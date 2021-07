Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am 06.07.2021, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Niedererdstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Lieferwagen soll beim Rückwärtsfahren eine hinter ihm stehende Radfahrerin angefahren haben. Da bei Beteiligten zunächst keinen Schaden feststellen konnten, tauschten sie vor Ort keine Daten aus. Erst später bemerkte die Fahrradfahrerin, dass ihr Fahrrad beschädigt wurde und sie auch leichte Verletzungen erlitt.

Der Fahrer des Lieferwagens oder Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

37-Jähriger geht auf Nachbar los

Ein 37-Jähriger traf sich am Dienstag (06.07.2021, 21.45 Uhr) mit seinem 47-jährigen Nachbarn in dessen Wohnung in der Weinbietstraße. Beide tranken reichlich Alkohol, als plötzlich ein Streit zwischen den beiden Männern entstand. Hierbei ging der 37-Jährige mit einem Topfdeckel auf seinen Nachbarn zu und versuchte auf ihn einzuschlagen. Der 47-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Als die Polizei erschien brüllte der 37-Jährige vom Fenster aus lautstark in Richtung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Gleichzeitig versuchte er wieder zu seinem Nachbarn zu gelangen und auf ihn einzuschlagen. Die Polizei mussten den 37-Jährigen schließlich fesseln und zu einer Polizeidienststelle bringen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zusätzlich musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Unfall zwischen Fahrradfahrer und PKW

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer war am Dienstag (06.07.2021) gegen 7.35 Uhr in der Bruchwiesenstraße unterwegs. Hierbei fuhr er verbotswidrig auf dem Fahrradstreifen entgegen der Fahrtrichtung. Ein PKW wollte im Kreuzungsbereich zur Maudacher Straße abbiegen, übersah den Fahrradfahrer und kollidierte mit dem 14-Jährigen. Der Jugendliche stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Der PKW-Fahrer kümmerte sich sofort um den 14-Järhigen. Da dieser aber zunächst angab nicht verletzt zu sein, verließ der PKW-Fahrer die Örtlichkeit wieder. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun Fahrer.