Neckarbischofsheim: Zwei Fahrzeuge prallten gegen quer über Fahrbahn liegenden Baum; keine Verletzte; zweimal Totalschaden; Feuerwehr im Einsatz

Neckarbischofsheim – Am späten Dienstagabend kam es auf der K 4284,

zwischen Sinsheim-Hasselbach und Neckarbischofsheim zu einem Verkehrsunfall, bei

dem zwei Autos total beschädigt wurden und ein Sachschaden von weit über

60.000.- Euro entstand. Kurz vor Mitternacht waren zwei junge Männer mit ihren

Fahrzeugen, einem VW und einem mit insgesamt vier Personen voll besetzten

Mercedes, hintereinander von Hasselbach in Richtung Neckarbischofsheim

unterwegs. Kurz hinter einer Kurve prallten beide Fahrzeuge in einen Baum, der

quer über die gesamte Fahrbahn ragte. Die Freiwillige Feuerwehr

Neckarbischofsheim war zur Sperrung der Fahrbahn und Beseitigung des Baumes im

Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Sperrung der Fahrbahn wurde gegen 1.30 Uhr wieder aufgehoben.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 55-jährige Frau als Geisterfahrerin unterwegs

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Eine 55-jährige Frau war am

Dienstagabend auf der B 535 bei Schwetzingen als Geisterfahrerin unterwegs. Ein

Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei einen Ford, der in Höhe der Abfahrt

Oftersheim/Plankstadt entgegen der Fahrtrichtung auf der autobahnähnlich

ausgebauten B 535 in Richtung Heidelberg unterwegs war. Die Strecke wurde mit

mehreren Polizeistreifen überprüft und abgesichert. Dabei konnte die 55-Jährige

mit ihrem Ford kurz vor der Ausfahrt, mit Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen

stehend, angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie offenbar die

Fahranweisungen ihres Navigationsgerätes falsch interpretiert und war dadurch

entgegen der Fahrtrichtung auf die B 535 aufgefahren. An welcher Stelle sie

aufgefahren war, konnte die ortsunkundige Verkehrsteilnehmerin nicht sagen. Nach

derzeitigem Sachstand war es während ihrer Geisterfahrt nicht zu Gefährdungen

anderer Verkehrsteilnehmer gekommen.

Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sie sieht nun

einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot entgegen.

Ladenburg: Raubüberfall auf Discount-Markt; Zeugen gesucht

Ladenburg – Am Dienstagabend, kurz vor 21 Uhr, wurde der Norma-Markt in

der Wallstadter Straße von einem noch unbekannten Täter überfallen.

Er bedrohte die Kassiererin mit einer dunklen Schusswaffe und forderte die

Herausgabe des Bargeldes. Die Beute verstaute der Täter in einer roten

REWE-Mehrwegplastiktasche und flüchtete daraufhin aus der Supermarktfiliale.

Ein Angestellter des Marktes verfolgte den Mann und versuchte ihn festzuhalten.

Dieser schlug jedoch mit der Waffe auf den 32-Jährigen ein, setzte seine Flucht

in unbekannte Richtung fort und ließ den am Kopf verletzten Angestellten, der

medizinisch versorgt werden, musste zurück. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25-35 Jahre; ca. 170 cm; schlank;

südländisches Aussehen; braune Augen. Er war schwarz gekleidet, trug dunkle

Schuhe, eine blaue Base-Cap, eine blaue OP-Maske und sprach akzentfreies

Deutsch.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit insgesamt 15 Streifenwagen verlief bislang

ohne Ergebnis. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg führte noch am selben Abend vor Ort die Spurensicherung durch.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Überfall geben können, denen der Täter aber auch vor

oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Ladenburg,

Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Meckesheim / B45, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – zwei Personen schwer verletzt; Fahrbahnsperrung

Meckesheim/B45, Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr

befuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW die B45 von Zuzenhausen kommend und wollte

an der Einmündung Meckesheim-Mitte nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt

befuhr eine 25-Jährige die B45 von Mauer kommend und wollte den

Einmündungsbereich geradeaus mit ihrem BMW passieren. Hierbei missachtete der

32-Jährige aus bislang nicht bekannten Gründen die Vorfahrt der jungen

Autofahrerin, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Verkehrsteilnehmer

wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten mit Rettungswägen in

umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe

von rund 17000 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Zuzenhausen war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis

ca. 20:45 Uhr voll gesperrt.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen zwei PKWs – Polizei sucht dringend eine Gruppe Jugendlicher sowie weitere Zeugen

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend gegen 19:20 Uhr befuhr eine

22-Jährige mit ihrem Ford den Schafwiesenweg in Fahrtrichtung

Güterbahnhofstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Panoramastraße stieß die junge

Autofahrerin mit einem 82-jährigen, von rechts kommenden VW-Fahrer zusammen.

Beide Autofahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in

einer Gesamthöhe von rund 4000 Euro.

Da die beiden Verkehrsteilnehmer bei der anschließenden Unfallaufnahme

unterschiedliche Angaben zu dem Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun

dringend weitere Zeugen.

Das Polizeirevier Eberbach bittet insbesondere eine Gruppe unbekannter

Jugendlicher, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich des Schafwiesenwegs

aufgehalten haben sollen, sich unter der Tel.: 06271 92100 zu melden.

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebe erbeuten Schmuck – Polizei sucht Zeugen / Warnhinweise

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis – Wie erst jetzt bekannt wurde, waren am

Sonntagabend offenbar zwei Trickdiebe in Rauenberg unterwegs, die unter einem

Vorwand in die Wohnung einer über 80-jährigen Frau gelangten und aus dieser

mehrere Schmuckstücke entwendeten.

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr klingelte es plötzlich an der Wohnungstür einer über

80-jährigen. Vor ihrer Tür stand eine junge, ihr unbekannte Frau, die vorgab,

eine Altenpflegerin zu sein. Die Wohnungsinhaberin, die tatsächlich regelmäßig

die Unterstützung einer entsprechenden Einrichtung in Anspruch nimmt, war

sichtlich irritiert und gab an, dass bereits eine andere Pflegerin zuvor da

gewesen wäre. Die junge Frau, die nicht weiter darauf einging, bat stattdessen

um eine Geldspende. Die hilfsbereite über 80-jährige suchte daraufhin den

Wohn-Essbereich auf, um ihre Geldbörse zu holen. Diesen Moment nutzte die

Trickdiebin sofort aus, betrat selbstständig die Wohnräume und lotste die ältere

Frau anschließend gezielt in die angrenzende Küche. Dort verwickelte sie die

Wohnungsinhaberin in ein Gespräch und bat in der Folge um Leitungswasser.

Währenddessen betrat ein Komplize/eine Komplizin unbemerkt die Wohnung und

machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Nachdem die Täterschaft in

einem Schrank im Flur der über 80-Jährgen fündig wurde, verließ diese die

Wohnung der älteren Frau wieder unbemerkt. Die junge Trickdiebin brach daraufhin

sofort das Gespräch ab und folgte ihrem Mittäter/ihrer Mittäterin. Beide

flüchteten gemeinsam in unbekannte Richtung. Erst am Dienstagmorgen bemerkte die

Wohnungsinhaberin dann das Fehlen ihres Goldschmucks. Der Gesamtwert des

Stehlguts ist derzeit noch nicht bekannt.

Beschreibung der Trickdiebin:

ca. 20-30 Jahre alt, schulterlanges/braunes Haar. Sie soll zudem deutsch mit

einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Weitere Hinweise zu der jungen Frau

sowie ihrer Komplizin/ ihres Komplizen liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben sowie

Hinweise zu deren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Mühlhausen unter der Tel.: 06222 662850 zu melden.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise:

Lassen Sie sich von keinen unbekannten Personen Taschen oder

Gegenstände IN die Wohnung tragen.

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten Sie,
wenn möglich, eine Vertrauensperson hinzu.

wenn möglich, eine Vertrauensperson hinzu.

Lassen Sie die Personen nicht sich unbeaufsichtigt in Ihrer
Wohnung bewegen.

Wohnung bewegen.

Wohnung bewegen. Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt

einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Sinsheim: „Sicher in Sinsheim“ Treffen von Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Pressemitteilung des

Polizeipräsidiums Mannheim und der Stadt Sinsheim

Vor einigen Wochen haben das Polizeipräsidium Mannheim mit dem Polizeirevier

Sinsheim und die Stadt Sinsheim ein behördenübergreifendes Maßnahmenpaket

erarbeitet, mit dem Störungen im öffentlichen Raum verhindert und die Sicherheit

noch einmal gesteigert werden soll. „Sicher in Sinsheim“ wird stetig

weiterentwickelt und gemeinsam durch das Polizeirevier Sinsheim und die Stadt

Sinsheim vorausschauend sowie schwerpunktorientiert an die aktuellen

Entwicklungen der Kriminalitätslage und an das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung

angepasst.

Vor diesem Hintergrund empfing Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar

Oberbürgermeister Jörg Albrecht zum gegenseitigen Austausch in Mannheim.

„Bereits nach wenigen Wochen können wir mit dem Konzept „Sicher in Sinsheim“

eine erste positive Bilanz ziehen. Vor allem das gemeinsame und konsequente

Einschreiten von Polizei und Gemeindevollzugsdienst zeigt Wirkung. Die positive

Resonanz aus der Bevölkerung bestätigt das Sicherheitskonzept zusätzlich und

zeigt, dass unsere Maßnahmen richtig sind. Gemeinsam mit der Stadt Sinsheim

werden wir auch in den kommenden Wochen präsent und bürgernah für Sicherheit in

Sinsheim sorgen“, so der aktuelle Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim,

Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar.

„Es gelingt uns fortwährend, die bereits sehr gute Zusammenarbeit mit der

Polizei weiter zu verbessern“, zeigt sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht

erfreut. „Gemeinsam mit unserem Ordnungsamt, das insbesondere in den vergangenen

sehr fordernden Monaten hervorragende Arbeit geleistet hat und weiter leistet,

sorgt die Polizei bürgernah und präsent dafür, die insgesamt bereits hohe

Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhalten und gezielt zu verbessern.“

