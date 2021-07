Kreis Bergstraße

Viernheim: Ohne Führerschein erwischt / 38-Jähriger fährt entgegen der Einbahnstraße

Viernheim – Weil ein Opel Vivaro am Mittwoch (07.07.) um kurz nach 1 Uhr

in der Karl-Marx-Straße entgegen der Einbahnstraßenregelung gefahren ist, nahm

eine Polizeistreife die Verfolgung auf. Der Kleinbus wurde letztendlich in der

Wilhelm-Leuschner-Straße gestoppt. Der 38-jährige Fahrer aus Viernheim wurde

ohne Führerschein erwischt. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Zur

Anzeigenaufnahme und für die Entnahme einer Blutprobe musste der Mann, der

reumütig seinen Fehler eingestand, mit auf die Dienststelle kommen. Wie hoch

letztendlich die Strafe ausfallen wird, wird sich nach Abschluss des

Strafverfahrens zeigen.

Zwingenberg: Markenbrillen für 3000 Euro gestohlen

Zwingenberg – Mehrere Markensonnenbrillen sowie ein Laptop wurden am

Mittwochmorgen (07.07.) aus einem Brillengeschäft in der Darmstädter Straße

gestohlen. Der bislang erhobene Schaden liegt bei mindestens 3000 Euro. Um kurz

vor 4 Uhr hat eine Anwohnerin laute Schläge vernommen. Bei der Nachschau wurde

ein Mann gesehen, wie er die Scheibe der Eingangstür des Geschäfts einschlug.

Aus den Auslagen wurden sodann die Markenbrillen sowie ein Laptop mitgenommen.

Ob der Täter auch Geld aus der Kassen nehmen konnte, wird noch geprüft. Der bis

zu 1,80 Meter große und schlanke Einbrecher trug einen Kapuzenpullover und eine

dunkle Hose. Wer Hinweise zu dem gesuchten Einbrecher geben kann, meldet sich

bitte bei den Beamten des Kommissariats 41 in Bensheim. Telefon: 06251 / 8468-0.

Darmstadt

Darmstadt: Einbrecher im Café / Täter erbeuten Bargeld / Zeugen gesucht

Darmstadt – In der Zeit zwischen Dienstag (5.7.) und Mittwoch (7.7.) haben

Einbrecher ein Café am Mathildenplatz heimgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge

überwanden die noch unbekannten Täter einen Mauervorsprung und verschafften sich

über ein Fenster Zugang zu den Räumen. Dort suchten sie nach Beute und ließen

Bargeld mitgehen. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen,

die zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr verdächtige

Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben. Hinweise zu den Tätern

nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Wixhausen: Scheibe eingeschlagen und Wildkamera gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt – In der Zeit zwischen Sonntag (4.7.) und Dienstagnachmittag

(6.7.) haben Kriminelle den Garten eines Einfamilienhauses in der

Trinkbornstraße heimgesucht, dort eine Fensterscheibe des Anwesens eingeschlagen

und eine Wildkamera aus dem Gartenbereich mitgehen lassen. Die Darmstädter

Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache wegen des Verdachts des besonders

schweren Diebstahls und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Krimineller bei Einbruch in Pizzeria überrascht / Bei Flucht Diebesgut zurückgelassen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Am frühen Mittwochmorgen (7.7.) hatte ein noch unbekannter

Täter nichts Gutes im Sinn, als er sich gegen 3 Uhr Zugang zu den Räumen einer

Pizzeria in der Gardistenstraße verschaffte und nach Wertvollem suchte. Sein

dabei verursachter Lärm weckte die Bewohner des Hauses woraufhin der Unbekannte

sofort die Flucht ergriff. Seine ins Visier geratene Beute, darunter ein Beamer

und eine Spielekonsole, entsorgte er auf seinem Weg von dem Grundstück in einer

Mülltonne des Hinterhofes. Das Kommissariat 43 des 1. Polizeireviers ist mit dem

Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem

Flüchtenden geben können. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten unter der

Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt: Wohnmobil aufgebrochen / Verriegelung hält stand und Täter flüchten

Darmstadt – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in der

Zeit zwischen Montag (5.7.), 21.30 Uhr und Dienstag (6.7.), 9 Uhr ihr Unwesen in

der Arheilger Straße getrieben und versucht in ein abgestelltes weißes Wohnmobil

einzubrechen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte glücklicherweise an der

Standhaftigkeit der Verriegelung und somit traten die Täter unverrichteter Dinge

die Flucht an. Das Kommissariat 43 des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren

Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls betraut und

nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Südhessen / Reinheim: Ferienzeit – Einbruchszeit? / Fachberater in Südhessen laden zum Infotag rund um die Themen Einbruchsschutz und Seniorenprävention ein

Reinheim – Mit Beginn der Ferienzeit laden die Beamten von der

kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen zu einem

Infotag rund um die Themen Einbruchsschutz – „Sicher im Urlaub“ und

Seniorenprävention ein. Am Donnerstag, den 22. Juli 2021, in der Zeit von 10 bis

14 Uhr erwarten Sie die professionellen Berater in der Grabenstraße auf der

Terrasse am Fußweg zum Hofgut. Dort können alle in diesem Zusammenhang

bestehenden Fragen gestellt werden. Für eine bessere Veranschaulichung sind die

Polizisten mit Exponaten als Anschauungsmaterials und Broschüren ausgestattet.

