Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Fußballeuropameisterschaft EURO 2020 – Bilanz nach der Halbfinalbegegnung Italien – Spanien

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Nach dem Sieg der italienischen

Fußballnationalmannschaft am Dienstagabend im Halbfinalspiel gegen Spanien kam

es in Mannheim und mehreren Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis zu spontanen

Jubelfeiern von Anhängern der siegreichen italienischen Mannschaft.

In Mannheim sammelten sich unmittelbar nach Spielende gegen 23.45 Uhr am

Plankenkopf und auf dem Friedrichsring rund 400 feiernde Personen. Um

Gefährdungen zu vermeiden, wurde die Fahrbahn zwischen Planken und

Wasserturmanlage vorübergehend gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Im weiteren

Verlauf stieg die Anzahl auf bis zu 650 Personen rund um den Wasserturm an, die

dort ausgelassen den Einzug der italienischen Mannschaft ins Finale der

Fußball-Europameisterschaft feierten. Dabei kam es vereinzelt zum Zünden und

Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen.

Zeitgleich formierte sich ein Autokorso von rund 50 Fahrzeugen, der hupender

Weise durch die Mannheimer Innenstadt kreiste.

Ab 0.30 Uhr setzten starke Abwanderungsbewegungen am Wasserturm ein. Kurz vor

ein Uhr waren noch rund 70 Feiernde am Wasserturm verblieben. Diese wurden durch

Polizeikräfte daraufhin aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen, sodass wenig

später, nachdem sich auch der Autokorso aufgelöst hatte, wieder Ruhe in der

Mannheimer Innenstadt eingekehrt war.

Auch in Sinsheim kam es in der Hauptstraße zu einer Siegesfeier italienischer

Fans mit bis zu 40 Personen. Zudem bildete sich ein Autokorso mit hupenden und

grölenden Fans. Als dieser Autokorso im Bereich der feiernden Fans in der

Hauptstraße stoppte, um gemeinsam zu feiern, kam es zu einer kurzzeitigen

Sperrung der Hauptstraße, die wieder aufgehoben werden konnte, nachdem sich die

Fahrzeuge wieder in Bewegung gesetzt hatten.

Darüber hinaus waren weitere Autokorsos und Ruhestörungen in folgenden Kommunen

bekanntgeworden:

Eberbach: rund 30 Fahrzeuge

Schwetzingen: 20 Fahrzeuge

Sandhausen: 30 Fahrzeuge

Auch hier kehrte gegen ein Uhr wieder Ruhe ein.

In Heidelberg kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen im Zusammenhang mit der

Fußballeuropameisterschaft.

Mannheim/Friesenheimer Insel: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim – Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 48-Jähriger am

Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, mit seinem Lkw-Kipper die Diffenestraße in

Richtung Luzenberg. Nachdem sich der 48-Jährige auf der Rechtsabbiegespur zur

Friesenheimer Straße eingeordnet hatte, bog er nicht ab, sondern wendete

verbotswidrig im Einmündungsbereich. Hierbei übersah er einen die Diffenestraße

in gleicher Richtung geradeaus fahrenden 54-jährigen Rollerfahrer und erfasste

diesen. Der Rollerfahrer wurde zwischen seinem Roller und dem Lkw eingeklemmt.

Er wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen geborgen

und in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein

geschätzter Schaden von insgesamt ca. 4500,- Euro. Für den Zeitraum der

Unfallaufnahme musste die Diffenestraße voll gesperrt werden. Eine örtliche

Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung konnte sukzessive bis gegen 18.00 Uhr

wieder aufgehoben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.