live: Heidelberg feiert das Aufleben der Kultur mit dem Sommerfestival „Lust4Live“. Der Kultursommer startet an diesem Wochenende, Freitag, 9. Juli, und bietet bis Sonntag, 18. Juli 2021, ein buntes Programm. Alle Tickets sind kostenfrei.

Für Kunstschaffende stehen drei Bühnen im Heidelberger Stadtgebiet bereit: eine im Tiergartenbad, eine auf dem Universitätsplatz und ein mobiler Kulturtuck, der in verschiedenen Stadtteilen haltmacht. Die Stadt Heidelberg, die Heidelberg Marketing GmbH und das Theater und Orchester Heidelberg stellen die Veranstaltung gemeinsam auf die Beine. Das Vorhaben wird von der Kulturstiftung des Bundes mit bis zu 500.000 Euro unterstützt – eine hohe Summe angesichts von 117 geförderten Projekten bundesweit und einer Gesamtfördersumme von rund 30,5 Millionen Euro.

Anlässlich des Bühnenaufbaus auf dem Universitätsplatz waren am Mittwoch, 7. Juli 2021, unter anderem vor Ort: Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner, Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg, Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH, Joe Schwarz, Leiter Eventmanagement der Heidelberg Marketing GmbH, Dirik Schilgen, Musiker mit Auftritt am Samstag, 10. Juli, auf der Bühne Uniplatz sowie Salma Kiem, Musikerin mit Auftritt beim Abschlusskonzert am Sonntag, 18. Juli, auf der Bühne Tiergartenbad.

„Großer Dank gilt allen Beteiligten, die dieses Festival möglich gemacht haben“

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner betonte: „Mit dem Bühnenaufbau steigt die Vorfreude auf das Kulturfestival ins Unermessliche: Ab Freitag werden hier auf dem Universitätsplatz und an anderen Orten der Stadt Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Sparten ihr Können zeigen und das Publikum wird Kultur und Unterhaltung vom Feinsten genießen können. Mein großer Dank gilt allen Beteiligten, die dieses Festival möglich gemacht haben.“

Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg und Künstlerischer Leiter von „Lust4Live“, sagte: „Es ist ein tolles Gefühl, nun endlich die Bühnen zu sehen und zu wissen, dass wir hier ab Freitag zehn Tage lang die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler sehen und erleben können. Ich hatte das Vergnügen, mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen im Kuratorium das Programm zusammenstellen zu können und bin überzeugt, dass die Heidelbergerinnen und Heidelberger überrascht sein werden, wie viel Kunst und Kultur in dieser Stadt steckt.“

Joe Schwarz, Leiter Eventmanagement der Heidelberg Marketing GmbH, sagt: „Mein Team und ich freuen uns von Seiten der Eventabteilung von Heidelberg Marketing sehr darauf, nach etwa eineinhalb Jahren endlich wieder eine Veranstaltung durchführen zu können und somit nach der reinen Planungsphase ein Ergebnis sehen zu können. Dass die erste Veranstaltung dann auch gleich ein solches Steckenpferd geworden ist, freut uns umso mehr. Sicherlich stellt uns die recht kurze Planungsphase vor große Herausforderungen. Diese werden wir meistern und den Gästen, auch dank der guten Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Stadt, wie dem Theater, dem Kulturamt und vielen anderen Ämtern, ein einmaliges und sicheres Live-Erlebnis präsentieren.“

Tickets für Eröffnung vergriffen / Weitere neun Tage mit buntem Programm

Das ganze Programm, weitere Infos und kostenfreie Tickets gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/lust4live. Am Eröffnungstag, Freitag, 9. Juli 2021, wird Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner das Publikum um 20.30 Uhr begrüßen. Im Anschluss spielt das Heidelberger Sinfonieorchester Stücke von Haydn und Mozart auf der Universitätsbühne. Im Tiergartenbad tritt die Freddy Wonder Combo auf. Die Tickets für beide Konzerte sind bereits vergriffen. Allerdings gibt es noch freie Plätze für die musikalische Lesung von „Tutu Toulouse Mitternachtsgeschichten“ am Freitag, 9. Juli, um 23 Uhr auf der Tiergartenbadbühne. Außerdem folgen weitere neun Tage mit abwechslungsreichem Programm.