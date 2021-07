Karlsruhe: Details zur Zuschauer-Planung im BBBank Wildpark – Jetzt noch Dauerkarte sichern!

Karlsruhe – Mit einem Heimspiel am 2. Spieltag im BBBank Wildpark gegen den SV Darmstadt 98 startet der Karlsruher SC am 30. Juli in die Saison 2021/22. Nach Monaten ohne Zuschauer darf die Stadionauslastung zum Heimauftakt – vorbehaltlich der Zustimmungen und Regelungen von Ordnungsamt und DFL – nach den aktuellen Vorgaben 50 Prozent betragen. Wir informieren über alle Details der Planungen (Stand Donnerstag, 8 Juli 2021).

Zum ersten Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 sollen im BBBank Wildpark rund 10.000 Plätze zur Verfügung stehen. Diese Anzahl ergibt sich aus der erlaubten, 50-prozentigen Auslastung des Stadions, welches mit der neuen Ost- und Südtribüne unter normalen Umständen mittlerweile knapp 20.000 Zuschauern fassen würde.

Aufgrund der begrenzten Kapazität ist geplant, derzeit nur Dauerkarteninhaber des KSC zuzulassen, ein Tageskartenverkauf ist auch aus Kapazitätsgründen vorerst leider nicht vorgesehen. Der freie Dauerkarten-Verkauf läuft derzeit noch unter ksc.de/tickets. Da aktuell bereits mehr als 8.200 Dauerkarten verkauft sind, empfiehlt der KSC, sich so bald wie möglich noch die Dauerkarte zu sichern, um bei den kommenden Spielen dabei zu sein.

Für Auswärtsfans sollen im BBBank Wildpark 500 Plätze zur Verfügung stehen. In der kommenden Woche entscheidet die DFL final zu diesem Thema.

Derzeit geht der KSC davon aus, dass die Kapazität von 10.000 Plätzen für alle Dauerkarteninhaber, Hospitality-Gäste und die angesprochenen Gästefans ausreichen wird. Sollte die Kapazität im Vorfeld des Saisonauftakts bereits durch Dauerkarteninhaber und Gäste überschritten werden, informiert der Club zeitnah über das weitere Vorgehen.

Voraussetzung für einen Stadionbesuch wird sein, dass jeder Zuschauer geimpft, genesen oder negativ getestet ist (GGG-Regel). Während der gesamten Veranstaltung besteht Maskenpflicht auf dem Gelände und im Stadion. Diese muss konsequent eingehalten werden, da sonst mit einer Reduzierung der Zuschaueranzahl gerechnet werden muss. Diese Maßnahmen sind seitens des KSC eng mit dem Karlsruher Ordnungsamt abgestimmt, stehen aktuell aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung zum vom KSC entwickelten Hygienekonzept. Final grünes Licht soll im Laufe der nächsten Woche gegeben werden.

Sobald es neue Entwicklungen gibt, informiert der KSC schnellstmöglich.