Zusätzlich bieten die Beamten den Bürgerinnen und Bürgern eine kostenlose

Fahrradcodierung an. Hier gilt zu

beachten, dass für alle zu codierenden Fahrräder, neben dem Ausweis auch ein

Eigentumsnachweis vorgelegt werden muss.

Ab sofort ist eine telefonische Anmeldung bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 möglich.

Griesheim: Schnelle Festnahme nach Autoaufbruch / Aufmerksame Zeugen alarmieren die Polizei / 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Griesheim – Dank der folgerichtigen Reaktion von Zeugen ist es der Polizei

gelungen, am Dienstag (6.7.) zwei 19 und 29 Jahre alte Männer aus Darmstadt beim

Einbruch in ein Auto auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen. Verdächtige

Geräusche hatten am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr die Aufmerksamkeit von

Anwohnern „Am Flurgraben“ geweckt. Als sie aus dem Fenster schauten bemerkten

sie ein auffällig auf der Straße liegendes Pedelec, Lichtschein aus dem

Innenraum eines Autos und zwei Männer, die offenbar darin nach Wertgegenständen

suchten. Als die beherzten Zeugen das Duo ansprach ergriffen diese sofort die

Flucht. Doch die währte nicht lange. Aufgrund der zeitnahen Verständigung und

der guten Beschreibung wurde das Duo im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung

wenige Meter weiter gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle und der

Durchsuchung bestätigte sich der Verdacht und die Polizisten stellten

Beweismittel sicher, das mutmaßlich aus weiteren vorausgegangenen Einbrüchen

beziehungsweise Diebstahlsdelikten stammt. Beide Tatverdächtige wurden

festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde der 19-Jährige nach Abschluss

aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sein 29-Jörhier Komplize sitzt

seit Mittwochnachmittag nach Erlass eines Haftbefehls von einem Haftrichter in

einer Justizvollzugsanstalt. Derweil dauern die Ermittlungen zu den

Hintergründen weiter an. In diesem Rahmen konnte das auf der Straße

zurückgelassene und im Vorfeld entwendete Pedelec bereits seinen Besitzern

zugeordnet und übergeben werden. Weil die Beamten nicht ausschließen, dass die

bei den Verdächtigen sichergestellten Beweismittel aus weiteren Straftaten

stammen könnten, bitten sie Zeugen oder mögliche Eigentümer entwendeter

Gegenstände, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 42 in Griesheim zu

melden.

Pfungstadt: Geldautomaten aufgebrochen / Zeugen nach Einbruch in Kneipe gesucht

Pfungstadt – Die Bargeldkassette eines Geldautomaten und die Geldscheine

aus der Kasse einer Kneipe in der Eberstädter Straße gerieten am Mittwoch (7.7.)

gegen 3 Uhr in das Visier von Kriminellen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten

die Täter das zur Straße gelegene Fenster des Gebäudes auf und verschafften sich

damit gewaltsam Zugang zu dem Schankraum. Dort machten sie sich auf die Suche

nach Wertgegenständen und flüchteten mit der aus dem Automaten ausgebauten

Münzgeldkassette sowie den Tageseinnahmen aus der Kasse. Das Kommissariat 42 von

der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Die Ermittler fragen: Wem

sind zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen? Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090

von den Beamten entgegengenommen.

Weiterstadt: A 5 wegen „Lilli“ gesperrt/Yorkshire-Terrier schnappt zum Dank nach Autobahnpolizist

Weiterstadt – Am vergangenen Freitag (02.07.) büxte auf einem Feld bei

Weiterstadt Yorkshire-Terrier-Hündin „Lilli“ aus. Ihre Besitzerin suchte seitdem

vergeblich nach dem Vierbeiner.

Am Dienstagabend (06.07.) meldeten Verkehrsteilnehmer der Autobahnpolizei das

Tier, welches offenbar mehrfach versuchte die A 5 zu überqueren. Die

Ordnungshüter sperrten daraufhin kurzzeitig die Strecke in Richtung Darmstadt

und fingen die scheue Lilli mit vereinten Kräften wieder ein. Drei

Streifenbesatzungen waren hierbei schlussendlich im Einsatz. Ihre Besitzerin

konnte die Hündin anschließend bei der Polizeiautobahnstation Südhessen wieder

voller Freude in die Arme schließen.

Sonderlich dankbar über ihre Rettung erwies sich Lilli allerdings nicht gerade.

Einem Beamten der Autobahnpolizei biss sie beim Rettungsversuch leicht in die

Hand. Der Retter musste die dabei entstandene kleine Wunde ärztlich versorgen

lassen.

Odenwaldkreis

Unfallflucht im Hinterhof

Brombachtal – Auf dem Hinterhof eines Grundstückes in der Hauptstraße in Kirchbrombach wurde in der Zeit von Sonntag, 04.07. auf Montag 05.07. zwischen 19:00 Uhr und 08:10 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher sowohl ein schwarzer Citroen als auch ein grauer Suzuki offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Erbach: Pkw kollidiert mit querendem Mofa – Zeugen gesucht!

Erbach – Am Dienstag, 06.07.2021 gegen 11:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich Obere Stadtwiese/Werner-von-Siemens-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 64jährigen Pkw-Fahrerin und einem 57jährigen Mofafahrer. Dabei querte der Mofafahrer vermutlich vom Gehsteig an der Werner-von-Siemens-Straße aus die Obere Stadtwiese, und wurde hierbei vom Auto der Fahrzeugführerin erfasst. Glücklicherweise blieb der Mofafahrer dabei unverletzt. Allerdings stand er dabei unter Alkoholeinfluss, weshalb ihn nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?