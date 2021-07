Kaiserslautern – Die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) trägt am kommenden Wochenende (10/11.07.2021) gleich zwei 4-Stunden-Rennen aus.

Am Samstag, 10. Juli, wird das 61. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen stattfinden, am Sonntag, 11. Juli, das 44. RCM DMV Grenzlandrennen. Bei beiden Rennen ist auch der Kaiserslauterner Mike Jäger am Start.

„Das ist auch für mich einen neue Erfahrung. Zwei Rennen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen habe ich noch nie bestritten. Auf jeden Fall freue ich mich nach der etwas längeren Pause nach dem 24h-Rennen auf den Start am Nürburgring“,

so Jäger. Erneut startet er im Hella Pagid-Ferrari 488 GT3 vom Andernacher Team Racing One. Neben seinem Stammpartner Christian Kohlhaas teilt sich Jäger diesmal das Cockpit mit Carrie Schreiner, die an diesem Wochenende als dritte Fahrerin zum Team gestoßen ist.

Jäger: