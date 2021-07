Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Durchsuchungsbeschlusses zur Sicherung von

Beweismittel in einem Ermittlungsverfahren hat die Polizei am Dienstagmittag

einem Mann im Stadtgebiet einen „Besuch“ abgestattet. Bei der Gelegenheit

handelte sich der 40-Jährige mehrere Anzeigen ein. Als die Polizeibeamten kurz

nach 14 Uhr an dem Haus des Mannes auftauchten, weigerte er sich die Beamten auf

sein Grundstück zu lassen. Im Vorgarten kam er auf die Beamten zu und bedrängte

sie. Es kam zum tätlichen Angriff. Auch die Androhung das

Distanz-Elektro-Impulsgerät (DEIG) zum Einsatz zu bringen, beeindruckte den Mann

wenig. Erst nach mehrmaligen Einsatz des DEIG gelang es den Polizisten den Mann

unter Kontrolle zu bringen. In dem Gerangel zog sich einer der Einsatzkräfte

eine Verletzung an der Hand zu; er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Letztlich konnten die Einsatzkräfte gemäß dem richterlichen Beschluss das Haus

durchsuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieb der 40-Jährige

in seinem Haus. Auf ihn kommen Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung

zu. | elz

Einbrecher stehlen Reifen

Kaiserslautern (ots) – Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Forellenstraße

war das Ziel von Einbrechern. Am Dienstag meldete ein Bewohner, dass unbekannte

Täter sein Kellerabteil gewaltsam geöffnet haben. Ersten Überprüfungen zufolge

stahlen die Eindringlinge vier Autoreifen mit Alu-Felgen sowie einen

Drehmomentschlüssel. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 22 . Juni, 15:30 Uhr,

und Dienstag 6. Juli 15 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2

zu melden. Ob auch aus weiteren Kellerabteilen etwas gestohlen wurde, muss noch

überprüft werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

E-Scooter Kontrollen am Dienstag

Kaiserslautern (ots) – Auch am Dienstag haben die Teams der Polizeiinspektionen

1 und 2 in Kaiserslautern mehrere E-Scooter Kontrollen durchgeführt. Zwischen 9

und 21 Uhr kontrollierten die Beamten bei teilweise starkem Regen insgesamt 26

E-Scooter-Fahrer. Drei Fahrer waren auf dem Gehweg unterwegs. Zwei Personen

wurde der Fahrtantritt untersagt, weil sie alkoholisiert waren. Ein weiterer

Fahrer wurde in der Eisenbahnstraße gestoppt. Er hatte noch ein Kennzeichen von

2020 an seinem E-Scooter angebracht. Einen aktuellen Versicherungsnachweis

konnte er nicht vorlegen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. In der

Augustastraße hielten die Beamten einen 39-jährigen Mann an. Der Atemalkoholtest

zeigte 1,28 Promille. Er wurde zur Blutabnahme mit auf die Dienststelle

genommen. Auf ihn kommt nun ein hohes Bußgeld zu. |elz

Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben sich im Römerweg und im Hilgardring an

Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Bereits in der Nacht zum Samstag brachen sie

einen Citroen im Römerweg auf. In der Nacht zum Dienstag knackten sie den Pkw im

Hilgardring. Während aus dem Citroen nichts weg kam, fehlten aus dem anderen

Auto die Zulassungsbescheinigung, Pfanddosen und Kaugummis. Die Polizei

ermittelt wegen der Autoaufbrüche. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruchversuch in Geschäftsgebäude

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben versucht in einen Gebäudekomplex in der

Königstraße einzubrechen. Den Dieben misslang der Einbruch. Sie scheiterten an

einer Zugangstür. An dieser verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von

mindestens 150 Euro. Wann genau der Einbruchversuch stattfand, steht aktuell

nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder in den vergangenen Tagen

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf