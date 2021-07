Kaiserslautern: Tim Rieder verlässt den FCK

Kaiserslautern – Defensivspieler Tim Rieder verlässt den 1. FC Kaiserslautern nach einem Jahr wieder. Der 27-Jährige wechselt zum Drittligisten Türkgücü München.

Tim Rieder wechselte im vergangenen Sommer vom Bundesligisten FC Augsburg an den Betzenberg, nachdem er in der Saison zuvor auf Leihbasis für den TSV 1860 München aufgelaufen war. Bei den Roten Teufeln stand der gebürtige Bayer, der seine fußballerische Ausbildung beim FC Bayern München durchlaufen hatte, in 36 Drittligaspielen auf dem Platz. Nun zieht es den Abwehrspieler wieder zurück in seine Heimat.

Der 1. FC Kaiserslautern bedankt sich bei Tim Rieder sehr herzlich für seinen Einsatz im vergangenen Jahr und wünscht ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute!