Edenkoben – 18 Jahre alter Rennradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In der Radeburger Straße kam es am Dienstagabend (06.07.2021, 20.30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18 Jahre alter Rennradfahrer schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin wollte von der Radeburger Straße nach links in die Poststraße abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, über das Fahrzeug geschleudert. Mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie Thorax- und Rückenverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Polizei appelliert: Ein Helm ist ein lebensrettender Kopfschutz. Bei einem Unfall oder schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Niederotterbach – Am Mittwoch, 07.07.2021, gegen 00:00 Uhr, befuhr ein 37jähriger PKW Fahrer aus dem Kreis Germersheim die L 544 aus Richtung Niederotterbach kommend in Richtung Oberhausen. Im Kurvenbereich kam er, vermutlich aufgrund Alkoholisierung, nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Feld stehen. Anschließen verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Ast auf Fahrbahn

Silz – Am Montag, 06.07.21, gegen 11.20 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer bei der PI Bad Bergzabern einen größeren Ast auf der L 494 zwischen Silz und Gossersweiler-Stein. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung konnte den Ast entfernen. Da aber der gesamte Baum umzufallen drohte, wurde die Strecke für ca. 1 Stunde komplett gesperrt. Die Gefahrenstelle konnte durch die Straßenmeisterei beseitigt werden.

Verkehrskontrolle

Bad Bergzabern – Am Montag, 06.07.2021, in der Zeit von 09.45 Uhr bis 12.45 Uhr, führten Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik, im Dienstgebiet der PI Bad Bergzabern, mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden gegen 10 Verkehrsteilnehmer wegen fehlendem Sicherheitsgurt und 5 wegen Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Bergzabern – Ca. 5500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in der Zeppelinstraße in Bad Bergzabern. Beim Abbiegen streifte am Montag, 05.07.2021, 07.30 Uhr, ein LKW mit Auflieger einen geparkten PKW der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Herxheim – Geschwindigkeitskontrollen

27 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit stellten Beamte der Polizei Landau am Dienstag bei Geschwindigkeitskontrollen in Landau und Herxheim fest. Zunächst waren am Morgen Kontrollen in der Godramsteiner Hauptstraße durchgeführt worden. Von 70 gemessenen Fahrzeugen waren 20 Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle Am Kleinwald im Herxheim wurden 55 Fahrzeuge gemessen und sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Schnellste war hier mit 73 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.