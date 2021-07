Heidelberg-Ziegelhausen/Neckargemünd: Busfahrerin verursacht erheblichen Schaden und flüchtet; Führerschein beschlagnahmt

Heidelberg-Ziegelhausen/Neckargemünd – Für viel Aufregung sorgte am

Dienstagmittag ein Verkehrsunfall im Stadtteil Ziegelhausen, bei dem ein Schaden

von nahezu 40.000.- Euro entstand. Die Verursacherin, die Fahrerin eines

Linienbusses war gegen 12 Uhr vom Köpfelweg in den engen Rainweg eingefahren und

hatte im Verlauf einer längeren Strecke, zwischen den Anwesen Nr. 5 und Nr. 70,

insgesamt zwei Hauswände und fünf Autos gestreift und dabei zum Teil erheblich

beschädigt. Anschließend fuhr sie weiter und stellte den Bus im Depot des

Transportunternehmens in einer Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises ab. Mehrere

Zeugen hatten die Unfallserie beobachtet, die Polizei informiert und das

Kennzeichen des Busses mitgeteilt. Im Busdepot wurde das Fahrzeug, das

ringsherum Beschädigungen aufwies, rund eineinhalb Stunden später begutachtet.

Die verantwortliche Fahrerin wurde zudem dort angetroffen. Ihr Führerschein

wurde daraufhin beschlagnahmt. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte die

Frau bereits am Vortag in der Bahnhofstraße in Neckargemünd mit demselben Bus

einen Verkehrsunfall verursacht und war anschließend, ohne anzuhalten,

weitergefahren. Die Frau hatte am Montagvormittag, kurz nach 9 Uhr, auf dem Weg

in Richtung Heidelberg, in Höhe des Anwesens Nr. 60, einen geparkten Fiat

gestreift und dort einen Schaden von schätzungsweise über 1.000.- Euro

angerichtet. Ein Zeuge hatte auch hier den Unfall beobachtet du die Polizei

verständigt. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen zu beiden

Unfallkomplexen übernommen.

Heidelberg/Leimen, L594/L600: Nach Unfall mit PKW zwei Kinder schwer verletzt

Heidelberg / Leimen, L594 / L600 – Am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr befuhr

ein 34-jähriger Smart-Fahrer die L594 von Leimen kommend in Fahrtrichtung

Heidelberg. Auf Höhe der Kreuzung, Karlsruher Straße/ Haberstraße, zeigte die

für ihn geltende Ampel grün, sodass er seine Fahrt auf dem linken der beiden

Fahrstreifen fortsetzte. Zu diesem Zeitpunkt warteten ein 12-jähriges sowie ein

14-jähriges Kind auf einer Verkehrsinsel, mittig der Karlsruher Straße, an der

für sie rot zeigenden Fußgängerampel. Als der 34-Jährige in den Kreuzungsbereich

einfuhr, rannten die beiden Kinder plötzlich los und wollten die Fahrbahn

überqueren. Hierbei stießen sie mit der linken Fahrzeugseite des 34-Jährigen

zusammen. Das 12-jährige Kind, das nach dem Zusammenstoß bewusstlos und schwer

verletzt am Boden liegen blieb, wurde in der Folge mit einem Rettungswagen in

eine naheliegende Klinik gebracht. Das 14-jährige Kind war ansprechbar und wurde

ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern der

beiden Kinder wurden umgehend verständigt und kamen vor Ort. Der 34-jährige

blieb unverletzt. An dem Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500

Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Heidelberg war für die Dauer der Unfallaufnahme, für

rund 1 ½ Stunden, voll gesperrt. Der Verkehr von der Haberstraße sowie von

Leimen aus kommend, wurde über die Straßenbahnhaltestelle abgeleitet.

Heidelberg-Kirchheim – Flächenbrand im Stückerweg – Feuerwehr im Einsatz – PM Nr. 1

Heidelberg – Am Mittwochmorgen, kurz vor 05.00 Uhr, geriet eine

landwirtschaftlich genutzte Fläche im Bereich des Stückerweges in

Heidelberg-Kirchheim aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr ist

derzeit im Löscheinsatz. Die Freilegung der Glutnester wird vermutlich noch

längere Zeit in Anspruch nehmen.

Heidelberg – Karlsruher Straße – zwei Kinder bei Verkehrsunfall schwer verletzt – PM Nr. 2

Heidelberg – Wie bereits berichtet, ereignete sich am späten

Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit Verletzten im Bereich der Karlsruher

Straße in Heidelberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 12-jähriger

Junge und ein 14-jähriges Mädchen von einem Pkw erfasst, als die beiden Kinder

trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel auf die Fahrbahn der Karlsruher Straße

in Höhe Haberstraße rannten. Hier kam es zum Zusammenstoß beider Kinder mit der

linken Fahrzeugseite des Pkw Smart eines 34 Jährigen, der die Karlsruher Straße

stadteinwärts befuhr. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Kinder

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Beide

Kinder wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Entgegen der

Erstmeldung hatte sich keiner der Unfallbeteiligten unerlaubt von der

Unfallstelle entfernt. An dem Pkw Smart entstand Sachschaden in Höhe von circa

1500EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg

war die Karlsruher Straße in Richtung Heidelberg bis 19.45 Uhr gesperrt. Größere

Verkehrsbehinderungen ergaben sich dabei nicht.