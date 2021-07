16-Jährige stürzt mit E-Roller

Zu Fall kam am Dienstag um 16:45 Uhr eine 16-Jährige, die mit ihrem E-Roller in der Bahnhofstraße unterwegs war. Als sie in Höhe des Postplatzes auf den Bürgersteig fahren wollte, stürzte sie und zog sich hierbei Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Enkeltrick Betrug gescheitert

Opfer eines versuchten sogenannten „Enkeltrick Betruges“ wurde am Dienstag gegen 12:00 Uhr eine 93-Jährige aus Speyer. Die Seniorin erhielt einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Mit der Behauptung, Geld zur Regulierung eines Unfalls zu benötigen, wollte sich die Betrügerin am Vermögen der Seniorin bereichern. Diese verhielt sich richtig und erkundigte sich mehrmals nach dem Namen der Anruferin, woraufhin die Betrügerin letztlich das Gespräch beendete

Die Polizei rät:

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber

mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie

Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. -Seien

Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder

Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie

beim Anrufer bzw. bei der Anruferin Dinge, die nur der richtige

Verwandte/Bekannte wissen kann. -Geben Sie keine Details zu Ihren

familiären und finanziellen Verhältnissen preis. -Wenn ein Anrufer

Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies

mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Fahrradkontrollen

Der morgendliche Fahrradverkehr wurde gestern zwischen 07:20 Uhr und 08:00 Uhr in der Waldseer Straße überwacht. Von 70 kontrollierten Radfahrerinnen und Radfahrern befuhren 21 den Radweg entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Hierunter befanden sich 20 Schulkinder.

Bitte beachten Sie:

Der Straßenverkehr ist für Kinder sehr anspruchsvoll. Sie müssen nicht nur ihr Fahrrad beherrschen, sondern auch viele Dinge beachten, die rundherum passieren. Für den Weg zur Schule ist nicht immer die kürzeste, sondern die sicherste Strecke die richtige. Vor der ersten alleinigen Fahrt zur Schule sollte Ihr Kind nicht nur die wichtigsten Verhaltensregeln kennen, sondern auch den weg. Fahren Sie die Strecke so oft wie möglich gemeinsam mit ihrem Kind ab, beobachten Sie sein Verhalten und erklären Sie worauf es ankommt.