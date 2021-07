Karlsruhe – Warnung vor Phishing-Versuchen in Bezug auf den digitalen Impfnachweis

Karlsruhe – Immer wieder versuchen Betrüger auf unterschiedlichste Weise

an die persönlichen Daten ihrer arglosen Opfer zu gelangen. Momentan mehren sich

die Hinweise auf sogenannte Phishing-Websites, die die unkomplizierte Zusendung

des QR-Codes für den digitalen Impfnachweis versprechen, in Wahrheit aber nur

die persönlichen Daten abgreifen wollen.

Als Phishing bezeichnet man alle mögliche Arten von illegalen Versuchen, an

personenbezogene Daten zu gelangen. Die Betrüger entwickeln dabei immer wieder

neue Methoden, um an die Daten ihrer zufälligen Opfer zu gelangen. Diese Daten

werden anschließend entweder weiterverkauft oder von den Tätern selbst für die

Begehung von weiteren Straftaten genutzt.

In der aktuellen Variante erstellen die Betrüger meist professionell gestaltete

Websites. Auf diesen Internetseiten wird dann die unkomplizierte Zusendung des

QR-Codes für den digitalen Impfnachweis versprochen. Hierfür müsse man nur

einige Daten sowie Bilder des Impfpasses hochladen. Einen (gültigen) QR-Code

bekommt man dafür natürlich nicht, stattdessen kursieren die eingegebenen Daten

im Netz und werden im schlimmsten Fall für kriminelle Machenschaften

missbraucht.

Aber auch ohne diese Websites wird es den Betrügern teilweise sehr einfach

gemacht. Im Internet kursieren viele Bilder von Impfpässen, die die glücklichen

Impfempfänger beispielsweise in den sozialen Netzwerken gepostet haben. Auch

hierdurch gelingt es den Kriminellen in manchen Fällen, an relevante Daten zu

kommen.

Die Polizei rät daher dringend, sensibel mit dem Impfpass umzugehen –

insbesondere in den Sozialen Medien – und verweist auf die offiziellen Wege zum

Erhalt des digitalen Impfpasses. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt

hierzu: „…die Impfzertifikate werden als QR-Code von nun an schrittweise von

den Impfzentren, Ärzten und Apotheken ausgestellt.“

Karlsruhe – Zeugen nach Diebstahlserie in Umkleideräumen gesucht

Karlsruhe – Im Zeitraum zwischen dem 01.07.2021 und dem 06.07.2021 gingen

bei der Polizei vermehrt Anzeigen aufgrund von Diebstählen aus Umkleidekabinen

ein. Betroffen waren mehrere Sportstätten im Erlachseeweg und der

Edgar-Heller-Straße in Karlsruhe-Durlach sowie in der Stuttgarter Straße in der

Karlsruher Südstadt. Gestohlen wurden unter anderem Sporttaschen, ein Rucksack,

eine Laptoptasche mit Laptop, Fahrzeugschlüssel, Handys, Kleidungsstücke,

Geldbeutel und Geldkarten.

In mehreren Fällen wurde ein etwa 40-jähriger Tatverdächtiger auf einem roten

Roller gesichtet. An einer der Tatörtlichkeiten gaben Zeugen an, zwei

verdächtige Personen auf einem dunklen Roller festgestellt zu haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3211, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt in Verbindung zu setzen.

Waghäusel- Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines

Verkehrsunfalls der sich am Dienstag in Waghäusel ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 57 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 11:50 Uhr

auf der Goethestraße in Richtung Ortsmitte. Hierbei übersah sie beim Überqueren

des Kreuzungsbereichs Goethestraße Ecke Nördliche Waldstraße den von rechts

kommenden Kia-Fahrer. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark

beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Karlsruhe – Beim Zurücksetzen Fahrradfahrerin übersehen

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich eine 60 Jahre alter

Fahrradfahrerin zu als sie am Dienstagnachmittag von einem Autofahrer übersehen

wurde.

Kurz nach 15 Uhr fuhr 33 Jahre alte Unfallverursacher auf der Amalienstraße in

Richtung Karlstraße. Er beabsichtigte, mit seinem Auto in eine Parkbucht

einzufahren. Hierfür bremste er seinen Opel Vivaro bis zum Stillstand ab. Beim

anschließenden Zurücksetzen kollidierte er mit der sich von hinten annähernden

60-jährigen Radlerin. Durch den Zusammenstoß kommt die Frau zu Fall und wird

hierbei schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur weiteren

Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand

Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Karlsdorf-Neuthard – Einbruch in Baggerseekiosk

Karlsruhe – Auf Bargeld aus einem Baggerseekiosk hatten es Unbekannte in

der Nacht auf Dienstag abgesehen.

Die Täter öffneten zwischen 17:00 Uhr und 09:00 Uhr gewaltsam das

Vorhängeschloss des Kiosk-Gitters und schlugen anschließend die Fensterscheibe

ein. Aufgefundenes Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro nahmen die Diebe an

sich und verschwanden danach unerkannt. Das Polizeirevier Bruchsal daher ist auf

der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07251 7260 melden

können.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von

geschätzten 13.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am

Dienstagabend in Durlach ereignete.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Renault kurz vor 21 Uhr auf der

Rittnertstraße unterwegs. An der Einmündung zur Badener Straße missachtete er

die Vorfahrt eines 64-jährigen Golf-Fahrers, weshalb es zur Kollision der

Fahrzeuge kam. Hierbei erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Der

64-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Philippsburg – Nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Fahrradfahrerin und Zeugen

Karlsruhe – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Philippsburg

sucht die Polizei die beteiligte Fahrradfahrerin und Zeugen. Eine 26-Jährige

fuhr kurz vor 08.00 Uhr auf der Wutgenaustraße, von der Prinz-Eugen-Straße

kommend. An der Kreuzung zur Udenheimer Straße missachtete eine bislang

unbekannte Fahrradfahrerin die Vorfahrt der jungen Frau und prallte gegen den

Pkw. Nach dem Unfall fuhren die Beteiligten, ohne die Personalien auszutauschen,

weiter. An der Wohnanschrift stellte die 26-Jährige dann Beschädigungen an ihrem

Pkw fest. Die Fahrradfahrerin wird als ca. 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß,

schlank mit schulterlangen blonden Haaren beschrieben. Sie war auf einem älteren

silberfarbenen Damenfahrrad unterwegs.

Die Fahrradfahrerin, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in

Stutensee.

Ein 54-Jähriger war gegen 14.40 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Landesstraße

558 von Linkenheim kommend unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 560 bog

er nach links ab und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 35-jährigen

Pkw-Fahrerin, die in Richtung Karlsruhe fuhr. Diese konnte nicht mehr

rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Sattelzug im Einmündungsbereich zusammen.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrerin und ihre 6-jährige Tochter leicht

verletzt. Das Fahrzeug der 35-Jährigen musste abgeschleppt werden. Zur

Unfallaufnahme musste die Landesstraße 560 in Fahrtrichtung Bruchsal kurzzeitig

gesperrt werden.

Stutensee – Pkw-Aufbruch – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter schlug am Dienstag gegen 18.15

Uhr die Scheibe der Beifahrertüre eines in der Rheinstraße West in Friedrichstal

geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug stahl er Zigaretten und eine hochwertige

Fotokamera. Anschließend stieg er als Beifahrer in einen älteren, goldfarbenen

Mercedes, dessen Fahrer davonfuhr. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf das

gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Schlafender Mann im Beiertheimer Wäldle bestohlen

Karlsruhe – Opfer eines räuberischen Diebstahls wurde ein 33-jähriger Mann

am Dienstagvormittag in der Grünanlage entlang der Beiertheimer Allee, dem

Beiertheimer Wäldle.

Der 33-Jährige schlief gegen 10.30 Uhr offenbar auf einer Parkbank als er

bemerkte, wie der bislang unbekannte Täter seine beiden Handys aus der

Hosentasche zog. Er ergriff daraufhin den Arm des Täters. Dieser hatte seine

Beute schon in der Hand und schlug wohl mit der freien Hand auf den Geschädigten

ein. Dieser musste offenbar den Arm loslassen, was dem Täter samt Beute die

Flucht ermöglichte. Er rannte nach Angaben des Geschädigten in Richtung

Brauerstraße weg.

Bei dem flüchtenden Täter soll es sich um einen ungefähr 30 Jahre alten Mann

gehandelt haben. Er hatte schwarze, etwas längere Haare und war dunkel

gekleidet. Er war ungefähr 180 cm groß. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke.

Außerdem hatte er eine größere Umhängetasche bei sich.

Zeugen können sich gerne mit dem Polizeirevier KA-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung setzen.

Der Mann erbeutete zwei Handys, ein Dokument und einen Bargeldbetrag.

Rheinstetten – Auto fährt gegen Mauer – niemand verletzt

Karlsruhe – Am Dienstagabend fuhr ein Autofahrer bei einem Unfall gegen

die Hauswand eines Hauses in der Hertzstraße in Rheinstetten.

Der 51-jährige Fahrer eines BMW fuhr auf der Landesstraße 566 von Neuburgweier

kommend Richtung Mörsch. In der langgezogenen Rechtskurve an der Einmündung der

Hertzstraße wurde er offenbar mit seinem Fahrzeug aus der Kurve getragen und

prallte zuerst gegen eine dort abgestellte Mülltonne und dann gegen die Mauer

eines dortigen Anwesens. Glücklicherweise wurden weder er noch zwei weitere

Fahrzeuginsassen bei dem Unfall verletzt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Karlsruhe – Mit Fahrrad gestürzt und verletzt

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte ein 18 Jahre alter Radfahrer, als er am

späten Dienstagabend mit seinem Fahrrad stürzte und sich dabei nur leicht

verletzte.

Der Radler befuhr kurz nach 22:30 Uhr den Bahnhofsvorplatz in Richtung Südstadt

als er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall kam. Hierbei schlug er mit seinem

Kopf auf den Boden auf und verlor daraufhin kurz das Bewusstsein. Durch den

verständigten Rettungsdienst wurde der junge Mann zur weiteren Behandlung in

eine Klinik gebracht.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe – (KA) Karlsruhe – Zehn Tatverdächtige in Haft – Verdacht des

schweren Bandendiebstahls

Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt seit April wegen des Verdachts des

schweren Bandendiebstahls gegen eine Gruppierung von serbischen,

bosnisch-herzegowinischen und kosovarischen Staatsangehörigen.

Die Beschuldigten im Alter zwischen 17 und 46 Jahren stehen im Verdacht, in im

Einzelnen wechselnder Besetzung in den Landkreises Karlsruhe, Calw und

Freudenstadt sowie in Rheinland-Pfalz in insgesamt mehr als zwanzig Fällen

Zigarettenautomaten von Hauswänden gerissen, abtransportiert und anschließend in

einem nahegelegenen Wald- oder Feldgebiet aufgebrochen sowie die darin

befindlichen Zigaretten und Bargeld entwendet zu haben. Der geschätzte

Diebstahls- und Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Nach einem mutmaßlichen Zigarettenautomatendiebstahl in Baiersbronn in der Nacht

von Sonntag auf Montag wurden sieben Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Zwei

Tatverdächtige hatten nach Eintreffen der Polizeistreifen zunächst fliehen

können, sie wurden aber im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen auch unter

Einsatz eines Polizeihubschraubers kurz darauf festgenommen.

Drei weitere mutmaßlich der Gruppierung zugehörige Beschuldigte wurden in ihren

Wohnungen festgenommen. Bei den Wohnungsdurchsuchungen wurde umfangreiches

Beweismaterial einschließlich mutmaßliches Aufbruchswerkzeug und Diebesgut

aufgefunden und sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erging gegen alle zehn

Tatverdächtige Haftbefehl.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Schützen Sie Ihre Kinder im Internet! Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe lädt zum Online-Seminar ein.

Karlsruhe – Das Internet ist in die Kinderzimmer eingezogen und stellt die

Eltern vor eine große Herausforderung. Welche Gefahren lauern in der digitalen

Welt und wie schütze ich meine Kinder davor?

Mobbing findet nicht nur im realen sondern zunehmend und ergänzend auch im

digitalen Leben, z.B. über Messenger und Social Media statt. Ein Drittel der

Jugendlichen haben bereits Cybermobbing erlebt. Betroffene von Mobbing werden

immer wieder, mit dem Ziel der Herabwürdigung, geärgert. Die Folgen sind oft

weitreichend und schlagen sich in der Psyche der Gemobbten nieder. Betroffene

leiden oftmals ein Leben lang an den Folgen von Mobbing.

Eine weitere Gefahr stellt das sog. Cybergrooming dar. Täter/-innen geben sich

in Social-Media-Netzwerken oder Onlinespielen mit Chatfunktion oftmals selbst

als Kinder und Jugendliche aus, um mit Kindern in Kontakt zu treten. Sie

versuchen ihr Vertrauen zu erlangen, sie zu manipulieren und sie dazu zu

bringen, Nacktbilder zu versenden. Oftmals werden auch persönliche Treffen von

Seiten der Kriminellen angestrebt.

Im Internet sind leider auch viele Inhalte verfügbar, die für Kinder nicht

geeignet sind. Angefangen von gewaltverherrlichende Videos bis zu

pornografischen Seiten.

Es lauern aber noch weitere Gefahren im Internet, wie z.B.

Abo-Fallen

Datenmissbrauch

Urheberrechtsverstöße

Recht am eigenen Bild

Verbreiten verbotener Inhalte (z. B. pornografisch oder

gewaltverherrlichend)

gewaltverherrlichend) …usw.

Außerdem vergisst das Netz nicht. Gepostete Inhalte sind äußerst schwer zu

löschen.

Schützen Sie sich:

Erstellen Sie mit Ihren Kindern klare Regeln für die

gesamte Familie

gesamte Familie Klären Sie Ihre Kinder über die Gefahren im Netz auf

Installieren Sie zur Unterstützung Kinderschutzprogramme

Sensibilisieren Sie Ihre Kinder im Umgang mit persönlichen

Daten

Haben Sie noch Fragen zu dem Thema „Gefahren für Kinder im Internet“

insbesondere zu Sozial Media, dann besuchen Sie unser Online-Seminar, Kursnummer

10511, bei der VHS Bruchsal, am 14.07.2021, 18.30 – 20. 00 Uhr.

Weitere Informationen finden sie unter:

https://www.polizeifürdich.de/?tx_news_pi1[overwriteDemand][categor

ies%5D=6&cHash=0adb256c6a76e0066cbe3f61da41ee52

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/

Waghäusel – Kind bei Unfall verletzt

Karlsruhe – Ein elfjähriges Mädchen wurde am Dienstagmorgen bei einem

Verkehrsunfall in Waghäusel leicht verletzt.

Die Elfjährige war gegen 08.15 Uhr mit dem Bus unterwegs, den sie an der

Bushaltestelle „Haslacher Straße“ verließ. Eine 52-jährige Dame fuhr in

Schrittgeschwindigkeit an dem haltenden Bus vorbei. In diesem Moment wollte das

Mädchen die Straße vor dem Bus überqueren. Sie wurde von dem Auto erfasst und

ihr rechter Fuß wurde vom Vorderreifen des Pkw überrollt.

Die Autofahrerin hielt sofort an und kümmerte sich um das Mädchen, das aber

unbedingt in die Schule wollte. Im Lauf des Vormittags musste sie sich aber in

ärztliche Behandlung begeben. Die Autofahrerin hatte sich zuvor schon bei der

Polizei gemeldet.

Das Auto wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.